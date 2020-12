Facebook y Google enfrentarán nuevas demandas antimonopolio en EE.UU.

Se espera que los problemas legales de las grandes tecnológicas empeoren en las próximas semanas a medida que las autoridades antimonopolio federales y estatales se preparen para presentar nuevas demandas contra Facebook Inc. y Google de Alphabet Inc., dijeron personas familiarizadas con el asunto.

Las autoridades están preparando hasta cuatro casos más contra Google o Facebook para fines de enero, afirmaron estas personas, luego de la demanda antimonopolio del Departamento de Justicia contra Google el mes pasado.

Los funcionarios federales y estatales están investigando si los gigantes tecnológicos abusaron de su poder en la economía de Internet: Google para dominar la búsqueda y la publicidad, y Facebook para dominar las redes sociales.

Google y Facebook lo han negado, diciendo que operan en mercados altamente competitivos y que sus servicios, que en su mayoría son gratuitos, benefician a los consumidores.

Si Facebook fuera demandado, marcaría la primera acción antimonopolio del gobierno contra el titán de las redes sociales en EE.UU. Facebook ha sido objeto de críticas especiales de los republicanos y demócratas en el Congreso, así como del presidente electo Joe Biden por sus políticas de moderación de contenido.

Los demócratas generalmente sostienen que la compañía ha sido demasiado laxa en controlar los discursos engañosos, mientras que los republicanos dicen que Facebook a veces ha reprimido a los conservadores. Facebook ha dicho que tiene como objetivo apoyar la libertad de expresión al tiempo que limita el discurso de odio y otros contenidos dañinos.

Apple Inc. y Amazon Inc., que junto con Google y Facebook fueron atacados por un panel del Congreso en julio, también están bajo el escrutinio de los funcionarios antimonopolio.

La Comisión Federal de Comercio ha estado investigando si Amazon usa injustamente su tamaño y plataforma contra competidores y otros vendedores en su sitio. El Departamento de Justicia también ha estado examinando el uso que hace Apple de su App Store en busca de posibles prácticas anticompetitivas.

Amazon también enfrenta nuevas batallas legales con la Unión Europea después de que el bloque acusó al minorista en línea de violar la ley de competencia en una nueva salva en su escrutinio de las corporaciones tecnológicas estadounidenses.

La Comisión Europea, el principal agente antimonopolio del bloque, acusó a Amazon de utilizar datos no públicos que recopila de terceros vendedores para competir injustamente contra ellos.

Amazon se negó a comentar.

La comisión también ha abierto dos investigaciones antimonopolio para determinar si Apple violó las leyes de competencia con su App Store y el servicio Apple Pay.

Apple ha dicho que es “decepcionante que la Comisión Europea presente quejas infundadas de un puñado de empresas que simplemente quieren un viaje gratis y no quieren seguir las mismas reglas que todos los demás”.

El ex presidente de la FTC, William Kovacic, expresó que la probabilidad de demandas adicionales en Estados Unidos contra las grandes empresas de tecnología refleja las crecientes preocupaciones bipartidistas entre los líderes electos sobre su tamaño e impacto. Eso les está dando a las autoridades antimonopolio la confianza de que pueden resistir cualquier presión política de las empresas.

“El coro de apoyo de los funcionarios electos está asegurando al Departamento de Justicia y a la FTC que tienen el apoyo político que necesitan para frenar los esfuerzos [de las empresas] ... para presionar a las agencias para que den marcha atrás o diluyan sus casos”, señaló el Sr. Kovacic , quien ahora es profesor de derecho en la Universidad George Washington.

Señaló que algunos legisladores de California presionaron a la FTC para que frenara su investigación antimonopolio de Google de 2010 a 2013. La FTC cerró su investigación de Google sin presentar un caso, diciendo que la compañía mejoró productos para los consumidores y al mismo tiempo obstaculizó a sus rivales.

Microsoft también convenció a los legisladores amistosos para que intentaran sacar al Departamento de Justicia de su espalda hace dos décadas, dijo Kovacic.

La FTC está a punto de aprobar una demanda antimonopolio contra Facebook en los próximos días, según personas familiarizadas con el asunto. La comisión se ha centrado en si Facebook sofocó la competencia mediante adquisiciones como Instagram y WhatsApp.

Una demora ha sido la cuestión de si presentar el caso en un tribunal de distrito federal o en el propio tribunal administrativo de la FTC, afirmaron estas personas.

La presentación ante el tribunal administrativo le daría a la FTC ciertas ventajas procesales. Pero por ahora, parece probable que la FTC se presente en un tribunal de distrito, donde su demanda podría combinarse con una posible demanda de los fiscales generales estatales, expresaron personas familiarizadas con el asunto.

La coalición de fiscales generales estatales, encabezada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, podría presentar su propio caso contra Facebook en un tribunal de distrito federal a principios de diciembre, señalaron estas personas, aunque el momento exacto podría depender de si la demanda se presentará conjuntamente con la FTC.

En un comunicado, la Sra. James se negó a comentar sobre una investigación en curso, pero continuó diciendo que su oficina “seguirá utilizando todas las herramientas de investigación a nuestra disposición para determinar si las acciones de Facebook sofocaron la competencia, redujeron las opciones o pusieron en riesgo los datos de los usuarios”.

Facebook se negó a comentar.

Otra coalición de fiscales generales estatales, encabezada por Ken Paxton de Texas, tiene como objetivo presentar un caso antimonopolio contra Google por su poderoso negocio de publicidad en línea.

Si bien el caso del DOJ contra Google se centra en sus servicios de búsqueda, la investigación liderada por Texas se centra en su creciente negocio de tecnología publicitaria.

Gran parte del poder de Google como corredor de publicidad proviene de adquisiciones de compañías de tecnología publicitaria, especialmente su compra en 2008 de DoubleClick Inc. Los reguladores que aprobaron ese acuerdo de US$3,1 mil millones advirtieron que intervendrían si la compañía unía sus ofertas de manera anticompetitiva. Algunos editores y anunciantes dicen que eso es lo que ha sucedido.

Una persona familiarizada con el asunto dijo que la demanda podría presentarse a mediados de diciembre.

Una complicación: el Sr. Paxton ha sido acusado de violaciones éticas no relacionadas por parte de ex empleados en su oficina, lo que la persona familiarizada con el asunto afirmó que ha retrasado pero no descarrilado la investigación.

El Sr. Paxton ha dicho que no hizo nada malo.

Otra coalición de fiscales generales, encabezada por Colorado, se está preparando para presentar un caso antimonopolio contra Google por su negocio de búsqueda en las próximas semanas, según la persona familiarizada con el asunto.

Ese caso se parecería ampliamente al caso ya presentado por el Departamento de Justicia, pero se espera que tenga un mayor alcance al abordar las preocupaciones de las plataformas de motores de búsqueda especializadas como Yelp Inc. que se quejan de ser injustamente marginadas por Google.

Si los funcionarios estatales continúan con la demanda, es probable que se combine con el caso del Departamento de Justicia en algún momento, ya que los tribunales federales a menudo consolidan casos que tratan temas similares para conservar los recursos judiciales.

“Este es un momento histórico para las autoridades antimonopolio federales y estatales, ya que trabajamos para proteger la competencia y la innovación en nuestros mercados de tecnología”, explicó un grupo de fiscales generales, incluido Phil Weiser de Colorado, en un comunicado reciente. “Planeamos concluir partes de nuestra investigación de Google en las próximas semanas. Si decidimos presentar una queja, presentaríamos una moción para consolidar nuestro caso con el DOJ“.

Google ha calificado el caso del Departamento de Justicia como defectuoso y ha dicho que las personas “usan Google porque así lo desean, no porque se vean obligados a hacerlo o porque no pueden encontrar alternativas”.

Además de los esfuerzos estatales, el Departamento de Justicia no ha descartado expandir su propio caso antimonopolio contra Google sobre su negocio de publicidad en línea.

Otra fuente potencial de preocupación para las grandes empresas de tecnología serían las demandas privadas que buscan daños y perjuicios por los mismos tipos de supuestos delitos, señaló Kovacic. Algunos de estos casos ya están en curso.

En los últimos meses, se han presentado más de 10 demandas antimonopolio, muchas de las cuales buscan el estatus de acción colectiva, contra Google, según un tribunal de distrito federal presentado en nombre de un demandante en Washington, D.C.

Incluyen acciones presentadas en nombre de compradores y desarrolladores de aplicaciones, alegando que Google restringe la competencia en el mercado de aplicaciones móviles de Android, lo que le permite cobrar precios más altos de manera injusta. Algunos anunciantes en línea también han presentado una demanda.

Google se negó a comentar sobre esas demandas. La empresa ha dicho en el pasado que los usuarios de Android pueden descargar la tienda de aplicaciones que prefieran. Google también ha señalado anteriormente la existencia de una industria publicitaria en línea concurrida y competitiva donde los precios han caído.