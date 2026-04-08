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    Canciller Pérez Mackenna espera cerrar este año acuerdo de asociación económica con India

    El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, tuvo una videoconferencia con el ministro de Comercio e Industria de India, Piyush Goyal.

    Por 
    Patricia San Juan
    Canciller Pérez Mackenna espera cerrar este año acuerdo de asociación económica con India.

    El canciller, Francisco Pérez Mackenna, junto con la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, sostuvo este miércoles una videoconferencia con el ministro de Comercio e Industria de India, Piyush Goyal, para impulsar las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA) entre ambas naciones.

    “Estamos esperanzados en poder cerrar este acuerdo este año, sería un hito histórico en las relaciones de Chile con Asia, complementando nuestra presencia en China, Japón y la República de Corea”, dijo Pérez Mackenna en un comunicado difundido por la Cancillería.

    Asimismo sostuvo que esta es una de las negociaciones más importantes para el país en este momento. “India se ha convertido en un socio estratégico para Chile, con el cual nuestro intercambio comercial creció cerca de un 50% el año pasado. Con más de 1.400 millones de habitantes será la tercera economía del mundo para 2030, por lo que asociarnos a esta potencia en este minuto nos abre un mundo de oportunidades, y hoy solamente recibe el 3,7% de nuestras exportaciones”, afirmó.

    Canciller Francisco Pérez Mackenna y subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez.

    Rondas de negociaciones

    Luego de cuatro rondas de negociaciones, los equipos técnicos de ambos países han logrado avances, indica el comunicado. En este sentido, precisa que la subsecretaria Estévez se reunió también en las últimas semanas con el ministro Goyal, así como con el secretario del Departamento de Comercio de India, Rajesh Agrawal.

    India es el séptimo socio comercial de Chile, con un intercambio que superó los US$5.500 millones en 2025. El comercio bilateral se concentra en productos como cobre, celulosa y alimentos.

    El primer paso que fortaleció el intercambio comercial y económico entre Chile e India fue el Acuerdo de Alcance Parcial (AAP), que entró en vigencia en 2007, instrumento que fue ampliado en 2017.

    Más sobre:Comercio ExteriorFrancisco Pérez MackennaAcuerdo comercialIndiaChileCEPA

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