    Declaran desiertos concursos para permisos de casinos en Coyhaique y Ancud

    La Superintendencia de Casinos de Juego dijo que la decisión se debió a que las sociedades postulantes no dieron cumplimiento íntegro a los requisitos legales y reglamentarios establecidos en las bases técnicas que rigen estos procesos.

    Por 
    Patricia San Juan
    Declaran desiertos concursos para permisos de casinos en Coyhaique y Ancud

    La Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) informó que su Consejo Resolutivo decidió poner término a las evaluaciones de las ofertas técnicas presentadas en los procesos de otorgamiento de permisos de operación de casinos de juego, correspondientes a un cupo disponible a nivel nacional y a un cupo en reserva para la Región de Aysén.

    En particular, las resoluciones se refieren a las ofertas presentadas por las sociedades Río Simpson S.A. y Casino de Juegos Coyhaique S.A., para optar a un permiso de operación en la comuna de Coyhaique, Región de Aysén, así como por Sociedad Mirador Hueihuén S.A., para un permiso de operación en la comuna de Ancud, Región de Los Lagos.

    Las decisiones adoptadas se fundamentan en que las sociedades postulantes no dieron cumplimiento íntegro a los requisitos legales y reglamentarios establecidos en las bases técnicas que rigen estos procesos, precisó la SCJ.

    Agregó que, de acuerdo con la normativa vigente, el incumplimiento de dichos requisitos constituye una causal expresa para no continuar con la etapa de evaluación técnica, razón por la cual el Consejo Resolutivo resolvió poner término a las evaluaciones respectivas y declarar desiertos ambos procesos.

    Asimismo, la Superintendencia de Casinos de Juego dijo que se iniciará un nuevo proceso de otorgamiento de permisos de operación para ambos cupos (Región de Aysén y cupo Nacional), conforme a lo establecido en la ley.

    CasinosSCJCoyhaiqueAncudCasinos de JuegoSuperintendencia de Casinos de Juego

