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    Carolina Velasco, presidenta del nuevo consejo asesor y consultivo de Fonasa: “Nuestro principal rol es el plan estratégico”

    El consejo compuesto por siete integrantes, que tendrá como objetivo central asesorar en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación del plan estratégico 2026–2030 de Fonasa; ya celebró su primera sesión y escogió a Velasco como su presidenta.

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    Pablo Vásquez R.

    Hace tres semanas el nuevo consejo asesor estratégico y consultivo de Fonasa se constituyó oficialmente, y eligió a Carolina Velasco como presidenta tras celebrar su primera sesión.

    Carolina Velasco es ingeniera comercial y magíster en Economía con mención en Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, además de máster en Políticas Sociales de la London School of Economics. Actualmente se desempeña como directora de Estudios del Instituto de Políticas Públicas (IPSUSS) de la Universidad San Sebastián.

    Durante su carrera ha puesto énfasis en temas ligados a economía de la salud, financiamiento sanitario y políticas públicas, participando en propuestas de modernización del sistema e integrando comisiones de expertos para la reforma del aseguramiento en salud.

    La instancia fue creada con el propósito de instalar una capacidad estable de planificación de largo plazo en Fonasa, que reduzca la dependencia del ciclo presupuestario anual y permita separar la orientación estratégica de la gestión cotidiana del seguro público.

    El consejo tendrá como objetivo central asesorar en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación del plan estratégico 2026–2030 de Fonasa. Entre sus funciones están la elaboración de recomendaciones para la dirección y las jefaturas de división, la emisión de informes técnicos sobre materias estructurales del seguro público, y el análisis de asuntos de interés institucional a solicitud de la dirección.

    “Nuestro principal rol es el plan estratégico. Nosotros somos asesores estratégicos para poder acompañar en el diseño, en la evaluación, en la implementación y en el monitoreo, de este plan estratégico de Fonasa de aquí a 2030″, comenta Velasco.

    Pablo Vásquez R.

    Agrega que esto significa “pensar justamente en las estrategias de Fonasa desde el punto de vista de su estructura y sus atribuciones. Es decir, de las cosas que puede hacer, y obviamente asesorar en cómo hacerlo, cómo un asegurador debiera estar estructurado y qué decisiones, qué mecanismos, qué estrategias debiera utilizar un asegurador para poder cumplir con su objetivo de entregarle un plan de salud a sus usuarios”.

    Velasco explica que primero piensan hacer un balance, o tener un diagnóstico, sobre la situación actual de Fonasa, y en base a eso definirán las materias a tratar. Para eso, el asegurador público les dará cierta información que podrán analizar.

    Hay siete integrantes en el consejo que trabajan de manera ad honorem. Además de Velasco, lo componen los siguientes expertos: Álvaro Erazo, exministro de Salud (2008–2010), exsubsecretario y exdirector de Fonasa, hoy decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Mayor. Daniela Paredes, presidenta de ISPOR Chile y profesora asociada del Instituto de Salud Pública de la UNAB. Cristian Baeza, exdirector de Fonasa y actual director ejecutivo del Center for Healthy Development (CHD) en Washington DC.

    También lo integran Alberto Dougnac, exsubsecretario de Redes Asistenciales durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, hoy profesor titular de la Facultad de Medicina de la PUC. Daniela Sugg, economista de la salud que ha trabajado en la Dipres y actualmente asesora a organizaciones multilaterales y empresas globales de salud en América Latina. Y Nicolás Duhalde, abogado que fue jefe de gabinete de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, y actualmente dirige el área de salud de la Municipalidad de Huechuraba.

    “Vamos a tener sesiones quincenales en principio, porque la idea es poder tener este plan estratégico lo antes posible, para luego apoyar más bien su implementación y su monitoreo, que es darle seguimiento a lo que se disponga en el plan. Entonces, queremos primero sesionar cada dos semanas, cosa de poder ir poniéndonos al día rápido”, sostiene Velasco.

    Más sobre:SaludFonasaCarolina VelascoConsejo de FonasaConsejo consultivo

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