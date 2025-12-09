Documento de Horizontal y Espacio Público entrega 12 propuestas para alcanzar un crecimiento económico sostenible en Chile

“Chile requiere una estrategia de desarrollo sostenible para volver a crecer, con una hoja de ruta clara de mediano y largo plazo, que oriente el accionar de los gobiernos de turno y del mundo privado”.

Con estas palabras inicia un informe de más de 70 páginas, elaborado por Horizontal y Espacio Público, que contiene 12 de propuestas para el crecimiento económico y desarrollo sostenible de Chile. Ad portas de la segunda vuelta presidencial, “Un pacto de desarrollo para Chile” es el nombre que lleva el documento donde se proponen 11 metas adicionales en las áreas económica, social y medioambiental.

Las propuestas fueron firmadas por 12 expertos. Los primeros seis son Eduardo Bitrán, exministro de Obras Públicas; Ignacio Briones, exministro de Hacienda y presidente de Horizontal; Hernán Cheyre, exvicepresidente ejecutivo de la Corfo; Cecilia Cifuentes, economista y directora del centro de estudios financieros ESE Business School de la Universidad de Los Andes; Patricio Domínguez, ingeniero civil y director de Espacio Público; y Annie Dufey, economista y exmiembro de la Comisión Nacional del Litio.

La lista sigue con el nombre de Juan Carlos Jobet, decano de la Escuela de Negocios UAI, director de Horizontal y de Quiñenco, y exbiministro de Energía y Minería; Willy Kracht, exsubsecretario de Minería; Óscar Landerretche, economista, profesor de la FEN y exdirector de Codelco; María José Montero, economista y directora de empresas; Ana Lía Rojas, economista y presidenta de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera); y Carolina Schmidt, exministra de Estado.

El estudio abre con un diagnóstico sobre las causas del estancamiento de la economía chilena y propone una estrategia para retomar un crecimiento alto, pero sostenible. En el documento, los expertos reconocen una serie de factores que explican por qué Chile “dejó de crecer”. Entre ellos destacan elementos como el capital, el trabajo y la productividad, además de causas ambientales, políticas e institucionales.

“Si logramos crecer a un promedio anual del 4%, en 20 años el ingreso per cápita en Chile alcanzaría el promedio que tienen actualmente los miembros de la OCDE, que asciende a USD US$ 53.311”, indica la investigadora de Horizontal y miembro de la mesa técnica del proyecto, María José Abud.

Estrategia para crecer

Un pacto de desarrollo, una hoja de ruta, una estrategia sostenible con metas de mediano y largo plazo que guíen las acciones de los distintos actores: eso compone el trabajo de los expertos. Las propuestas están divididas en tres ejes: más y mejor producción; mejor gestión ambiental; y más equidad, mejores empleos y mayor productividad. Todas ellas están atravesadas por un pilar central: un Estado habilitador.

“El eje transversal para alcanzar estos objetivos es fortalecer el rol habilitador del Estado. Este incluye acciones esenciales para el buen funcionamiento de los mercados, pero también, el fortalecimiento de la competencia de los sectores productivos para abrir espacios a la destrucción creativa, es decir, que nuevos actores desafíen a los incumbentes y aporten innovación”, precisan en el documento.

Las 12 figuras coinciden en que Chile “no merece” seguir creciendo en torno al 2% ni desaprovechar las oportunidades de la economía del futuro, para la que el país tiene lo necesario: recursos naturales estratégicos, acceso a energías limpias y personas con el potencial de exportar su conocimiento y aportar al desarrollo del resto del mundo.

Por último, los expertos valoran que en la coyuntura nacional existe un consenso amplio sobre la importancia de retomar el crecimiento económico como base para abordar las deudas sociales y enfrentar los desafíos futuros.

“Como elemento innovador proponemos crear una instancia de colaboración permanente, de carácter técnico y con rendición de cuentas al Congreso, donde los sectores productivos fijen metas de largo plazo y el Estado se comprometa a acciones para habilitarlas”, dice Ignacio Briones.

Metas y acciones

Los expertos definen una serie objetivos. Las metas en materia económica al 2045 son: aumentar el PIB tendencial al 4%; duplicar el PIB per cápita; aumentar las exportaciones a un 27,1% del PIB; y aumentar la inversión a un 30% del PIB.

Las metas medioambientales son: lograr 100% carbono neutralidad al 2050; alcanzar 80% de energías renovables de la matriz energética al 2035; reducir en 60% las emisiones de GEI (Gases de Efecto Invernadero) respecto de 2018 al 2030; y conseguir cero impacto neto sobre la biodiversidad al 2050.

En tanto, las metas sociales son tres: disminuir el desempleo al 5% al 2045; alcanzar la tasa de ocupación promedio de la OCDE al mismo año: y reducir el coeficiente de Gini en 9 puntos porcentuales al 2050.

Para conseguir estas once metas se plantean doce acciones. En el primer eje: crear una plataforma de coordinación para el desarrollo de Chile; generar un marco tributario atractivo para los proyectos de inversión; mejorar el rol de las agencias públicas que se relacionan con los distintos sectores productivos; desarrollar un ecosistema de proveedores para la producción de recursos naturales; y crear un sistema nacional de innovación abierta en sectores estratégicos.

En el segundo eje están: reformar el sistema de evaluación de impacto ambiental; fortalecer la gobernanza para la gestión territorial; y robustecer un mercado de capitales sostenible.

Y en el último eje se cuentan: reformular el sistema de capacitación para avanzar hacia un modelo de Consejos de Habilidades (Skill Councils); aumentar la adaptabilidad laboral resguardando los derechos de los trabajadores; fortalecer y modernizar el actual sistema de indemnización por años de servicio; y reducir las barreras a la participación laboral de las mujeres.