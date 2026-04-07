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    El análisis de SQM al gobierno de Kast: una agenda favorable a las empresas y un riesgo de “mayor polarización social”

    La compañía incluyó en su memoria 2025, entre los riesgos potenciales, un detallado sobre la nueva administración. "Existe incertidumbre sobre cómo su agenda propuesta—en particular las medidas para endurecer los controles migratorios, reducir las regulaciones e implementar la austeridad fiscal—podría afectar el entorno político, económico y regulatorio de Chile".

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    FILE PHOTO: An aerial view shows the brine pools of SQM lithium mine on the Atacama salt flat in the Atacama desert of northern Chile, January 10, 2013. REUTERS/Ivan Alvarado/File Photo Ivan Alvarado

    La memoria 2025 de SQM trae una carta de su presidenta, Gina Ocqueteau, pero lo más llamativo son sus descripciones sobre los riesgos potenciales de su negocio en Chile, algo que suele describir en sus reportes en cumplimiento de una norma general de la Comisión para el Mercado Financiero.

    Ya en la memoria 2024 la empresa analzizaba, en el acápite “Factores de riesgo”, el año electoral que se avecinaba. “Las próximas elecciones generales y presidenciales de noviembre de 2025 generan una mayor incertidumbre con respecto a las políticas monetarias, fiscales, tributarias, sociales y de otra índole”. Esta vez, en la memoria 2025, la empresa detalló los potenciales riesgos de un gobierno de José Antonio Kast, quien asumió el 11 de marzo.

    “El presidente Kast es un político conservador de larga trayectoria y líder del Partido Republicano, conocido por su fuerte énfasis en la seguridad pública, sus estrictas políticas migratorias y una agenda económica favorable a las empresas, centrada en reducir la intervención estatal y recortar el gasto público”, describe la empresa en la memoria.

    Kast, analiza el reporte de SQM, “representa un cambio significativo con respecto a las reformas progresistas impulsadas por la administración saliente del presidente Gabriel Boric, y su presidencia es vista por muchos como parte de un movimiento político de derecha más amplio en Chile y en algunas partes de América Latina”.

    La firma, que a finales del año pasado materializó la asociación con Codelco para producir litio hasta el 2060, reconoce que los detalles de la implementación de las políticas de Kast todavía no están completamente definidos. “Existe incertidumbre sobre cómo su agenda propuesta—en particular las medidas para endurecer los controles migratorios, reducir las regulaciones e implementar la austeridad fiscal—podría afectar el entorno político, económico y regulatorio de Chile".

    Por ello es que SQM observa que “estos cambios de política podrían generar una mayor polarización social, modificaciones en las regulaciones tributarias, laborales y ambientales, y cambios en las prioridades del gasto público, cualquiera de los cuales podría tener un efecto adverso en nuestro negocio, resultados operativos y situación financiera”.

    Este tipo de cambios en el futuro del país, “pueden afectar nuestra capacidad para ejecutar nuestro plan de negocios y podrían repercutir negativamente en nuestro crecimiento, resultados de operaciones y situación financiera”, declaró.

    Permiso ambiental y acuerdo con Codelco

    La compañía explica también que su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) se encuentra vigente hasta fines de diciembre de 2030, pero que no puede asegurar que Nova Andino Litio, como se denomina su alianza con Codelco “obtenga la RCA del SEA para explotar litio en el Salar de Atacama después de 2030″.

    Sobre su acuerdo con Codelco, SQM advierte que perderán el control de la empresa a finales de 2030, “y dependeremos de las acciones y decisiones de Codelco”. Diferentes decisiones deberán contar con acuerdos de ambas empresas, “por lo que es posible que no podamos dirigir unilateralmente la estrategia, las operaciones o las actividades de desarrollo de la empresa conjunta”.

    Ello podría provocar, afirman, “demoras en la toma de decisiones o posibles bloqueos, lo que podría afectar negativamente las operaciones y la rentabilidad de la empresa conjunta”.

    SQM concluye señalando que “este riesgo se ve incrementado debido a que las acciones de nuestro socio estatal pueden verse influenciadas por consideraciones políticas, regulatorias o gubernamentales que escapan a nuestro control y que podrían no coincidir con nuestros intereses comerciales”.

    Más sobre:SQMCodelcoNovandino LitioLitioGobierno de KastJosé Antonio Kast

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