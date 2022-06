“Una razón de marketing”: NotCo solicita registro de marcas alternativas para Not Milk en medio de conflicto con gremio lechero

En medio de la disputa por competencia desleal que lleva adelante la Asociación Gremial de Productores de Leche de la Región de Los Ríos (Aproval), The Not Company inició los trámites para la inscripción de marcas alternativas a su producto estrella NotMilk ante el Instituto de Propiedad Industrial (Inapi), entidad dependiente del Ministerio de Economía.

De acuerdo con una publicación realizada por la firma de comunicaciones y branding Pactar, The Not Company solicitó ante el Inapi el registro de “Close Enough Milk” (Suficientemente cercano a leche); “Milkn’t” (alusión gramatical de “No leche”); “Milk Free” (leche libre); “Just Like Milk” (Sólo leche); “Ain’t Milk” (No es leche) y “Kinda Milk” (Es como leche).

En paralelo, la compañía liderada por su CEO Matías Muchnick y que hace un año alcanzó el estatus de “unicornio” apenas cinco años después de su fundación, también solicitó la inscripción de las marcas: “NotCo in Plants We Trust” (NotCo, las plantas en las que confiamos); “X NotCo Not Yogurt” y “Not Milk Cafe Caramel”. Estas dos últimas gestiones marcarias darían cuenta de los próximos pasos de la empresa.

Todos las marcas, a excepción de “NotCo in Plants We Trust”, fueron solicitadas bajo la clase 29, que apunta a “sucedáneos de la leche”. Por su parte, esta última, está en la línea de carne en base a ingredientes vegetales, helados, mayonesa vegana y aderezos para ensaladas, en la clase 30.

El 1 de octubre de 2018, The Not Company obtuvo el registro de la etiqueta: “X NotCo Not Yogurt”, la cual conlleva “una letra X estilizada puesta sobre la palabra NotCo en letras estilizadas altas y bajas. Más abajo y en letras estilizadas grandes aparece la palabra NOT sobre la palabra YOGURT. Todo en color negro sobre fondo blanco”.

Sin embargo, ahora (el 10 de mayo de 2022) ante el Inapi inscribió la marca “X NotCo Not Yogurt”, y al ser una marca nueva no tuvo ningún tipo de cuestionamiento por lo que su trámite fue automático. En efecto, luego de ser publicadas las marcas por el Diario Oficial el 27 de mayo, eventuales opositores tienen un plazo de 30 días hábiles (lunes a viernes) para manifestar sus reparos.

Consultada The Not Company sobre por qué en medio del juicio por presunta competencia desleal decide inscribir estas marcas, respondió: “Somos una foodtech líder en la utilización de tecnología de IA, que constantemente está desarrollando productos plant-based, sacando al animal de la ecuación y sumamente conscientes con el medioambiente. En nuestro propósito de reinventar la industria alimentaria, día a día, estamos creando y patentando nuevos productos y registrando continuamente nuevas marcas, solo por una razón de marketing, y en ningún caso responde a una situación en particular”.

A la fecha, la cartera de productos de NotCo es bastante amplia y considera las siguentes líneas: NotChicken, NotMilk, NotMeat, NotBurger, NotIcecream y NotMayo.

Disputa y declaración de Muchnick

El 16 de diciembre de 2020, la Asociación Gremial de Productores de Leche de la Región de Los Ríos (Aproval) presentó una demanda por competencia desleal en contra de The Not Company. En su demanda acusó a la startup de “aprovechar el prestigio de la leche confundiendo su producto con ésta, pero al mismo tiempo, la descalifica en todo aquello que le sea posible precisamente para desviar clientela”.

“Dicha estrategia comercial es constitutiva de actos de competencia desleal, ya que persigue desviar clientela a través de un medio ilícito, contrario a las buenas costumbres y a la buena fe, como es aprovecharse de la reputación de un producto e injuriarlo a la vez, lo que ha perjudicado a nuestra representada y a los productores de la asociación”, consignó la demanda patrocinada por los abogados José Coz y Francisco Bavi.

Por su parte, NotCo en marzo de 2021 rechazó las imputaciones, acusando al gremio lechero de llevar a cabo “un intento ilegítimo por bloquear el desarrollo del pujante mercado de las bebidas vegetales y, particularmente, por impedir el crecimiento de la marca Not Milk de NotCo, uniéndose varias poderosas compañías en contra de una sola empresa innovadora por la vía del ejercicio de una serie de acciones judiciales y administrativas”.

El último hito del juicio entre los lecheros y NotCo ocurrió el 30 de mayo, cuando Matías Muchnick, CEO de The Not Company, prestó declaración ante el 1° Juzgado Civil de Valdivia.

Una de las preguntas más importantes del interrogatorio al ejecutivo chileno que se radicó en Nueva York y debió viajar a Chile especialmente para cumplir con el proceso judicial fue: ¿Es efectivo que The Not Company promociona Not Milk como un producto que es más saludable que la leche? Ante ello, Muchnick -quien está siendo asesorado por Gabriel Zaliasnik y Ariela Agosin, socios de Albagli & Zaliasnik-, contestó: “No es efectivo. Lo que nosotros promovemos es una alternativa y una bebida láctea vegetal, corrijo, una bebida vegetal, que su característica es sensorial y funcional llamativa y rica para el consumidor”