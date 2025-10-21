Cuáles son las compañías de seguros más rápidas (y las menos) en la reparación de vehículos

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informa de manera semestral los tiempos de reparación de aquellos vehículos que sufren un siniestro y que se encuentran asegurados en las compañías de seguros generales.

Ahora la CMF informó los resultados del primer semestre de 2025, periodo en el que se observa que el tiempo promedio desde que los asegurados hicieron la denuncia del siniestro, hasta que el vehículo quedó disponible para retiro, fue de 55 días, sin cambios versus el semestre anterior.

Esto, para un total de 82.697 vehículos asegurados siniestrados que hubo a junio, un alza de 2,5% respecto al semestre anterior.

Pero esto es mayor o menor dependiendo de cada aseguradora. Zurich es la que reportó en el primer semestre de 2025 la menor cantidad de días en este ítem, con 44 días promedio para un total de 5.820 vehículos siniestrados que registró.

Le siguieron en un empate técnico Consorcio, Mapfre, y BNP. Las tres con 53 días promedio, con 6.835, 2.917 y 1.464 vehículos siniestrados, respectivamente.

Cuánto demoran las aseguradoras en arreglar autos.

Luego se posicionaron Sura, Renta Nacional, y Porvenir, con 54 días promedio y 4.986, 1.355, 503 vehículos siniestrados en el primer semestre, respectivamente.

A la inversa, el listado de las aseguradoras que anotaron la mayor cantidad de días promedio lo encabeza Reale con 64 días y 3.422 vehículos siniestrados en el primer semestre.

Le siguió FID con 59 días promedio y 1.822 vehículos siniestrados. Y luego HDI con 58 días promedio y 21.768 vehículos siniestrados.

Según daños

Igualmente, estos números varían si se desagrega el daño del vehículo siniestrado entre leve, mediano, o grave.

Para daños leves, el tiempo promedio transcurrido desde que el asegurado denunció el siniestro, hasta la fecha en que el vehículo quedó disponible para el asegurado, fue de 47 días en el primer semestre de 2025, con 40.503 autos en esta situación, esto es prácticamente la mitad del total.

Con daños medianos hubo 22.916 vehículos en reparación, que tardaron 56 días promedio. Mientras que con daños graves fueron 19.278 autos que tardaron en promedio 71 días en quedar disponibles para retiro.

Talleres

Según las cifras que dio a conocer la CMF, al cierre del primer semestre de 2025 se registraron 4.488 puntos de reparación de vehículos que tenían convenio con las aseguradoras. De este total, un 32,7% está en la Región Metropolitana.

“Cabe señalar que los talleres no son exclusivos de una compañía, por lo que un mismo establecimiento puede mantener convenios con múltiples aseguradoras. Esta situación implica que el número de talleres no necesariamente corresponde a establecimientos únicos, sino al total de vínculos o convenios vigentes entre las compañías y los puntos de reparación”, detalló la CMF.

Cuánto demoran las aseguradoras en arreglar autos. Imagen referencial.

El regulador también dio a conocer que viene al alza el número total de vehículos asegurados, pues al primer semestre llegó a 2.194.573 unidades, esto es un aumento de más de 66 mil vehículos versus el semestre anterior.

Es más, “este nivel constituye el parque asegurado más alto registrado hasta la fecha, evidenciando una tendencia general al alza en los últimos años del mercado de seguros de vehículos”, dijo la CMF.

Por otra parte, la CMF reportó que el plazo entre la denuncia y el ingreso al taller de reparación alcanzó los 31 días, cifra superior al promedio registrado en el semestre anterior.