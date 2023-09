Alcalde de Maipú aclara que congelamiento no afecta permisos ya otorgados para edificaciones en altura

El alcalde de Maipú decidió congelar de forma temporal los permisos para edificación de magaproyectos en altura. Tomás Vodanovic, explicó en que consiste la medida y aclaró que no afecta a los permisos que ya han sido otorgados por el municipio.

“Esto no altera los permisos que ya pueden haber sido entregados por la municipalidad. A partir del 13 de septiembre tenemos un congelamiento temporal de 1 año, sin entrega de permisos, hasta que se actualice este nuevo plan regulador comunal. La actualización del plan regulador comunal no altera en nada los permisos que pueden haber sido entregados previo a la actualización del plan regulador comunal. Esto no quita que tengamos otras herramientas que se puedan ejecutar frente a proyectos que creemos que no cumplieron con la normativa al momento de presentarse”, dijo el alcalde en 24 Horas.

Y luego sostuvo que “lo que estamos generando es la actualización del plan regulador comunal que data de 2004, y que en específico con respecto a la altura no genera ningún tipo de limitación en los ejes principales de la comuna. Necesitamos generar una comuna que se desarrolle, que se densifique, pero queremos que ese desarrollo sea regulado y planificado”.

La idea del alcalde es que cuando se cumpla el año ya haya un plan regulador que cuente con un límite de altura. Las propuestas para este tema serían 3 y considera establecer un límite de 10 pisos en todos los principales ejes de la comuna. Establecer límites de 8, 10 y 12 pisos en distintos ejes principales, y por último, establecer límites de 6, 8 y 10 pisos en distintos ejes principales.

“La actualización del plan regulador comunal tienen varias etapas que están establecidas por ley que en general son 4. La primera es un diagnóstico territorial, la segunda la elaboración de la imagen objetivo, la tercera es la elaboración del anteproyecto, y la cuarta es la elaboración del proyecto. Dentro de esta etapa la ley faculta a los municipios que a un año de finalizar el proceso se puedan congelar los permisos. Esto es un congelamiento temporal, para que luego de 1 año Maipú tenga un plan regulador comunal y los proyectos que ingresen tengan que someterse a este nuevo instrumento de planificación”, sostuvo.

Asimismo, indicó que “si no tenemos ningún tipo de regulación y nos llenas de torres de 30 o 40 pisos, vamos a terminar por destruir el desarrollo de Maipú y afectar la calidad de vida de nuestros vecinos, como ocurrió en la comuna de Estación Central. Necesitamos que la comuna se densifique. Tenemos que resguardar los barrios también. Busquemos un punto de equilibrio y se eso se hace mediante instancias democráticas de participación... Es importante que podamos generar construcción en altura, pero los parámetros que nosotros estamos manejando son construcciones entre 6 a 12 pisos máximo, y evitar megaproyectos como el edificio Pajaritos que concentra 3 torres de más de 20 pisos en un sector que está fuertemente saturado”.