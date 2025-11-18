Cloudflare, la acusada como la responsable de los problemas de ChatGPT y X (ex Twitter) cae en bolsa

ChatGPT y X de Elon Musk, entre otros sitios en línea, han registrado problemas de funcionamiento durante esta jornada y la acusada como la responsable es Cloudflare, firma dedicada al servicio de soporte de rendimiento y seguridad en línea.

Cloudflare reconoció un problema en sus servicios y que estaban investigando el problema: “Estamos trabajando para comprender el impacto total y mitigar este problema. En breve habrá más novedades”, indicó.

En medio de este contexto, la acción de la firma caía un 4%.

Bloomberg recordó un episodio similar en 2019, un fallo en su software que provocó que las empresas que dependían de Cloudflare estuvieran fuera de servicio hasta 30 minutos. En aquel episodio, se reportó que se vieron afectados Discord,Shopify Inc, SoundCloud Ltd., la plataforma de compraventa de Bitcoin Coinbase Inc.y el servicio de almacenamiento en línea Dropbox.

Mientras que Reuters destacó que, según Downdetector, que rastrea las interrupciones recopilando informes de estado de varias fuentes, se habían recibido más de 5.600 informes de problemas con la plataforma de redes sociales.

Canva, Turboscribe y sitios de compraventa de criptomonedas también reportan problemas.