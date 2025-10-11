CAF amplía línea de crédito a BancoEstado para impulsar pymes y proyectos verdes

El directorio de CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- aprobó ampliar la línea de crédito revolvente y no comprometida a BancoEstado, llevándola de US$200 millones a US$300 millones.

“Esta operación permitirá al único banco público del sistema financiero chileno acelerar la ejecución de su plan de negocios 2022-2026 y responder de manera más efectiva a la creciente demanda de financiamiento productivo en el país”, señaló la CAF en un comunicado.

Agregó que los recursos se canalizarán hacia sectores estratégicos para el desarrollo sostenible e inclusivo de Chile y que las micro, pequeñas y medianas empresas serán las principales beneficiarias, con especial atención a emprendimientos de propiedad o liderados por mujeres.

La operación también contempla financiamiento para comercio exterior, capital de trabajo, adquisición de bienes de capital, garantías y avales a favor de terceros que financien al banco, así como programas específicos para proyectos de eficiencia energética, cogeneración y negocios verdes.

Adicionalmente, se apoyará el financiamiento de créditos hipotecarios destinados a viviendas sociales y sustentables.

Plazos

“Esta ampliación de línea de crédito refuerza nuestro compromiso con el desarrollo productivo y sostenible de la región. A través de nuestra alianza con BancoEstado, estamos facilitando el acceso a financiamiento de largo plazo en condiciones competitivas para miles de empresas chilenas, especialmente pymes, que son el motor del empleo y la innovación. Al mismo tiempo, estamos impulsando la transición hacia una economía más verde y resiliente, alineada con los objetivos de desarrollo sostenible”, afirmó Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

La línea de crédito contempla plazos de hasta siete años para operaciones convencionales y hasta diez años para proyectos de eficiencia energética, cogeneración, negocios verdes y créditos hipotecarios sociales, con un período de gracia de hasta dos años.

La ampliación incluye operaciones con empresas que cuentan con certificaciones ESG. Además, CAF complementará esta línea de crédito con recursos provenientes de la iniciativa de pymes verdes LAC, financiada por el Fondo Verde para el Clima, que permite el acceso a tasas de interés competitivas y asistencia técnica para el desarrollo de capacidades en proyectos orientados a reducir emisiones de gases de efecto invernadero.