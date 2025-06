BC sube PIB 2025, alerta por la mayor incertidumbre externa y se refrenda la visión de dos recortes de TPM en segundo semestre

Una mejor perspectiva económica en materia de crecimiento presentó este miércoles Banco Central al publicar su Informe de Política Monetaria (Ipom) de junio, el segundo del año.

En su balance macroeconómico elevó la proyección de la actividad para este año desde el rango 1,75%- 2,75% a uno entre 2% y 2,75%.

El Ipom de junio señala que, en el primer trimestre, la actividad chilena tuvo un dinamismo mayor que lo esperado, nuevamente relacionado con el desempeño de los sectores exportadores, resaltando el aporte de la producción frutícola, industrial y pesquera, a lo que se sumó un mejor resultado de varios rubros de servicios y del comercio, apoyado este último por la mayor llegada de turistas extranjeros.

En cuanto a la demanda interna, esta evolucionó según lo previsto, pero con desempeños mixtos. Por un lado, el consumo privado volvió a expandirse en el primer trimestre, particularmente el de bienes, con diferente evolución de los principales fundamentos del gasto.

Empresas aumentan sus expectativas de inflación para los próximos 24 meses

Destacó que el consumo privado volvió a expandirse en el primer trimestre, particularmente el de bienes. Esto se da en un contexto de evolución mixta de los principales fundamentos del gasto. Destacó que los niveles de endeudamiento y carga financiera continúan reduciéndose, mientras los salarios siguen exhibiendo tasas de expansión elevadas, asociadas a cambios legislativos recientes.

Citó lo que mostró el Informe de Percepciones de Negocios (IPN) y la Encuesta de Expectativas y Determinantes de Precios (EDEP) que sugieren algún grado de preocupación en las empresas por la trayectoria futura de las remuneraciones. Por otra parte, el alza de los costos laborales ocurre a la par de una lenta creación de empleos y un incremento de la tasa de desocupación.

Así mejoró la proyección para el consumo total de 2,3% a 2,6%, mientras que para el consumo privado la subió de 2% a 2,2%.

En tanto, la formación bruta de capital fijo (FBCF), que es la inversión, mostró un bajo desempeño en el primer trimestre, con una variación trimestral nula a inicios de 2025, tanto en su componente de maquinaria y equipos como en el de construcción y obras, aunque manteniendo diferencias importantes entre sectores.

Valparaiso, 18 de junio 2025. La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, rinde el informe de politica monetaria Ipom ante la comision de hacienda del Senado. Raul Zamora/Aton Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

En este sentido el dinamismo de la inversión minera sigue contrastando con la debilidad de otros rubros. No obstante, resaltan que los “indicadores adelantados apuntan a un mayor impulso de la inversión hacia adelante”.

Para esta variable la proyección se mantuvo en 3,7%, pero la mejoró para el 2026 y 2027. Para el primero pasó de 2,2% a 3,6%, mientras que para el segundo de 2,9% a 3,3%. “El dinamismo de los ingresos laborales reales y la caída de la carga financiera de los hogares, entre otros elementos, darán soporte a esta parte del gasto”, resalta el BC en el Ipom.

De acuerdo al Central, el mayor dinamismo que se anticipa para la inversión estará centrado principalmente en grandes proyectos mineros y energéticos, cuyos montos presupuestados se revisan con especial énfasis a partir de la segunda parte de 2025.

Para 2026 y 2027, en tanto, los rangos de crecimiento del PIB se mantienen en 1,5-2,5%. Ello considera los efectos del deterioro del escenario externo y los impactos de perspectivas más positivas para la inversión.

Incertidumbre externa

El segundo Informe de Política Monetaria del año también da cuenta de un importante incremento de la incertidumbre a nivel global, como consecuencia principalmente de las tarifas arancelarias anunciadas el pasado 2 de abril por el gobierno de Estados Unidos. Anuncios que, a su vez, han tenido un errático proceso al ser cambiantes de manera frecuente.

En este sentido, el Ipom destaca que la reacción de los mercados financieros mundiales ha sido atípica respecto de lo usual en escenarios de mayor incertidumbre, pues ha aumentado el riesgo de los activos estadounidenses, mientras que las condiciones financieras de los países emergentes han tenido una evolución más benigna, incluyendo a Chile.

Mercados y bolsas caen por aranceles y guerra comercial (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP) TIMOTHY A. CLARY

De acuerdo con los datos más actualizados disponibles, “esta situación hasta ahora no ha generado un mayor impacto en Chile.”, menciona el reporte.

Sobre el escalamiento del conflicto bélico en Medio Oriente, el Central resalta que añade mayor incertidumbre a este panorama. Sin embargo, menciona que “este es un evento que comenzó a observarse con más fuerza posterior al cierre estadístico de este informe, que fue el 11 de junio, por lo que sus efectos no están considerados en el escenario central de proyecciones”.

En el escenario central, las perspectivas para el panorama internacional contienen pocos ajustes. Respecto de marzo, el crecimiento de los socios comerciales se reduce en una décima en promedio para el período 2025-2027 (2,6%), revisión que es mayor para Estados Unidos. Esta corrección acotada responde a dos factores principales. Por un lado, una parte significativa de los efectos del conflicto comercial ya había sido recogida en marzo, cuando se realizó un recorte sustantivo del crecimiento proyectado para Estados Unidos.

Por otro lado, la respuesta de los mercados ha mitigado el impacto del canal financiero. Respecto de los precios de las materias primas, la proyección para el precio del cobre no se modifica —US$4,3 promedio entre 2025 y 2027—, mientras que la del precio del petróleo es algo menor. Esto último, como se destacó, no considera los desarrollos posteriores al cierre estadístico. El escenario central supone que el impacto de las tensiones comerciales en la economía chilena será acotado.

A la fecha, se sabe que una fracción de los envíos nacionales a Estados Unidos están afectos a un arancel de 10%. El intercambio comercial con el resto del mundo no se ha resentido y una eventual reorientación de las exportaciones a otros destinos hace prever alcances menores en la actividad.

Asimismo, la evolución más positiva de variables financieras como las tasas de interés o la bolsa y el escaso deterioro de las expectativas de los agentes locales anticiparían efectos acotados en la inversión.

De todos modos, de producirse un mayor escalamiento del conflicto en Medio Oriente, podría darse un incremento de la incertidumbre global que afecte la economía mundial y local, señala el BC.

Para el cobre, el Banco Central subió levemente su proyección pasando de US$ 4,25 por libra a US$4,30 Mientras que para el petróleo, la previsión la redujo desde US$ 69 el barril (Brent-WTI) a US$ 66.

Bencinas OK la-tercera

Menos inflación

En tanto, un panorama menos inflacionario es el que presenta el Banco Central en este Ipom, tanto en su medición anual como promedio. Si en marzo esperaba una inflación de 3,8% para el cierre de año, ahora la fijó en 3,7%. Mientras que si se analiza el promedio inflacionario previsto para el 2025 pasó de 4,4% a 4,3%.

“El Informe destaca que el panorama inflacionario ha evolucionado acorde con lo previsto, con una trayectoria de la inflación subyacente sin volátiles menor que la anticipada”, dice el BC.

De esta forma, resalta que “los riesgos al alza para la inflación, que se habían levantado en la primera parte del año, se han moderado. Por un lado, las expectativas de inflación a dos años plazo se han ido realineando con la meta de 3%. Por otro, no se observa que los shocks de costos de trimestres previos estén provocando efectos de segunda vuelta superiores a lo previsto”.

Así, de acuerdo al BC se prevé que la inflación llegará a 3% anual en la primera mitad de 2026. Para logarlo, el BC plantea que se conjugan varios elementos, entre ellos “una demanda interna algo más dinámica, que se suma a niveles del tipo de cambio real algo más depreciados durante el horizonte de proyección. A ello se suma la menor inflación resultante de los desvíos de comercio y las menores perspectivas para los precios de los combustibles”.

Así, también la inflación subyacente se ubicará en torno a 3% durante la última parte de 2025.

Profundizando en su análisis el BC menciona que “en mayo, la variación anual del IPC total y subyacente alcanzó a 4,4% y 3,6%, respectivamente (4,7% y 3,9% en febrero)”. En ese contexto, indica que “el menor incremento del componente subyacente respondió, particularmente, a los precios de algunos alimentos y servicios.”.

Ahora bien, en cuanto a los riesgos al alza para la inflación, que se habían levantado en la primera parte del año, “se han moderado”, dice.

En cuanto a las expectativas de inflación, por un lado, menciona que “a dos años plazo se han ido realineando con la meta de 3%, mientras que “no se observa que los shocks de costos de trimestres previos estén provocando efectos de segunda vuelta superiores a lo previsto”.

Rosanna Costa, presidenta del Banco Central. ALEXIS RAMIREZ FOTO

Tasa de interés

Sobre la política monetaria, el ente rector reforzó el mensaje que entregó el martes luego de la decisión de mantener en 5% la Tasa de Política Monetaria (TPM). “De concretarse el escenario central del Ipom de junio, en los próximos trimestres la TPM irá aproximándose a su rango de valores neutrales”.

Y apuntan a que “el Consejo evaluará los próximos movimientos de la TPM teniendo presente la evolución del escenario macroeconómico y sus implicancias para la convergencia inflacionaria”.

Desde el gobierno, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, comentó las proyecciones del BC y señaló que “el Ipom tiene una serie de resultados que son positivos en varias variables. Hubo mejoras en todos los componentes de la demanda interna”. Por lo mismo, resaltó que “esta no es una economía estancada”.

La visión de los economistas

Los economistas afirman que el corredor de tasas tiene implícito como escenario base dos recortes en la Tasa de Política Monetaria (TPM) para cerrar el año en un nivel de 4,5%.

En Santander señalan que “el corredor de tasas implícito sugiere recortes en julio y septiembre, con una TPM que finalizaría 2025 en 4,5% y convergería a 4% en el primer semestre de 2026″.

Similar visión tiene la economista jefa de Fintual, Priscila Robledo, quien sostiene que “el escenario central implica menores tasas entre el tercer trimestre de este año y el primer trimestre del 2026, comparado con el escenario base delineado en el informe pasado”.

Así menciona que “el plan A del Central es recortar su tasa en 0,75% en los próximos seis meses, y podría comenzar ya desde la reunión de julio”.

Gustavo Díaz, académico de la Facultad de Negocios y Tecnología de la Universidad Gabriela Mistral, también ve que el escenario expuesto por el Banco Central es que hay espacio para que pueda recortar la tasa de interés en julio o septiembre, lo que “dependerá de la evolución del escenario externo”.

Carlos Smith, docente investigador del Centro de investigación de Empresa y Sociedad (CIES) de la Universidad del Desarrollo, añade que como punto de inicio el BC recortará “dos veces la TPM, e incluso podría darse una tercera dependiendo cómo evolucione el escenario externo”.