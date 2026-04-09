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    Accionistas de Bci ratifican a Susana Jiménez en el directorio y aprueban dividendo de $1.500 por acción

    Uno de los accionistas consultó sobre la propuesta de distribución de dividendos del banco. Le respondió el presidente de Bci, Ignacio Yarur: “Vamos a privilegiar siempre, como ha sido la historia del banco, esa visión de largo plazo".

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    Accionistas de Bci ratifican a Susana Jiménez en el directorio y aprueban dividendo de $1.500 por acción

    Los accionistas de Bci, en la junta ordinaria realizada este jueves, ratificaron el nombramiento de Susana Jiménez como directora; y además acordaron la distribución de un dividendo de $1.500 por acción, esto es un 32,92% de las utilidades a diciembre de 2025, y equivale a un total de $327.906 millones.

    El banco detalló que el saldo restante se destinará a seguir impulsando iniciativas en tecnología, data analytics e innovación, en línea con el alcance de los objetivos estratégicos de largo plazo.

    Uno de los accionistas consultó sobre la propuesta de distribución de dividendos de Bci, que tildó como “muy conservadora” en comparación a otros bancos que reparten sobre el 60% de las utilidades. Agregó que, además, Bci ha hecho llamados a aumentos de capital en el pasado que han sido suscritos por los accionistas.

    Richard Ulloa.

    Respondió el presidente del Bci, Ignacio Yarur: “La política de dividendos de Bci corresponde a la visión que tenemos como institución en el largo plazo. Esa visión, esa política, nos ha permitido construir dos capacidades estructurales que requieren inversión, por cierto, en tecnología, en distintas clases de activos, en contar con los colaboradores más comprometidos; en ser pioneros en inteligencia artificial, en desarrollar un banco como es Mach, en crecer en el exterior por cinco, hemos comprado tres bancos en el exterior; y en el crecimiento que hemos tenido en Bci”.

    Luego, Yarur continuó explicando que “todo eso, lógicamente, efectivamente, como usted dice, requiere dinero. Y requiere, a lo mejor, distribuir menos dividendos de lo que puede ser alguno u otro banco. Lo que sí, yo tengo la tranquilidad que esa inversión ha sido altamente rentable. Y así lo ha reconocido el mercado”.

    Al respecto, dijo que “el año pasado, el retorno de la acción fue de un 118%. Por lo tanto, todas las voces juntas que componen un mercado, nos están diciendo: la inversión que se ha hecho en Bci, la visión de largo plazo, la estrategia que la administración ha llevado adelante, y la estructura de capital, hace sentido y ha sido exitoso”.

    Luego comentó: “¿Cuál va a ser la política de dividendos en el futuro? Eso hoy no se lo puedo decir, porque va a depender no solamente de los resultados del banco, los cuales, por cierto, miro mucho optimismo, sino también de las oportunidades que, como banco, queramos tomar en el futuro".

    En ese sentido, detalló: “Vamos a privilegiar siempre, como ha sido la historia del banco, esa visión de largo plazo, que privilegia más que una rentabilidad o un dividendo durante un año determinado, el construir esas capacidades estructurales que nos han ido permitiendo, año tras año, no solamente crecer en activos, sino crecer en compromisos con nuestros clientes, colaboradores, y ser la empresa respetada que hoy día somos. Esa es la visión que hemos tenido en 90 años y con la que vamos a seguir”.

    Luis Enrique Yarur Rey estuvo entre los asistentes a la junta de accionistas de la empresa de la que fue presidente por más de 30 años, hasta diciembre de 2024.

    Directorio y reestructuración societaria

    Además de Susana Jiménez que recién ingresó, el directorio queda compuesto por Ignacio Yarur (presidente), José Pablo Arellano (vicepresidente), Jorge Becerra, Mauricio Larraín, Hernán Orellana, Manuela Sánchez, Klaus Schmidt-Hebbel y Diego Yarur.

    En la junta ordinaria de accionistas el banco también hizo una presentación sobre los avances del proceso de reestructuración societaria, cuyo primer hito fue la constitución de Bci Group S.A., anunciada el 2 de abril pasado.

    Una vez completadas todas las etapas, el nuevo holding tendrá bajo su control a dos bancos independientes entre sí: por un lado estará Bci, con sus operaciones en Chile, Miami, Perú y sus filiales; y por otra parte estará City National Bank of Florida.

    “Los sólidos resultados de 2025 y los avances en nuestro compromiso con la comunidad reflejan la fortaleza de nuestro modelo de negocio y el trabajo de nuestros equipos. Esta nueva forma de organizarnos nos permitirá optimizar el uso de capital, maximizar el valor para todos nuestros accionistas y diversificar nuestras fuentes de financiamiento, y nos habilitará para capturar las oportunidades de crecimiento en el estado de Florida, uno de los mercados más dinámicos del mundo, siempre con nuestro eje central y compromiso con Chile”, señaló Ignacio Yarur.

    Los próximos pasos contemplan la inscripción de Bci Group en el Registro de Valores de la CMF y su listado en la Bolsa de Comercio de Santiago, para posteriormente invitar a todos los accionistas de Bci, en igualdad de condiciones, a incorporarse mediante el canje de sus acciones

    Más sobre:BancosBci

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