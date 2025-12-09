VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Documento de Horizontal y Espacio Público entrega 12 propuestas para alcanzar un crecimiento económico sostenible en Chile

    El informe, de más de 70 páginas, fue elaborado por un total de 12 expertos, junto a Horizontal y Espacio Público. Ad portas de la segunda vuelta presidencial, en “Un pacto de desarrollo para Chile” se proponen 11 metas y 12 acciones concretas para volver a crecer a tasas altas.

    Olivia Hernández D.Por 
    Olivia Hernández D.
    Parque Nacional Bosque Fray Jorge. Foto: Aton JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    “Chile requiere una estrategia de desarrollo sostenible para volver a crecer, con una hoja de ruta clara de mediano y largo plazo, que oriente el accionar de los gobiernos de turno y del mundo privado”.

    Con estas palabras inicia un informe de más de 70 páginas, elaborado por Horizontal y Espacio Público, que contiene 12 de propuestas para el crecimiento económico y desarrollo sostenible de Chile. Ad portas de la segunda vuelta presidencial, “Un pacto de desarrollo para Chile” es el nombre que lleva el documento donde se proponen 11 metas adicionales en las áreas económica, social y medioambiental.

    Las propuestas fueron firmadas por 12 expertos. Los primeros seis son Eduardo Bitrán, exministro de Obras Públicas; Ignacio Briones, exministro de Hacienda y presidente de Horizontal; Hernán Cheyre, exvicepresidente ejecutivo de la Corfo; Cecilia Cifuentes, economista y directora del centro de estudios financieros ESE Business School de la Universidad de Los Andes; Patricio Domínguez, ingeniero civil y director de Espacio Público; y Annie Dufey, economista y exmiembro de la Comisión Nacional del Litio.

    La lista sigue con el nombre de Juan Carlos Jobet, decano de la Escuela de Negocios UAI, director de Horizontal y de Quiñenco, y exbiministro de Energía y Minería; Willy Kracht, exsubsecretario de Minería; Óscar Landerretche, economista, profesor de la FEN y exdirector de Codelco; María José Montero, economista y directora de empresas; Ana Lía Rojas, economista y presidenta de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera); y Carolina Schmidt, exministra de Estado.

    El estudio abre con un diagnóstico sobre las causas del estancamiento de la economía chilena y propone una estrategia para retomar un crecimiento alto, pero sostenible. En el documento, los expertos reconocen una serie de factores que explican por qué Chile “dejó de crecer”. Entre ellos destacan elementos como el capital, el trabajo y la productividad, además de causas ambientales, políticas e institucionales.

    “Si logramos crecer a un promedio anual del 4%, en 20 años el ingreso per cápita en Chile alcanzaría el promedio que tienen actualmente los miembros de la OCDE, que asciende a USD US$ 53.311”, indica la investigadora de Horizontal y miembro de la mesa técnica del proyecto, María José Abud.

    Estrategia para crecer

    Un pacto de desarrollo, una hoja de ruta, una estrategia sostenible con metas de mediano y largo plazo que guíen las acciones de los distintos actores: eso compone el trabajo de los expertos. Las propuestas están divididas en tres ejes: más y mejor producción; mejor gestión ambiental; y más equidad, mejores empleos y mayor productividad. Todas ellas están atravesadas por un pilar central: un Estado habilitador.

    “El eje transversal para alcanzar estos objetivos es fortalecer el rol habilitador del Estado. Este incluye acciones esenciales para el buen funcionamiento de los mercados, pero también, el fortalecimiento de la competencia de los sectores productivos para abrir espacios a la destrucción creativa, es decir, que nuevos actores desafíen a los incumbentes y aporten innovación”, precisan en el documento.

    Las 12 figuras coinciden en que Chile “no merece” seguir creciendo en torno al 2% ni desaprovechar las oportunidades de la economía del futuro, para la que el país tiene lo necesario: recursos naturales estratégicos, acceso a energías limpias y personas con el potencial de exportar su conocimiento y aportar al desarrollo del resto del mundo.

    Por último, los expertos valoran que en la coyuntura nacional existe un consenso amplio sobre la importancia de retomar el crecimiento económico como base para abordar las deudas sociales y enfrentar los desafíos futuros.

    “Como elemento innovador proponemos crear una instancia de colaboración permanente, de carácter técnico y con rendición de cuentas al Congreso, donde los sectores productivos fijen metas de largo plazo y el Estado se comprometa a acciones para habilitarlas”, dice Ignacio Briones.

    Metas y acciones

    Los expertos definen una serie objetivos. Las metas en materia económica al 2045 son: aumentar el PIB tendencial al 4%; duplicar el PIB per cápita; aumentar las exportaciones a un 27,1% del PIB; y aumentar la inversión a un 30% del PIB.

    Las metas medioambientales son: lograr 100% carbono neutralidad al 2050; alcanzar 80% de energías renovables de la matriz energética al 2035; reducir en 60% las emisiones de GEI (Gases de Efecto Invernadero) respecto de 2018 al 2030; y conseguir cero impacto neto sobre la biodiversidad al 2050.

    En tanto, las metas sociales son tres: disminuir el desempleo al 5% al 2045; alcanzar la tasa de ocupación promedio de la OCDE al mismo año: y reducir el coeficiente de Gini en 9 puntos porcentuales al 2050.

    Para conseguir estas once metas se plantean doce acciones. En el primer eje: crear una plataforma de coordinación para el desarrollo de Chile; generar un marco tributario atractivo para los proyectos de inversión; mejorar el rol de las agencias públicas que se relacionan con los distintos sectores productivos; desarrollar un ecosistema de proveedores para la producción de recursos naturales; y crear un sistema nacional de innovación abierta en sectores estratégicos.

    En el segundo eje están: reformar el sistema de evaluación de impacto ambiental; fortalecer la gobernanza para la gestión territorial; y robustecer un mercado de capitales sostenible.

    Y en el último eje se cuentan: reformular el sistema de capacitación para avanzar hacia un modelo de Consejos de Habilidades (Skill Councils); aumentar la adaptabilidad laboral resguardando los derechos de los trabajadores; fortalecer y modernizar el actual sistema de indemnización por años de servicio; y reducir las barreras a la participación laboral de las mujeres.

    Más sobre:HorizontalEspacio Público

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Futuro dueño de Sky Airline y matriz de Gol y Avianca trabaja en una posible apertura en bolsa en Wall Street

    Bruselas investiga a Google por usar contenidos de medios sin compensación adecuada para entrenar su IA

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Elías de la Cruz, de Contempora: “La siniestralidad en transporte de mercadería ha aumentado fuerte por el robo de contenedores”

    Pablo Antolín, experto en pensiones de la Ocde: “El gran tema del próximo año (en Chile) va a ser cómo se van a implementar los fondos generacionales”

    Tránsito parcial en la Autopista Central tras accidente entre un camión y un automóvil

    Lo más leído

    1.
    Del “no creas todo lo que lees” al apoyo de alcaldes y gobernadores: las figuras clave que sumaron ambos candidatos a la franja electoral

    Del “no creas todo lo que lees” al apoyo de alcaldes y gobernadores: las figuras clave que sumaron ambos candidatos a la franja electoral

    2.
    Informe releva que costo fiscal del reajuste salarial para los funcionarios públicos superaría los US$1.500 millones

    Informe releva que costo fiscal del reajuste salarial para los funcionarios públicos superaría los US$1.500 millones

    3.
    “Evelyn Matthei fue abandonada”: el encontrón entre las derechas a menos de una semana del balotaje

    “Evelyn Matthei fue abandonada”: el encontrón entre las derechas a menos de una semana del balotaje

    4.
    Alcalde Tomás Vodanovic permanece hospitalizado por infección de amígdalas: “Se nos complicó un poco la cosa”

    Alcalde Tomás Vodanovic permanece hospitalizado por infección de amígdalas: “Se nos complicó un poco la cosa”

    5.
    Debate Anatel: cuándo es, a qué hora y dónde ver el último cara a cara presidencial

    Debate Anatel: cuándo es, a qué hora y dónde ver el último cara a cara presidencial

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuántas horas debes dormir como mínimo en la noche para tener un sueño reparador y un cerebro sano

    Cuántas horas debes dormir como mínimo en la noche para tener un sueño reparador y un cerebro sano

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Por qué estas zapatillas Nike se han vuelto tan populares

    Por qué estas zapatillas Nike se han vuelto tan populares

    Viña tiene rueda: así es la experiencia en los cielos de la Ciudad Jardín este verano

    Viña tiene rueda: así es la experiencia en los cielos de la Ciudad Jardín este verano

    Servicios

    Temblor hoy, martes 9 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 9 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    SHOA descarta tsunami en Chile tras sismo percibido frente a costa japonesa

    SHOA descarta tsunami en Chile tras sismo percibido frente a costa japonesa

    DMC emite aviso meteorológico para ocho regiones de Chile por probabilidad de tormentas eléctricas en algunos sectores

    DMC emite aviso meteorológico para ocho regiones de Chile por probabilidad de tormentas eléctricas en algunos sectores

    Tránsito parcial en la Autopista Central tras accidente entre un camión y un automóvil
    Chile

    Tránsito parcial en la Autopista Central tras accidente entre un camión y un automóvil

    Detienen a conductor de bus que se fugó tras volcar en la Ruta 68: 25 personas resultaron lesionadas

    Ricardo Blanco cierra su mandato de presidente de la Suprema marcado por crisis de confianza en el Poder Judicial

    Futuro dueño de Sky Airline y matriz de Gol y Avianca trabaja en una posible apertura en bolsa en Wall Street
    Negocios

    Futuro dueño de Sky Airline y matriz de Gol y Avianca trabaja en una posible apertura en bolsa en Wall Street

    Elías de la Cruz, de Contempora: “La siniestralidad en transporte de mercadería ha aumentado fuerte por el robo de contenedores”

    Pablo Antolín, experto en pensiones de la Ocde: “El gran tema del próximo año (en Chile) va a ser cómo se van a implementar los fondos generacionales”

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos
    Tendencias

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Por qué la OMS rechazó la petición de Bolivia y Colombia de sacar la hoja de coca de la lista de sustancias peligrosas

    Los beneficios y riesgos de la ley que prohíbe celulares en las salas de clase de Chile, según un experto

    Pablo Milad aborda la elección del nuevo técnico de la Roja y deja una advertencia: “No tenemos grandes figuras”
    El Deportivo

    Pablo Milad aborda la elección del nuevo técnico de la Roja y deja una advertencia: “No tenemos grandes figuras”

    PF de Arturo Vidal se lanza contra Fernando Ortiz tras la derrota de Colo Colo ante Audax Italiano

    “El tumor sigue creciendo”: el preocupante diagnóstico que retiró a Caruso Lombardi del fútbol

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe
    Finde

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Leonardo Padura: “Habrá un futuro mejor en Cuba cuando un médico pueda vivir dignamente de su salario”
    Cultura y entretención

    Leonardo Padura: “Habrá un futuro mejor en Cuba cuando un médico pueda vivir dignamente de su salario”

    Adam Sandler revela su gusto por un disco clásico de Hole

    ¿Lograrán los niños Wara Wara despertar al gigante?  Los espectáculos de calle se tomarán las calles de Santiago y de otras ciudades de Chile

    Bruselas investiga a Google por usar contenidos de medios sin compensación adecuada para entrenar su IA
    Mundo

    Bruselas investiga a Google por usar contenidos de medios sin compensación adecuada para entrenar su IA

    Milei cumple dos años en el poder con mejora en su imagen y ambiciosa agenda legislativa

    Japón levanta el aviso de tsunami tras terremoto de 7,5 que dejó 30 heridos

    Ser delgada no me protegió del escrutinio
    Paula

    Ser delgada no me protegió del escrutinio

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile