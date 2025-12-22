SUSCRÍBETE POR $1100
    China Jinko Power presenta su tercer proyecto de almacenamiento de energía por US$500 millones

    La firma china ya había presentado un proyecto de sistema de almacenamiento de energía Bess para la Región Metropolitana y de Valparaíso.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Foto referencial

    La firma china Jinko Power presentó un nuevo proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia), según da cuenta la plataforma. El proyecto "Sistema de almacenamiento de energía Bess Amanecer" se busca instalar en la comuna de Diego de Almagro, Región de Atacama.

    “El objetivo del proyecto es almacenar energía eléctrica proveniente del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), generada durante las horas del día, cuando habitualmente existe mayor producción de energía limpia, para luego inyectarla a la red eléctrica nacional en la tarde/noche, cuando la demanda de energía es mayor”, explicaron sobre el proyecto de almacenamiento.

    De acuerdo con los documentos de la declaración de impacto ambiental (DIA), el proyecto considera una inversión de US$ 500 millones.

    El tercer proyecto de Jinko en Chile

    Según el portal del Seia, el proyecto "Sistema de almacenamiento de energía Bess Amanecer" es el tercer proyecto de la firma y de mayor valor.

    A fines de 2024, la china presentó el proyecto "Sistema de almacenamiento de energía Bess Atardecer" por US$225 millones y ubicado en la comuna de La Ligua, Región de Valparaíso. Actualmente, su tramitación está suspendida.

    El segundo fue ingresado a finales de enero de este año, el proyecto “Sistema de almacenamiento de energía Bess Polpaico” tiene una estimación de US$225 millones y se ubicaría en la comuna de Tiltil, Región Metropolitana. La iniciativa sigue su tramitación.

    El proyecto

    En detalle, la iniciativa “Sistema de almacenamiento de energía Bess Amanecer” considera una potencia instalada de 400 MW, con una capacidad de almacenamiento energético de 2.734,2 MWh, “lo que permitirá una autonomía de seis horas de descarga continua bajo un régimen de un ciclo completo por día”.

    La DIA también explica que la superficie total ocupada por el proyecto corresponde a 16,09 hectáreas, similar al tamaño del Parque Forestal de Santiago.

    “El sistema estará compuesto por 611 contenedores de baterías, dispuestos sobre una superficie útil de 5,7 hectáreas, junto a 3.666 inversores bidireccionales, 87 estaciones transformadoras inteligentes, además de 175 estaciones de transformación de distribución. Todo el conjunto será gestionado a través de una unidad de control central que integra el sistema de gestión de energía y el sistema de control de planta”, explicaron.

    Por otro lado, se espera que el proyecto tenga una mano de obra promedio de 178 personas y de 352 en su momento máximo. Mientras que, una vez en operación, se espera una operación de 12 personas en promedio y 20 en su momento máximo.

    En tanto, se proyecta que las fechas de inicio del proyecto sean en septiembre de 2029 y que la construcción demore un año y un mes.


