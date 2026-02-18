SUSCRÍBETE
    Chile registra la mejor cifra de turistas extranjeros desde 2017 y argentinos encabezan por cuarto año consecutivo

    Chile superó los 6 millones de extranjeros durante 2025, un nivel que no se veía desde 2017.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    Por cuarto año consecutivo, la llegada de turistas extranjeros volvió a crecer en Chile. Además, la cifra fue récord desde 2017 y por primera vez se superan las cifras prepandemia.

    Según cifras del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), en Chile, durante el año pasado, llegaron 6.004.567 turistas extranjeros, un 14,6% más que el año 2024, su mayor nivel desde el 2017 (6.449.833 millones).

    A lo largo del año, de enero a septiembre, se registraron cifras positivas respecto al año anterior. Las mayores variaciones positivas se concentraron entre enero y febrero, con un avance de 67,3% y un 54,8% respectivamente. Mientras que los retrocesos en doce meses se registraron en octubre (-4,1%), noviembre (-3,8%) y diciembre (-8,6%).

    En tanto, en línea con la tendencia de los últimos tres años, la llegada favorita de los turistas extranjeros es por la vía terrestre; el 60,14% llegó vía paso fronterizo en tierra y se registró un avance de 24,1% frente al 2024. El favorito fue el Paso Internacional Los Libertadores, que concentró un 31% de las visitas vía terrestre y registró un avance de 23,5% frente a 2024.

    Mientras que, por la vía aérea, el 39,86% de los turistas extranjeros llegaron por esa vía. En esa línea, el Aeropuerto Arturo Merino Benítez concentró el 99% de la participación de este segmento y fue la primera entrada, tanto para vía terrestre como aérea, con un 39,4% de participación. El aeropuerto de la capital creció 2,8%, según datos del Sernatur.

    Por nacionalidad, por cuarto año seguido, los argentinos volvieron a ser los turistas extranjeros que encabezaron las cifras. El número llegó a 2.856.441 millones, una participación de 47,6% y un avance de 36,8% respecto al año pasado.

    En segundo lugar está Brasil con 681.649 visitantes (-3,6% versus 2024), luego Bolivia con 562.729 turistas (+20,1), en tercer lugar está Perú con 352.353 visitantes (-3,6%), en cuarto lugar se asoma Estados Unidos con 250.460 visitantes (-0,4%) y quinto lugar aparece Colombia con 149.592 visitantes (−8,6%).

    “Superar los 6 millones de turistas extranjeros en 2025 es una señal clara deconsolidación del posicionamiento internacional de Chile. Si consideramos nuestra población —cerca de 19 millones de habitantes—, la magnitud de visitantes que recibe el país es altamente significativa en términos relativos dentro de la región”, dijo la subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo.

    Ante este contexto, América del Sur concentra el 82,8% de los turistas extranjeros que visitaron Chile en 2025, un aumento de 16,6% frente a 2025. Por región, sigue América del Norte con 356.036 visitas (+0,1% en doce meses) y en tercer lugar Europa Occidental (+0,4%).

    Sin embargo, el sexto país con más visitantes es de España, de Europa meridional/mediterránea, con 80.821 turistas, un avance de 7,7% frente a 2024.

    “El año 2025 marca un hito para nuestro país con el registro de más de 6 millones de llegadas internacionales, lo que no solo consolida nuestro posicionamiento turístico global, sino que representa el mejor desempeño del sector desde 2017. Además, este aumento va en línea con nuestro Plan de Promoción Turístico Internacional 2023-2027 y la estrategia para recuperar los niveles de flujo de turistas prepandemia, con foco en mercados clave para el sector”, dijo el director nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez.

    En los destinos con menos de diez visitantes en 2025 aparecen: Santa Sede (2), Corea del Norte (4), Samoa (6), Tuvalu (2), Turkmenistán (6), República Democrática Lao (9), Bhután (9), Maldivas (3), Cabo Verde (7), Somalia (1), Irak (6), Yémen (2) y Libia (1).

