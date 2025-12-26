SUSCRÍBETE POR $1100
    Ahora Patagonia demanda por la marca a empresa de velas argentina y su filial chilena

    La empresa estadounidense de indumentaria Patagonia Inc. acusó a la firma argentina Patagonia Candles de confundir a los consumidores del país norteamericano vendiendo velas con su mismo nombre.

    Fernando Vega 
    Fernando Vega
    Tienda Patagonia Foto: Patagonia.com

    En Florida, lejos de los fiordos y las estepas que dan nombre a la disputa, la compañía de indumentaria outdoor, Patagonia abrió el 6 de noviembre pasado un nuevo frente en su interminable guerra por el uso de la marca Patagonia. Esta vez, la compañía fundada por Yvon Chouinard apuntó a la argentina Patagonia Candles y su brazo operativo en Chile, Comercializadora Patagonia Chile Limitada.

    El 6 de noviembre, Patagonia acudió a la Corte del Distrito Sur de Florida, alegando que los consumidores estadounidenses podrían empezar a creer que la firma de indumentaria ahora produce velas y aromas. También sostiene que los empaques de las productos de Patagonia Candles evocan a su línea de alimentos “Patagonia Provisions”. Entre los codemandados también figuran los fundadores de la compañía trasandina Michele y Alejandro Miquelarena y el brazo chileno de la compañía, Comercializadora Patagonia Chile Limitada.

    Esa firma abastece a las grandes cadenas de retail del país y es considerada una de las grandes del sector de la ambientación y fragancias para el hogar en Chile, un mercado que se ha ido sofisticando cada vez más. Algunos informes de mercado sitúan esta industria en más de US$ 150 millones anuales, destacando que el consumidor migró del aerosol a velas premium de soja y difusores de alta gama.

    33 registros

    La gigante del outdoor es una activa litigante por su marca. Se ha enfrentado a Anheuser-Busch por la “Cerveza Patagonia”; a Concha y Toro por el vino “Patagonia” y con pequeños productores locales como “Patagonia hecha a mano”, en Chile. En el país según datos del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INAPI) Patagonia Inc. tiene registrada para sí la marca Patagonia en varias clases especialmente indumentaria, aunque también incluye producción audiovisual, viajes y experiencias.

    Hay 1.171 nombres comerciales que incluyen el nombre Patagonia: desde inmobiliarias hasta hostales, salmones, barcos, chocolates, entre otros. Patagonia Inc. tiene registrados 33 marcas a su nombre, la última fue “Patagonia Provisions”, expandiendo su protección al rubro de alimentos procesados. Es precisamente esa nueva línea de negocios la que menciona como afectada en la demanda de Florida.

    En una estación

    Patagonia Candles nació a finales de los años 90, cuando Alejandro Miquelarena, uno de sus fundadores, quedó fascinado con una tienda de velas aromáticas que veía a diario en una estación del metro, en Londres. “Entendí que no eran solo velas, eran objetos de deseo”, ha declarado el emprendedor en algunas entrevistas.

    Al regresar a Argentina el 2002, convenció a sus hermanos Michele y Fernando para replicar el modelo. Partieron con una inversión inicial que apenas rozaba los US$ 30.000 y la llamaron Patagonia Candles, evocando la pureza del sur. La firma logró sortear los vaivenes económicos argentinos y abrió nuevos mercados, como el chileno.

