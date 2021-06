Soledad Recabarren y propuestas tributarias de los precandidatos presidenciales: “Tenemos gasto social y recaudación, pero el país no se sustenta en el corto plazo así”

Royalty a la minería, impuesto al patrimonio y tributos verdes son solo algunos de los impuestos que se han puesto sobre la mesa en los programas de los precandidatos presidenciales. ¿Qué tanto se puede avanzar en cuatro años de gobierno? Pulso TV conversó con la experta tributaria, Soledad Recabarren, quien dice que uno de los problemas que ha logrado ver en las propuestas que se han conocido hasta el momento es que no miran al sistema en su conjunto.

“Creo que todas adolecen de un vicio tremendo, que es no mirar el sistema en su conjunto, porque una de las principales críticas a nuestro sistema tributario es que es un parche tras otro. Frente a un problema una solución, pero cuando miras si esta gama de soluciones tienen una visión orgánica te das cuenta que no, y eso permite que alguien tome un camino en lugar de otro y que ambos caminos tengan distintas cargas tributarias, porque como aplicaste las reglas frente a problemas y no mirando el problema de arriba hacia abajo, das soluciones que pueden ser distintas, y eso hace que el contribuyente tenga muchas opciones”, sostiene la abogada y profesora UC.

Además, asegura que para avanzar en un sistema tributario que aumente efectivamente la recaudación es de suma relevancia mirar el largo plazo.

“Parte de los vicios que tiene nuestro sistema es que al tener gobiernos tan cortos, en que vamos alternándolos de una visión política a otra, impide pensar en el mediano y largo plazo, entonces siempre vas a estar mirando medidas cortoplacistas, de alguna manera promesas que me hagan ganar la elección, y después hacer un par de medidas que no me dejen en la historia, sino que no me dejen fuera de la historia, en el sentido de no quedar mal parado”, indica.

De las propuestas que se han conocido hasta el momento, la experta afirma que están más bien centradas en el corto plazo y en el periodo de gobierno actual que es de 4 años sin reelección inmediata, salvo algunas propuestas que califica que miran más a largo plazo.

“Hay algunos puntos en que puedes decir que están yendo un poco más allá, cuando se habla de impuestos verdes, dicen tenemos que ir más allá, porque no tenemos impuestos verdes. Como un concepto no los tenemos, y no hay opción que mirar más allá del corto plazo (...) cuando hablas de eliminar exenciones solo piensas en cuánto recaudan. Eliminar exenciones no es malo, por el contrario, es bueno porque periódicamente deberías plantear si lo que estás haciendo está bien o está mal”, señala.

Asimismo, agrega que “cuando miras una medida, no solo hay que mirar lo que fue el pasado sino cómo va a afectar la conducta de los contribuyentes”.

Las exenciones tributarias se han puesto con fuerza en el debate con miras a la carrera presidencial. A su juicio, hay algunas exenciones como terminar con el DFL2 o el crédito a las constructoras que se podrían abordar en el debate tributario.

“En exenciones se puede recaudar. ¿Vale la pena repensar el DFL2? Vale la pena repensarlo, y a lo mejor ya no estás hablando de dar beneficios como los que hay, sino que si mejoras los subsidios porque lo que quieres es que la gente acceda a casas o tienes créditos más blandos de los que tenemos hoy en Chile (...), necesitamos un sistema que de alguna manera nos lleve a cumplir el objetivo y a lo mejor el DFL2 ya no es tampoco el crédito a las constructoras. Estos beneficios no solo son mayor recaudación, sino que hay que ver qué quieres incentivar y cómo lo incentivas”, manifiesta.

Propuestas de los precandidatos

En su programa de gobierno el alcalde de Recoleta y precandidato del PC, Daniel Jadue, planteó aumentar la recaudación tributaria entre 8% y 10% del PIB en su eventual gobierno, con una serie de medidas para financiar sus programas sociales. Desde su punto de vista, Recabarren dice que propuestas como éstas pueden afectar seriamente el crecimiento y el desarrollo del país.

“Si efectivamente me expropian y le expropian a todo el mundo todo, capaz que sí. Si me subes el impuesto al 70% puede que llegues a un incremento importante, pero la verdad es que vas a matar el desarrollo de nuevos negocios, el crecimiento de la economía”, advierte.

Y añade que “puede que subamos los impuestos y los negocios que están en Chile y que son viables van a seguir funcionando. La pregunta es si van a llegar nuevos inversionistas a poner más plata y hacer crecer la economía, y es ahí donde al final del día uno dice: podemos hacer crecer la recaudación de manera bien rápida, pero con impuestos que van a estar fuera de cualquier parámetro, y después los inversionistas se van a otro país que sea más razonable”.

Pero más allá de los cuestionamientos a las propuestas del precandidato del PC, la experta tributaria apunta sus dardos a los programas económicos y tributarios en general, donde se han conocido entre otras medidas terminar con la renta presunta, subir el impuesto al diésel o devolver el IVA a algunos sectores.

“Cuando miras los programas te das cuenta que crecimiento y desarrollo económico no son las palabras que están más en boga. Tenemos gasto social y recaudación, pero el país no se sustenta en el corto plazo así (...) hemos hablado mucho de desahorro y no de ahorro. Si pensamos cómo mucha gente pudo sobrellevar esta pandemia, es con sus ahorros, ya sea con lo que tenía en las AFP o a título personal. Si nos consumimos todos los ahorros la pregunta es con qué vamos a sobrevivir en la siguiente crisis”, indica.