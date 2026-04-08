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    Comisión de Hacienda de la Cámara cita a exministros Marcel y Grau para explicar situación fiscal criticada por Quiroz

    El diputado independiente, Carlos Bianchi, propuso citar a los exministros de Hacienda, Mario Marcel y Nicolás Grau. La idea es conocer la visión y la contracara de la exposición que hizo el actual titular de Hacienda, Jorge Quiroz.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    14/03/2023 MINISTRO DE ECONOMIA NICOLAS GRAU JUNTO AL MINISTRO DE HACIENDA, MARIO MARCEL FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

    Más de la mitad de la presentación que hizo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, este miércoles por la tarde en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados fue para, otra vez, criticar la herencia fiscal que dejó el gobierno anterior de Gabriel Boric.

    “La herencia fiscal es compleja. Originada en causas estructurales de larga data, exacerbadas por la administración anterior”, comenzó su exposición.

    En ese sentido, mencionó que “todas las administraciones de los últimos 16 años se han propuesto metas fiscales deficitarias”, pero enfatizó que “la última administración se propuso las metas fiscales más deficitarias de la historia y las incumplió en 3 de 4 años”.

    Detalló que la deuda bruta del Gobierno Central aumentó en US$ 41 mil millones entre marzo de 2022 y diciembre de 2025. Y también mencionó que “la ejecución presupuestaria mensual evidencia la postergación de gastos para 2026″, y ahí entregó como ejemplo, la situación del ministerio de Salud, con postergación de $160 mil millones.

    En este punto explicó que, en el cuarto trimestre de 2025, el gasto en salud cayó un 15% con respecto a su nivel normal. Sin embargo, en enero de 2026 el gasto en bienes y servicios se elevó un 65% con respecto al nivel de equilibrio, y prácticamente duplicó el gasto de diciembre. “No hay motivos propios del funcionamiento de los servicios de salud que expliquen un comportamiento de la ejecución de este tipo”, afirmó.

    Y destacó que la deuda con proveedores alcanzó sus máximos históricos, aumentando 40% entre 2021 y 2025.

    Para salir de esta situación, Quiroz señaló que la “única solución es de largo plazo: recuperar el dinamismo económico (Chile lleva 12 años creciendo al 2% anual”.

    Dada esta crítica visión que entregó el ministro, el diputado independiente, Carlos Bianchi, propuso citar a los exministros de Hacienda, Mario Marcel y Nicolás Grau de la administración anterior. La idea del diputado es conocer la visión y la contracara de la exposición que hizo Quiroz.

    Esa propuesta fue aceptada por la Comisión, por lo que se cursó la invitación para que ambas exautoridades puedan asistir a explicar si la situación es como la describe el actual ministro de Hacienda.

    Asimismo, el diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, pidió invitar además al exministro de Hacienda -del segundo mandato de Sebastián Piñera-, Ignacio Briones.

    Más sobre:Finanzas públicasJorge Quiroz

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