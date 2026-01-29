Casi el 60% de las mipymes debió usar recursos personales para sostener su operación el último mes

Control de asistencia en Chile: Lo que las pymes deben saber para cumplir la normativa

Las micro, pequeñas y medianas empresas chilenas iniciaron 2026 enfrentando un escenario de presión financiera. Así lo revela un nuevo sondeo “el Termómetro Pyme – enero 2026, realizado por Propyme en cuyos datos fueron analizados por DefensaDeudores.cl.

El estudio que abarcó a 1.059 pymes muestra que, si bien el 76,5% de las mipymes logró pagar oportunamente las cotizaciones previsionales de sus trabajadores durante diciembre del 2025, un 23,5% no pudo hacerlo, manteniendo este indicador como una señal relevante de estrés financiero en un segmento del sector.

En paralelo, un 25,5% debió postergar el pago de IVA, reflejando dificultades de liquidez en el corto plazo.

Sin embargo, para lograrlo, tuvieron que ocupar recursos personales para sostener la operación, puesto que un 57,2% de las empresas declara haber tenido que inyectar ahorros o ingresos propios para financiar su negocio durante el último mes.

“Ese es el punto más sensible del estudio, porque demuestra que muchas empresas siguen funcionando, pero sin colchón financiero, sin margen y sin capacidad real de proyectarse. No es una crisis inmediata, pero sí una fragilidad estructural que, si se normaliza, termina debilitando a empresas que aún son viables”, explica Ricardo Ibáñez, abogado y fundador de DefensaDeudores.cl.

En materia de financiamiento y relación con el Estado, el Termómetro Pyme muestra que “una parte relevante del sector mantiene niveles de cumplimiento, aunque con señales de fragilidad subyacente“.

“Solo el 9,9% de las empresas declara haber recurrido al factoring para mejorar su flujo de caja, lo que sugiere barreras de acceso, costos elevados o desconocimiento de estas herramientas, manteniendo a muchas Pymes dependientes del autofinanciamiento”, se resalta del informe.

En paralelo, un 69,1% de las mipymes señala no mantener deudas vigentes con la Tesorería General de la República (TGR), mientras que el porcentaje restante sí presenta compromisos tributarios activos, configurando un foco de presión financiera para un segmento del sector.

“Cuando sostener el negocio depende de los ahorros familiares, el problema deja de ser solo empresarial y se transforma en un problema social” complementa Ibáñez.

Desde propyme advierten que este cuadro tiene implicancias económicas y sociales de largo plazo. “Las mipymes siguen cumpliendo y haciendo un esfuerzo enorme por mantenerse al día, pero muchas lo están logrando a costa de su patrimonio personal. Esa es una señal de alerta que no se puede ignorar”, señala Rodrigo Bon, director ejecutivo de Propyme.