SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Asesor de Jara dice que recorte fiscal de Kast solo se alcanzaría cerrando el programa de alimentación escolar

A juicio del integrante del equipo económico de Jeannette Jara, Nicolás Bohme, aquella es la única forma de conseguir un recorte de la magnitud que propone Kast en programas mal evaluados. En su programa, Bohme habló de encontrar espacios de eficiencia por hasta US$ 2 mil millones en cuatro años, "pero no para gasta menos, sino para redestinar recursos".

Olivia Hernández D.Por 
Olivia Hernández D.
Nicolás Bohme, integrante del equipo económico de Jeannette Jara

“Lo que es peligroso, y acá hay un tema de timing, reducir impuesto, si es que algún gobierno convence al Parlamento, uno lo puede hacer relativamente rápido. Pero luego, hacer un recorte de US$ 6.000 millones es mucho más difícil, sobre todo cuando el equipo de Kast señala públicamente que no va a tocar el gasto social”, afirmó esta mañana en conversación con radio Duna el integrante del equipo económico de la candidata Jeannette Jara, Nicolás Bohme.

Y es que el recorte fiscal propuesto por el equipo económico del republicano José Antonio Kast, de US$6.000 millones en 18 meses, aún da de que hablar.

Esta vez, Bohme se refirió a las declaraciones del coordinador económico de Kast, Jorge Quiroz, en una entrevista con el diario El Mercurio, donde “él dijo, vamos recortar US$1.500 millones de programas mal evaluados”, aseguró.

“Bueno, la única manera de recortar US$1.500 millones de programas con falencias en la evaluación es eliminar el programa con falencias más grandes, que cuesta US$1.000 millones y que es el programa de alimentación escolar que entrega desayuno y almuerzo a 1,8 millones de niños”, afirmó el asesor de la candidata del oficialismo.

26 Septiembre 2025 Entrevista a Jorge Quiroz, coordinador economico de la candidatura de Jose Antonio Kast Foto: Andres Perez Andres Perez

“Para reducir US$1.500 millones el gasto en ese aspecto, tal como propone Quiroz, lo que hay que hacer es cerrar el programa de alimentación escolar. Eso es, a nuestro juicio, una locura”, agregó.

Bohme insistió en que si no es de ase manera, “no dan los números. Si uno toma todo el resto de programas con falencias en la evaluación y deja fuera este, no dan los US$1.500 millones, dan del orden de US$900 millones o US$1.000 millones”.

“Entonces, o no se están poniendo bien los dedos en la calculadora o se está pensando cerrar programas que son programas sociales”, concluyó.

Ejes programáticos

Sobre el programa de la candidata Jara, Bohme remarcó que el foco está puesto en “elevar la capacidad de crecimiento de la economía y que ese crecimiento llegue a todas las mesas de Chile”.

Además, aseguró que las dos principales causas del bajo crecimiento que reporta el país, del orden del 2%, son el estancamiento de la productividad y de las exportaciones.

“En nuestro programa, nosotros hablamos de sectores con alto potencial de crecimiento”, dijo. En este sentido, Bohme subrayó la importancia de desarrollar la industria naviera en la región del Biobío particularmente, de la mano de Asmar.

Respecto a la manera de financiar su programa, el asesor de Jara sostuvo que “lo que nosotros proponemos es una trayectoria realista para financiar responsablemente el costo de las medidas que tiene nuestro programa de gobierno. Para eso, en primer lugar, efectivamente hay que buscar espacios de eficiencia en el gasto, no para gastar menos, sino para redestinar recursos a nuestras prioridades programáticas”.

En esta línea, Bohme enumeró una lista componentes que podrían contribuir a encontrar espacios de eficiencia para así lograr entre US$1.500 millones y US$2.000 millones en un plazo de 4 años. Entre ellos, destacó el gasto en licencias médicas, los abusos dentro del sistema público, la evasión en el transporte y la revisión de programas mal evaluados.

Lee también:

Más sobre:Nicolás BohmeJeannette JaraKast

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Se inicia la temporada de cruceros en Valparaíso, San Antonio y Punta Arenas: el calendario, los detalles y sus hitos

Jara reprocha uso de figura de Aylwin en franja de RN y apunta a Matthei: “Hicieron lo mismo que republicanos con Jaime Guzmán”

El escape de fiestas patrias: ¿Dónde viajaron los chilenos en septiembre?

Gobernador Orrego anuncia querella contra responsables que vandalizaron renovada Fuente Alemana de Parque Forestal

CDE rechaza reclamo de exCEO de Primus por multa: “Proporcionó deliberadamente información financiera falsa”

La declaración del gerente general de Brink’s por la acusación de colusión con Prosegur y Loomis

Lo más leído

1.
Marruecos escribe su historia más grande en Chile: reduce al favorito Argentina y logra por primera vez el Mundial Sub 20

Marruecos escribe su historia más grande en Chile: reduce al favorito Argentina y logra por primera vez el Mundial Sub 20

2.
Cadem: Jara mantiene liderazgo en carrera presidencial, pero pierde contra la oposición en escenarios de segunda vuelta

Cadem: Jara mantiene liderazgo en carrera presidencial, pero pierde contra la oposición en escenarios de segunda vuelta

3.
“Un incómodo momento”: el enfado de la prensa transandina tras las pifias del público chileno al himno de Argentina

“Un incómodo momento”: el enfado de la prensa transandina tras las pifias del público chileno al himno de Argentina

4.
Bolivia elige a Rodrigo Paz como su próximo presidente hasta 2030

Bolivia elige a Rodrigo Paz como su próximo presidente hasta 2030

5.
Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy médico y este es el sustituto del azúcar más saludable de todos los endulzantes

Soy médico y este es el sustituto del azúcar más saludable de todos los endulzantes

¿Qué tan dañina fue la caída de Amazon Web Services?

¿Qué tan dañina fue la caída de Amazon Web Services?

Cómo fue el asalto al museo del Louvre en París y qué joyas “invaluables” robaron

Cómo fue el asalto al museo del Louvre en París y qué joyas “invaluables” robaron

Escritorio regulable eléctrico: ¿una herramienta útil o puro humo?

Escritorio regulable eléctrico: ¿una herramienta útil o puro humo?

Servicios

Comienza el Día del Cine con entradas desde $2.000: ¿Cómo comprar y hasta cuándo dura la promoción?

Comienza el Día del Cine con entradas desde $2.000: ¿Cómo comprar y hasta cuándo dura la promoción?

Comienza venta de entradas para la fecha de Soda Stereo en Chile: revisa los precios

Comienza venta de entradas para la fecha de Soda Stereo en Chile: revisa los precios

Rating del domingo 19 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 19 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Comienza el Día del Cine con entradas desde $2.000: ¿Cómo comprar y hasta cuándo dura la promoción?
Chile

Comienza el Día del Cine con entradas desde $2.000: ¿Cómo comprar y hasta cuándo dura la promoción?

Jara reprocha uso de figura de Aylwin en franja de RN y apunta a Matthei: “Hicieron lo mismo que republicanos con Jaime Guzmán”

Gobernador Orrego anuncia querella contra responsables que vandalizaron renovada Fuente Alemana de Parque Forestal

Se inicia la temporada de cruceros en Valparaíso, San Antonio y Punta Arenas: el calendario, los detalles y sus hitos
Negocios

Se inicia la temporada de cruceros en Valparaíso, San Antonio y Punta Arenas: el calendario, los detalles y sus hitos

El escape de fiestas patrias: ¿Dónde viajaron los chilenos en septiembre?

Asesor de Jara dice que recorte fiscal de Kast solo se alcanzaría cerrando el programa de alimentación escolar

Los 3 cambios clave que Rodrigo Paz planea implementar como nuevo presidente de Bolivia
Tendencias

Los 3 cambios clave que Rodrigo Paz planea implementar como nuevo presidente de Bolivia

Qué se sabe del accidente aéreo que terminó con un avión en el mar y dos muertos en Hong Kong

Por qué el príncipe Andrés renunció a todos sus títulos reales

La mayor de la historia: Team Chile presenta la delegación para el Mundial de Ciclismo de Pista 2025
El Deportivo

La mayor de la historia: Team Chile presenta la delegación para el Mundial de Ciclismo de Pista 2025

Alejandro Tabilo no puede ante Aleksandr Búblik y se despide en primera ronda del Torneo de Viena

El emotivo mensaje del Rey de Marruecos a la Sub 20 de su país tras conseguir el título mundial

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Día del cine 2025: estrenos y novedades para ver a precio rebajado
Cultura y entretención

Día del cine 2025: estrenos y novedades para ver a precio rebajado

Acústico y con temas de Lucybell: la primera presentación de Claudio Valenzuela tras el adiós de la banda

Steven Wilson en Chile: el frío cosmonauta supersónico

Lula advierte del riesgo de una “intervención” en la región tras las palabras de Trump sobre Venezuela
Mundo

Lula advierte del riesgo de una “intervención” en la región tras las palabras de Trump sobre Venezuela

Hamas entregará este lunes el cuerpo del rehén que supuestamente halló el domingo

Colombia llama a consulta a su embajador en Estados Unidos tras las amenazas de Trump

Los entretelones de Vota por la Niñez
Paula

Los entretelones de Vota por la Niñez

1 de cada 8 chilenas tendrá cáncer de mama: cómo detectar a tiempo la enfermedad y cuáles son sus síntomas

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca