Copec vuelve a la oferta de beneficios para viajes, pero ahora con la aerolínea Sky

En junio de este año se generó el fin de la histórica alianza del programa de beneficios para acumular millas para viajes áreos entre Copec y Latam Airlines. Latam cambió de socio en esta materia por la saudí Aramco y hoy la firma ligada al grupo Angelini anunció que también ya encontró un nuevo socio en el rubro: Sky Airline.

Copec y Sky Airline anunciaron una alianza que integra sus programas de fidelización —Full Copec y Sky Plus—, e incorpora la plataforma Chiletur Copec al proceso de compra de vuelos.

“Los clientes pueden transferir puntos entre Full Copec y Sky Plus”, explicaron sobre la nueva alianza. El programa también considera el cobro de beneficios como descuento en el precio de los combustibles y “experiencias turísticas” en todo Chile.

Luego de la alianza, se destacó que las dos empresas son de origen chileno. “Construida entre dos compañías chilenas que comparten un mismo propósito”, comentó.

“La alianza busca impulsar el turismo y la movilidad nacional, visibilizando a cientos de emprendedores locales y conectando sus servicios con viajeros de todo el país”, añadieron.

Según los canales oficiales, la alianza ya está operativa.