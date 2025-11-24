BLACK SALE $990
    Autoridad brasileña destruye más de una tonelada de cerezas chilenas por presencia de una plaga

    El hecho fue descubierto durante una acción de inspección rutinaria en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos en Sao Paulo. Un análisis de laboratorio posterior confirmó la presencia del ácaro.

    Olivia Hernández D.Por 
    Olivia Hernández D.

    El Sistema Internacional de Vigilancia Agrícola (Vigiagro), entidad dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Brasil (Mapa), detectó la presencia del conocido “falso ácaro rojo chileno” (Brevipalpus chilensis) en un cargamento de 1.120 kg de cerezas frescas importadas desde Chile.

    El hecho fue descubierto durante una acción de inspección rutinaria en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos en Sao Paulo. Un análisis de laboratorio posterior confirmó la presencia del ácaro.

    A través de una publicación en redes sociales, el Mapa informó que el hallazgo constituía una “amenaza para la agricultura brasileña”, por lo tanto, ordenó que el cargamento fuese fumigado y destruido, acorde a la legislación vigente.

    “La acción refuerza el compromiso del Mapa de proteger la producción agraria nacional y prevenir la entrada de plagas que puedan causar impactos económicos significativos”, escribió la autoridad en su perfil de Facebook.

    Además, señalaron que la propagación de este ácaro podría afectar a las uvas, kiwis, limones, naranjas y otras especies ornamentales.

    Chile es un fuerte exportador de cerezas y de acuerdo a datos del Comité de Cerezas, los envíos previstos para este año alcanzan las 655 mil toneladas, que equivalen a 131 millones de cajas, siendo una cantidad similar a la del año pasado.

