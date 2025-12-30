SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Contraloría alerta por débil fiscalización minera en Chile: más de 7 mil faenas sin inspección en más de dos años

    En su Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°18, el ente fiscalizador advierte graves brechas territoriales, caída sostenida en la cobertura de controles entre 2022 y 2024 y una distribución ineficiente de fiscalizadores en un sector clave para la economía y la seguridad del país.

    Por 
    Roberto Martínez

    Este martes, la Contraloría General de la República (CGR) encendió las alertas sobre el estado de la fiscalización minera en Chile tras publicar su 18° Consolidado de Información Circularizada (CIC), documento que revisó el desempeño del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) entre los años 2022 y 2024.

    El análisis concluyó que, en promedio, el organismo solo logró fiscalizar un 20% de las faenas mineras existentes en el país.

    Más aún, esta cobertura mostró una tendencia decreciente, cayendo desde un 25% en 2022 a apenas un 14% en 2024.

    Las brechas regionales son particularmente marcadas. Mientras regiones como Magallanes (50%), Maule (44%) y Los Lagos (42%) presentan mayores niveles de cobertura, zonas de alta actividad minera como Atacama (13%), Arica y Parinacota (14%) y Valparaíso (14%) exhiben los porcentajes más bajos, pese a concentrar un número significativo de faenas y riesgos asociados.

    Más de 7 mil faenas sin fiscalizar

    El informe identifica un fenómeno especialmente preocupante, como lo es la existencia de 7.150 faenas mineras que no fueron fiscalizadas durante más de dos años consecutivos en el período 2022-2024.

    Esta situación, calificada por la Contraloría como un riesgo persistente para la seguridad minera, afecta con mayor fuerza a regiones como Atacama, Coquimbo y la Región Metropolitana, donde se concentra la mayor cantidad de instalaciones sin control reciente.

    MAN Truck & Bus SE

    En el mismo tenor, se indica que la falta de supervisión prolongada implica que miles de operaciones mineras -en distintos estados de producción- funcionaron sin una revisión efectiva del cumplimiento normativo, de las condiciones de seguridad laboral ni de los estándares ambientales exigidos por la legislación vigente.

    Desigualdad en distribución de fiscalizadores

    Otro eje crítico del CIC N°18 apunta a la ineficiente asignación territorial de los inspectores de Sernageomin. Durante el período analizado, el país dispuso de 105 fiscalizadores, pero su carga de trabajo fue altamente desigual.

    Según el reporte, algunos funcionarios habrían realizado más de 2.000 fiscalizaciones en tres años, mientras que otros no alcanzaron siquiera el centenar de controles.

    Las regiones mineras del norte, como Atacama y Coquimbo, enfrentan cargas muy superiores al promedio nacional, con cientos de faenas por cada fiscalizador, mientras que en regiones del sur existen dotaciones relativamente altas en relación con el número de instalaciones a supervisar.

    Llamado a medidas urgentes

    Ante este escenario, la Contraloría instruyó a Sernageomin a adoptar medidas urgentes de priorización, especialmente respecto de las miles de faenas que no han sido fiscalizadas en períodos prolongados.

    El informe subraya la necesidad de fortalecer el rol fiscalizador del servicio, mejorar la asignación de recursos humanos y focalizar los esfuerzos en zonas con alta concentración de faenas activas y mayores niveles de riesgo.

    Si bien el CIC N°18 no aborda directamente las restricciones presupuestarias ni las metas estratégicas institucionales, reconoce que estos factores inciden de manera relevante en la capacidad operativa del organismo.

    Más sobre:MineríaFiscalízaciónSernageominContraloríaCICFaenas minerasAsignación territorialPulso

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscalía abre investigación por extracción de corteza al Coihue Abuelo en reserva nacional de Los Ríos

    Reajuste público: oposición notifica a Hacienda que conversará cuando conozca el proyecto y anticipa rechazo a “normas de amarre”

    Juan Luis Castro, senador PS: “Sentirse de izquierda por llamar a movilizar está bien para un movimiento estudiantil, no para un partido político”

    Kast interrumpe días de descanso y lidera reuniones en su oficina de Las Condes

    Más allá del caso Epstein: las nuevas polémicas que complican al expríncipe Andrés

    Desempleo vuelve a subir después de cuatro meses y expertos ven poco probable que baje de 8% en el mediano plazo

    Lo más leído

    1.
    Expertos asignan baja probabilidad a que Fonasa logre sacar adelante su nueva modalidad tras fallidas licitaciones

    Expertos asignan baja probabilidad a que Fonasa logre sacar adelante su nueva modalidad tras fallidas licitaciones

    2.
    Además del guarismo y la “ley de amarre”: las otras normas que incluye el polémico proyecto de reajuste del sector público

    Además del guarismo y la “ley de amarre”: las otras normas que incluye el polémico proyecto de reajuste del sector público

    3.
    Tráfico de pasajeros en aeropuerto de Santiago llega a nuevo récord en 2025

    Tráfico de pasajeros en aeropuerto de Santiago llega a nuevo récord en 2025

    4.
    Engie desconectará dos plantas de carbón este miércoles, retirando del sistema más de 700 MW de combustible fósil

    Engie desconectará dos plantas de carbón este miércoles, retirando del sistema más de 700 MW de combustible fósil

    5.
    “Draconiana”: socio de Grupo Sartor y controlador de Azul Azul piden anular históricas multas de la CMF

    “Draconiana”: socio de Grupo Sartor y controlador de Azul Azul piden anular históricas multas de la CMF

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Servicios

    Comienzan pagos del Bono Mujer Trabajadora de diciembre: revisa si te corresponde

    Comienzan pagos del Bono Mujer Trabajadora de diciembre: revisa si te corresponde

    A qué hora cierran los supermercados este miércoles 31 de diciembre

    A qué hora cierran los supermercados este miércoles 31 de diciembre

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero de 2025 pendiente por cobrar

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero de 2025 pendiente por cobrar

    Fiscalía abre investigación por extracción de corteza al Coihue Abuelo en reserva nacional de Los Ríos
    Chile

    Fiscalía abre investigación por extracción de corteza al Coihue Abuelo en reserva nacional de Los Ríos

    Juan Luis Castro, senador PS: “Sentirse de izquierda por llamar a movilizar está bien para un movimiento estudiantil, no para un partido político”

    Kast interrumpe días de descanso y lidera reuniones en su oficina de Las Condes

    Reajuste público: oposición notifica a Hacienda que conversará cuando conozca el proyecto y anticipa rechazo a “normas de amarre”
    Negocios

    Reajuste público: oposición notifica a Hacienda que conversará cuando conozca el proyecto y anticipa rechazo a “normas de amarre”

    Desempleo vuelve a subir después de cuatro meses y expertos ven poco probable que baje de 8% en el mediano plazo

    El Ipsa cierra con un alza de casi 57% en 2025 y SQM termina el año como la empresa más valiosa de la bolsa local

    ¿Leer en la oscuridad hace mal a la vista? Este y otros mitos despejados por oftalmólogos
    Tendencias

    ¿Leer en la oscuridad hace mal a la vista? Este y otros mitos despejados por oftalmólogos

    La intensa búsqueda para arrestar a Jamil Hassan, el brutal ejecutor de la dictadura de Assad en Siria

    “Lo dejaron salir sin contactarnos”: Tylor Chase habría vuelto a las calles tras el plan para rehabilitarlo

    La ANFP entrega sus argumentos para ratificar el descenso de Unión Española y Deportes Iquique
    El Deportivo

    La ANFP entrega sus argumentos para ratificar el descenso de Unión Española y Deportes Iquique

    El grosero error de Dibu Martínez que pavimentó la goleada de Arsenal sobre Aston Villa

    Directorio de la ANFP entierra la última ilusión de Unión Española e Iquique y los condena a la Primera B

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas
    Finde

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Guía: las fiestas y los eventos musicales para recibir el Año Nuevo 2026
    Cultura y entretención

    Guía: las fiestas y los eventos musicales para recibir el Año Nuevo 2026

    Las peores películas y series que dejó 2025

    Cinco obras y una exposición trae enero teatral a La Memoria

    Más allá del caso Epstein: las nuevas polémicas que complican al expríncipe Andrés
    Mundo

    Más allá del caso Epstein: las nuevas polémicas que complican al expríncipe Andrés

    Emiratos Árabes Unidos anuncia la “retirada voluntaria” de tropas de Yemen tras las exigencias de gobierno local y Arabia Saudita

    Israel suspende a Médicos Sin Fronteras y otras ONG por nuevas normas en Gaza

    Niñez tras las rejas: la realidad de los hijos de mujeres privadas de libertad
    Paula

    Niñez tras las rejas: la realidad de los hijos de mujeres privadas de libertad

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina