SpaceX de Elon Musk prepara el primer lanzamiento de astronautas dirigido por una empresa privada

Con el lanzamiento programado de dos astronautas de la NASA en órbita el miércoles, SpaceX apunta a impulsar a Estados Unidos a una nueva era histórica de exploración espacial liderada por una empresa privada.

Ninguna compañía ha volado un hardware comercialmente desarrollado que lleve humanos y los reúna con la estación espacial internacional. Si tiene éxito, sería un logro rotundo para Space Exploration Technologies Corp.; su fundador multimillonario, Elon Musk; y un hito para la NASA.

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio ha pasado años tratando de alejarse del pasado de un proceso de construcción y diseño de naves espaciales de propiedad del gobierno, hacia el uso de asociaciones público-privadas para desarrollar vehículos y luego pagar a contratistas privados por servicios específicos.

Los esfuerzos de SpaceX para lanzar astronautas a la órbita han sufrido varios retrasos, por un total de aproximadamente cuatro años, incluidas dos explosiones catastróficas de su cohete Falcon 9 y preocupaciones persistentes de seguridad sobre la cápsula Dragón que se encuentra en la parte superior.

Tener un sistema estadounidense confiable significaría que los astronautas de la NASA ya no necesiten de cohetes y naves espaciales rusas, como lo han hecho desde que la antigua flota de transbordadores espaciales de EEUU se retiró hace nueve años. Mirando hacia el futuro, los funcionarios de la NASA y la Casa Blanca visualizan enfatizar la exploración del espacio profundo como parte de un compromiso de depender de equipos similares de gobierno y corporaciones. Estos incluirían esfuerzos dirigidos por la compañía, con una supervisión federal relativamente limitada, que llevarán a los astronautas a la luna tan pronto como en 2024 y más tarde a Marte o más allá.

En ese sentido, el equipo del Sr. Musk ha propuesto un cohete gigantesco que transporta una nave espacial del espacio profundo, en parte de acero inoxidable y que alcanza unos 40 pisos, con la intención de transportar a un gran número de pasajeros. Hasta ahora, la NASA ha comprometido US$135 millones para ayudar a desarrollar la porción que podría servir como un módulo de aterrizaje lunar.

Algunos observadores de la NASA desde hace mucho tiempo ven la misión actual como un trampolín crucial, tal vez tan importante en algunos aspectos como las misiones de Géminis de mediados de la década de 1960, que allanaron el camino para el aterrizaje del Apolo en la luna. Pero esta vez, hacer del gobierno "un cliente en lugar de un operador es tan sorprendente como audaz para la NASA", dijo Mark Albrecht, ex asesor espacial de la Casa Blanca y ejecutivo senior jubilado de la industria. "La NASA tendrá la culpa del fracaso y permitirá que SpaceX reciba la mayor parte de la gloria del éxito".

La cápsula Dragon, que presenta la última automatización complementada con controles de pantalla táctil similares a los que se encuentran en los tableros de los autos eléctricos, ha sufrido una serie de contratiempos, incluidos generadores de oxígeno, propulsores defectuosos y paracaídas problemáticos. Después de su lanzamiento a las 4:30 pm. del miércoles, está programado permanecer en el laboratorio en órbita durante unos dos meses. Si todo va bien en la plataforma de lanzamiento en Florida y durante todo el viaje de regreso que termina con un chapuzón en el Atlántico, la NASA espera aprobar rápidamente los sistemas de SpaceX como taxis espaciales que transportarían tripulaciones hacia y desde la órbita.

"El vuelo espacial humano es muy, muy difícil", dijo Benji Reed, director de gestión de misiones de la tripulación en SpaceX, durante una teleconferencia el viernes, mientras él y otros oradores bosquejaron el largo impulso para solucionar los problemas que surgieron. Mientras la compañía y los ingenieros de la NASA trabajan juntos para identificar y aliviar los riesgos, dijo, "todos nos hacemos responsables mutuamente".

El presidente Trump, quien ha enfatizado la importancia de los programas espaciales militares y civiles, asistirá al lanzamiento.

Boeing ha desarrollado una cápsula rival, la Starliner, que ha luchado con sus propios desafíos técnicos y podría realizar un vuelo de prueba más adelante en el año sin astronautas.

SpaceX comenzó en 2002, con apenas una docena de empleados y con sede en un almacén cerca de un centro comercial del sur de California. La compañía se ha convertido en una potencia mundial reconocida por reducir los precios para lanzar cargas comerciales y gubernamentales.

Con unos 7.000 empleados e instalaciones desde el estado de Washington hasta Texas y Florida, la compañía ya ha registrado varios hitos: fue la primera entidad privada en colocar un satélite en la órbita de la Tierra; el primero en aterrizar y luego reutilizar las partes principales de los cohetes que regresan; y el primero en enviar una nave espacial para vincularse con el laboratorio internacional en órbita.

Después de invertir hasta el momento un total de más de US$ 7.000 millones de dinero de los contribuyentes en los esfuerzos de SpaceX y Boeing, para reanudar el despegue de astronautas desde territorio estadounidense, el jefe de la NASA, Jim Bridenstine, ve el evento del miércoles como la culminación de una nueva forma para que Estados Unidos y otras naciones lleguen al espacio. Los astronautas estadounidenses "necesitan tener la capacidad de acceder al espacio, no solo para la NASA sino para toda la humanidad", dijo este mes.

Al alentar las inversiones privadas en tales empresas, dijeron académicos y funcionarios de la industria, la NASA está aumentando la probabilidad de llevar humanos a la luna rápidamente y establecer una presencia a largo plazo allí, en lugar de depender completamente del apoyo federal.

Las estrategias tradicionales de financiamiento del gobierno, por sí mismas, no serán adecuadas para apoyar las ambiciones espaciales de Estados Unidos, dijo Howard McCurdy, un historiador espacial de la American University. “Las opciones financieras (más tradicionales) ciertamente no son viables; no lo harán en un modelo del Proyecto Apolo ".

Pero ni siquiera un vuelo de demostración sin problemas marcará el comienzo de una era en auge de cohetes más pequeños y económicos, algo que Musk y otros campeones del espacio comercial alguna vez consideraron inevitable.

"Elon Musk abrió la puerta para hacer aceptables los acuerdos espaciales", dijo Carissa Christensen, directora ejecutiva de la consultora Bryce Space and Technology.

Capitalistas de riesgo y empresarios han generado decenas de nuevas empresas en todo el mundo. Pero incluso antes de la pandemia de coronavirus, solo un puñado de la nueva generación de compañías de cohetes parecía ganar una tracción significativa. Ahora, el contagio está creando obstáculos adicionales formidables. Con algunas excepciones prominentes, incluyendo Rocket Lab de Nueva Zelanda; Virgin Orbit, fundada por Richard Branson; y Blue Origin, administrada por el fundador de Amazon.com, Jeff Bezos. El espectro del virus ha erosionado las perspectivas de financiamiento y comercialización de muchos proyectos propuestos.

Las operaciones de SpaceX, designadas como esenciales por las autoridades, no han sido interrumpidas en gran medida por la pandemia. Muchas instalaciones han permanecido al menos en parte con personal, al contrario de la reciente agitación que rodea los movimientos para reiniciar la producción en la fábrica del norte de California de la compañía de automóviles eléctricos del Sr. Musk, Tesla.

La seguridad de la cápsula Dragon y su tripulación depende de una serie de características complejas e interrelacionadas, desde el acoplamiento autónomo hasta los sistemas de soporte vital, que funcionan en secuencia precisa en el primer intento, dijo McCurdy. La agencia espacial rusa ha logrado un récord de seguridad formidable que lleva a las personas al espacio, gracias a su larga y constante historia de lanzamientos.

Más allá de las ganancias financieras y estratégicas esperadas para los EEUU y su industria aeroespacial, muchos profesionales del espacio tienden a describir el próximo vuelo en grandes términos. Se centran en objetivos más amplios e intangibles asociados con disparar humanos fuera de la atmósfera. Lanzar satélites o rovers robóticos es una cosa, pero poco genera tanto orgullo como los vuelos espaciales humanos.

Doug Hurley, un veterano astronauta de la NASA que voló en la misión final del transbordador espacial y que será el comandante en el próximo lanzamiento de SpaceX, dijo a un grupo de política espacial de la Casa Blanca a principios de este mes que la realidad de lo que está por suceder aún no ha llegado comprenderse. “De alguna manera, es realmente difícil de creer que vamos a lanzar”.