Aumenta conciencia ambiental: reciclaje de plásticos anota alza histórica pese a la pandemia

De las 970.000 toneladas de plásticos que se consumieron en Chile el 2020, se se revalorizaron 92.716, lo que equivale a un 9,6% del consumo total de plásticos en el país, la cifra más alta de la historia del reciclaje en Chile para esta categoría de materiales, además de representar un 11% de alza con respecto a 2018.

Así lo reveló un estudio de la Asociación de Industriales del Plástico (ASIPLA), el cual se realiza cada dos años, lo que claramente dejo de manifiesto que la pandemia ayudó a crear una mayor conciencia con respecto a reciclaje.

A pesar de los buenos resultados obtenidos, en la asociación gremial creen que sin la compleja situación sanitaria y social que impactó al país, se podría haber logrado una tasa de reciclaje aún mayor. Así lo explica Magdalena Balcells, gerenta general de ASIPLA, quien al respecto señaló que “el Covid 19 no solo implicó una crisis sanitaria, sino también un impacto directo a la mayoría de los sectores industriales. El reciclaje no fue la excepción, ya que se trata de un rubro muy sensible a medidas de aislamiento como las cuarentenas”.

En esa misma línea, la ejecutiva comenta que “al cerrarse puntos limpios y restringirse significativamente el trabajo presencial, hubo una disminución importante del material gestionado. En contraposición, aumentó el consumo domiciliario, el delivery y el uso de nuevas aplicaciones plásticas, como los implementos de protección personal. Creemos que el 11% de crecimiento es positivo, pero pensamos que nuestro techo podría haber sido mayor si las condiciones hubiesen sido distintas”.

El estudio también mostró que, del total de plásticos reciclados en 2020, un 86% (79.833 tons/año) fue de origen no domiciliario o industrial, mientras que el restante 14% (12.883 tons/año) fue de origen domiciliario.

Analizando el dato anterior, en base al tipo de resinas recicladas, el PET representó el plástico que más se valorizó a nivel domiciliario, con un 80% (10.290 tons/año), mientras que el Polietileno (PE) y el Polipropileno (PP) primaron en el reciclaje industrial, con un 82% (65.602 tons/año).

A diferencia de la primera entrega, este 2° Estudio de Reciclaje incluye información sobre el destino de las resinas recicladas, concentrándose su uso en las categorías Otras Aplicaciones, con productos como mobiliario y piezas para la construcción; Envases Secundarios y Terciarios, con productos tales como zunchos, maxisacos, stretch film y film contraíble; y la categoría Envases Primarios, con envases tipo clamshell.

ASIPLA también hizo un análisis de la distribución de empresas recicladoras a lo largo del territorio nacional, arrojando como resultado que éstas se concentran en el centro del país, con un 78%, seguido de la zona Sur/Austral con un 20%, y aparece por primera vez, aunque de manera muy incipiente, la zona Norte con un 2%.

Walter Schär, presidente de ASIPLA, concluyó que “a través de este estudio, nos propusimos desarrollar de manera periódica información técnica de calidad y fidedigna para la elaboración de distintas políticas públicas e iniciativas público-privadas -como la Ley REP, y continuar promoviendo el desarrollo de la industria de valorización de residuos plásticos como uno de los pilares de la Economía Circular”.