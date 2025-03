Jorge Quiroz responde tras ironía de Boric: “Me honra que el Presidente se dirija a un modesto economista como yo”

“Qué será de don Jorge Quiroz?”. Con estas palabras, el Presidente de La República, Gabriel Boric, ironizó esta mañana, a través de su cuenta en la red social X, con el economista ligado a la oposición y fundador y socio principal de Quiroz & Asociados, Jorge Quiroz, a propósito de la fallida proyección del experto sobre el crecimiento de la economía en 2024.

En entrevista con El Mercurio, en agosto de 2024, el economista dijo que, para alcanzar el cálculo de PIB del gobierno, se necesitaría un “milagro económico y no hay milagros en la economía”, en relación a la proyección del gobierno en ese momento de crecer en torno al 2,6% durante el año pasado, una visión compartida por varios economistas entonces.

Sin embargo, el martes las cuentas nacionales del Banco Central ajustaron el crecimiento de la economía al alza para 2024: 2,6%, levemente mejor a lo esperado. De esta forma, la cifra se consolida como la mejor de los tres años que lleva el gobierno del Presidente Gabriel Boric en La Moneda.

“Me honra que el Presidente se dirija a un modesto economista como yo”, respondió el economista al ser consultado por Pulso. Luego se explayó: “Como primer punto, parece que el Presidente solo leyó el titular. La entrevista la di cuando se comenzaba a hablar de un posible 3% de crecimiento y lo que digo ahí es que se necesitaría un milagro. Y bueno el crecimiento fue 2,6%”, afirmó.

“Teniendo a la vista las proyecciones del Informe de Finanzas Públicas del segundo trimestre de 2024, y confiando en ellas, sostuve que no habían milagros en la economía que pudieran explicar la proyección de crecimiento del gobierno. Conocidas las cifras de actividad económica del año pasado, el Presidente hoy celebra, e interpela vía redes sociales a quienes nos pronunciamos sobre las proyecciones fiscales de hace algunos meses”, añadió.

Milagro económico

“Al Presidente no me queda otra que decirle que efectivamente no hay milagro que explique este crecimiento. Lo fundamental que ocurrió es una mayor demanda agregada derivada de la menor recaudación tributaria en comparación a lo proyectado por el gobierno en el IFP del segundo trimestre. Los ingresos netos por impuestos de 2024 resultaron ser 0,9 puntos del PIB menos que lo proyectado en junio, lo que permitió un incremento del consumo total”, precisó.

Añadió que “siguiendo un criterio de responsabilidad fiscal, la menor recaudación debió haber sido equilibrada con un ajuste equivalente de gasto, teniendo un efecto neutro en el crecimiento. Sin embargo, sabemos que esto que no ocurrió. Las consecuencias son conocidas: un punto del PIB más de déficit, financiado a costa de incremento de la deuda bruta y liquidación de activos del Tesoro Público”.

“En síntesis, entre lo que se veía de la información oficial y lo que efectivamente pasó, la conclusión es que se sostuvo un mayor crecimiento de la economía a costa de mayor demanda agregada financiada con aumento de la deuda pública”, concluyó.

Quiroz es el nuevo fichaje del exalcalde de La Florida Rodolfo Carter (independiente) para afinar medidas de su programa de gobierno, el que tendrá como eje el crecimiento y la seguridad, según The Clinic. Quiroz es doctor en Economía de Duke University, ingeniero comercial de la Universidad de Chile y formó parte del equipo programático de la campaña de Evelyn Matthei en 2013.