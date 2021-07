Gabriela Salvador, la chilena entre las 100 mujeres líderes a nivel global: “Hay candidatos a la presidencia que son muy livianos en no entender el nivel de riesgo que le están haciendo al país”

Gabriela Salvador (52, 3 hijos), directora ejecutiva de Vantrust Capital, se sorprendió al enterarse de que había ingresado al G100, un grupo selecto que reúne a mujeres líderes a nivel global. La sorpresa vino porque no es una figura pública, pero no por los pergaminos para ingresar.

A lo largo de sus 30 años de carrera, esta ingeniera comercial ha encabezado 25 tipos de gerencias, especialmente en la banca, pasando por el Citibank, Banco de Chile y Corpbanca. Hoy es directora ejecutiva de VanTrust Capital, empresa que fundó junto a su marido Patricio Nazar hace 14 años. También es presidenta de Red América Conecta y vicepresidenta de la fundación ChileConverge, la que fundaron para ayudar a las pequeñas y medianas empresas. También fue Consejera de la Asech.

Dice que toma este reconocimiento con “una sensación de responsabilidad brutal”. Hay que contagiar a muchas mujeres con este tema del emprendimiento -agrega-, del empoderamiento y en el valor que generan en la economía, ya sea desde el trabajo en la casa, como las cuidadoras, las emprendedoras o el emprendimiento social. “Eso es un tema que es fundamental y creo que si puedo servir de puente para que eso se reafirme en Chile, con eso ya me doy por pagada (...) Creo que se lo dieron a la persona correcta por lo responsable y tenaz que soy, y lo tomo como un desafío”.

Como tal, también aborda otras temáticas. Estima que la inversión se frenará en el país debido a la incertidumbre política instalada en medio de una carrera presidencial, donde aún no hay claridad sobre quiénes llegarán a la papeleta de noviembre, a lo que se suma la instalación de la Convención Constitucional, donde ningún sector por sí solo tiene mayoría.

¿Por qué cree que logra llegar a este reconocimiento?

“Si hay cien mujeres que tenían que estar y había una silla para Chile, creo que conjugo dos cosas, porque si bien es cierto durante toda la trayectoria en banco no tuve un reconocimiento público, porque cuando trabajas en las instituciones financieras uno es bastante low profile, porque no puedes tener como voz propia, estás bastante silente. Cuando uno ya tiene su propia empresa y dentro de eso miras cuántas mujeres empresarias que han formado empresas financieras existen y que no son herederas de empresas financieras, no sé cuántas más hay en Chile, creo que no hay muchas. El segundo punto es qué haces con la utilidad, y parte de nuestra utilidad fue para armar una fundación para ayudar a los Pymes que se llama Chile Converge (...) el ser empresario y generar tu propia fundación creo que no es algo que se dé, quizás por eso fui elegida. No soy una cara pública, pero creo que se conjugaron esos dos atributos que en general no se dan en una sola persona”.

¿Se esperaba este reconocimiento o fue una sorpresa?

“Fue totalmente una sorpresa. La verdad es que nunca en la vida lo pensé, creo que dado que siempre he sido de un perfil bajo, entonces cuando tienes un premio así de relevante uno no lo espera. Uno piensa que estos cargos se llenan con la gente que tiene un perfil más alto y más conocido.

¿Cuál siente que es la importancia de este reconocimiento?

“Hay un empuje clave con todo lo que hemos retrocedido (en pandemia), con el nivel de cesantía actual. El 70% de la mano de obra de este país y la gente que trabaja es micro, pequeña y mediana empresa, y hay un 20% de cesantía que no va a ser absorbido por las grandes empresas que ya aprendieron a mantenerse livianas. Esa reconversión a nivel de emprendimiento de pymes va a tener que ser por ahí, entonces el chileno tendrá que transformarse y empezar a emprender. Además, con el nivel de incertidumbre la inversión de afuera no va a llegar, entonces no habrán grandes trabajos para ofrecer en empresas tradicionales, el trabajo tendrá que venir por el emprendimiento”.

El crecimiento económico ha sido bastante alto en los últimos meses, pero vemos que se ha sustentado principalmente por el consumo y no por la inversión. ¿En base a eso dice que ahora más que nunca es importante el emprendimiento?

“Veo con preocupación cómo está saliendo y como se va a frenar la inversión en el país por la incertidumbre, es un tema que, dado la estructura de los candidatos a la presidencia, no deja tranquilo a ningún inversionista. Eso ha implicado que uno frene la inversión, por ende lo que es importante es generar el trabajo para el emprendimiento, porque el emprendimiento no es tan relevante en la inversión como son las grandes empresas. A lo que voy con la relevancia del emprendimiento es por el tema de generar capacidad de trabajo e ingresos”.

¿Cómo estamos en Chile con respecto a las mujeres líderes, cuánto falta por avanzar? ¿Cómo estamos con respecto a los países OCDE?

“No me gusta compararnos con el OCDE, porque creo que las comparaciones son malas, porque no hay un país igual al otro. Es importante mirar hacia adentro, en Chile la mujer no está expuesta, y no tiene la exposición que tienen los hombres a nivel económico en el área financiera, por ende cuesta mucho más encontrar a una mujer para ser directora o gerente de una empresa financiera, porque nos autoexcluimos ante la posibilidad de que nos elijan es menor. Entonces, al ver que esa carrera que vas a dar será difícil y además la posibilidad de que te elijan es baja, te excluyes antes (...) El desafío es generar trabajos que sean compatibles con el horario de las mujeres, porque uno tiene que elegir al mejor talento, y si el mejor talento es una mujer, bueno es el rol también de la empresa adecuarse para tener los mejores talentos”.

¿Cómo se puede ir combatiendo el rezago que hay en materia laboral entre hombres y mujeres?

“La cuota mujer sirve para visibilizar, pero no para mantener. He leído que cuando un grupo logra tener más de un 30% en una organización logra ser representativo y logra generar la permanencia, por ende mientras en Chile no logremos tener un 30% de mujeres, la permanencia y habitualidad todavía no está instalada. Estamos viendo que en el IPSA el 13% de mujeres son directoras y falta muchísimo para el 30% y con el tema Covid hay un retraso. Por ende, será un tema cultural. Sí creo que la gente joven tiene un rol mucho más completo donde el hombre y la mujer pueden trabajar juntos y hacerse cargo de la casa. También creo que la mujer y el hombre actual son mucho más respetuosos de la mujer misma”.

Ahora otro tema que está instalado y que tiene que ver con el teletrabajo para las mujeres, ¿cómo ve este teletrabajo?

“Lo veo preocupante, porque creo que después de esto vendrá una cantidad de depresión masiva de mujeres, porque la mujer es la que afirma la casa, está a cargo de los niños, está a cargo de la casa, tiene que apoyar a la pareja y quién nos apoya a nosotras. Es un tema que postpandemia no será fácil de lograr. Por qué las mujeres se hacen cargo de los enfermos, por qué no los hombres. El auto encerrarse es fregado. Vendrá un momento en que nos va a pasar la cuenta, y que las mujeres vamos a estar desgastadas. Hay un tema psicológico que no será fácil”.

Rol de directorio

Cambiando un poco de tema, ¿cuál es el rol en este directorio de GSG?

“Es un directorio al que me invitó Horacio Pavez a ser directora y la idea es fomentar la inversión de impacto. Estoy segura que la gente joven que va a invertir se preocupará del cambio climático, del informe GSG. Las empresas IPSA ya lo están haciendo. No dará lo mismo que la plata se invierta en alguien que no tenga a una mujer en el directorio, que los sueldos no sean iguales, que haya un buen clima laboral, que haya una cuota alta de mujeres en las empresas y el propósito que tiene dentro de la comunidad. Entonces, ese rol de fomentar la inversión de impacto creo que es un rol que en Chile está mucho en el discurso y poco en la bajada (...) lo veo como una oportunidad de vuelvo de inversiones hacia el país si esto se toma en forma seria como lo es, por eso acepté este desafío”.

¿Cuál es su visión en torno a los negocios y la inversión en medio de este escenario de incertidumbre?

“Lo veo preocupada, y creo que hay candidatos a la presidencia que son muy livianos en no entender el nivel de riesgo que le están haciendo al país, porque creen que la inversión es algo que no le llega a miles de chilenos, y les llega (...) Ha sido trágico y dramático, porque cuando uno no sabe la tasa impositiva que habrá y no sabe el sistema en que los chilenos van a ahorrar, obviamente hay un congelamiento de los recursos, porque nadie va a venir a invertir. La gente invierte por rentabilidad, y este súper Estado que muchos quieren crear está desacoplado a como lo quieren financiar. En el próximo gobierno, independiente quien sea, el gasto social será mucho mayor a lo que hemos tenido, y eso creo que está establecido, porque efectivamente el modelo que nos enseñaron que era “él” modelo económico está mutando... Un Estado que crea que pueda hacerse cargo de todo sin el sector empresarial y un empresariado que crea que solo por chorreo va a llegar hacia abajo...esas dos cosas fracasaron y ahora tiene que renacer un modelo mixto”.

En la misma línea, ¿cómo evalúa el riesgo que nace con la Convención Constitucional?

“Primero, me habían pedido que fuera de candidata y no quise, porque dije no soy un personaje público. Me encantó cuando partió el himno nacional y estaba emocionada escuchando, pero cuando comenzaron a interrumpir el himno, dije acá tenemos un problema. Porque tenemos una sociedad que está quebrada en dos, que está polarizada y va a ser difícil lograr unir estos dos polos, además que nadie tiene los dos tercios, entonces todos van a tener que ceder en algo. Cuando tienes negociaciones donde nadie tiene el poder de los dos tercios, quizás vas a tener una Constitución con muchas cosas de muchos temas, es una Constitución que puede tener demasiadas cosas para tener ciertos consensos. Creo, con cierta preocupación, que hay personas que se están sentando con mucho odio en la mesa”.