El debut de Max Sichel en AFP Habitat: “Aún existen oportunidades para mejorar la implementación de la reforma”

El nuevo gerente general de Habitat, Max Sichel, este jueves hizo su debut en una transmisión online que hizo la AFP para hacer su cuenta pública 2025, donde el ejecutivo dio sus primeras declaraciones públicas desde que asumió el cargo a inicios de este año.

En sus reflexiones finales, Sichel se refirió a los cambios que introdujo la reforma de pensiones, que calificó como “relevantes”. En ese sentido, señaló que “el principal foco hoy está en la implementación. No basta con que los cambios estén definidos en la ley; lo fundamental es cómo se ejecutan”.

Explicó que “estamos frente a una reforma que introduce múltiples cambios simultáneos, muchos de ellos estructurales, con plazos exigentes y definiciones aún en desarrollo. Y aquí queremos advertir un punto relevante: una implementación apresurada o sin espacio suficiente para ajustes puede terminar afectando el ahorro de los afiliados. Cuando se trata de pensiones, los errores no son neutros ni fáciles de corregir”.

A su juicio, “la reforma incorpora avances y hay aspectos que valoramos. Pero también es necesario señalar que no resuelve de manera sustancial el problema de fondo, que son las bajas pensiones. Quienes tienen baja densidad de cotización o lagunas previsionales siguen quedando fuera de una parte relevante de los beneficios, y hay medidas que no generan impacto en quienes no cotizan regularmente”.

En esa línea, dijo que “esto nos lleva a un punto de fondo: no solo importa qué medidas se implementan, sino también cómo se diseñan los incentivos. Mecanismos para promover competencia, como la licitación de stock, parten de la base de que reducir costos es el principal beneficio para las personas”.

Pero sostuvo que “esa lógica no necesariamente se traduce en mejores resultados para todos. Para quienes no cotizan regularmente, simplemente no hay un beneficio concreto: si no hay cotizaciones, no hay comisión, y por lo tanto no hay ahorro asociado a un costo”.

Además, argumentó que “procesos que implican cambios masivos de afiliados pueden traducirse en movimientos relevantes de cartera, y esos ajustes, si no se dan en condiciones adecuadas o en plazos razonables, pueden afectar la rentabilidad de los fondos”.

Por eso Sichel afirmó que “esta no es solo una discusión de costos. Es también una discusión sobre cómo se gestionan los activos y sobre el impacto que estos procesos pueden tener en el ahorro previsional. Y esto se vuelve aún más relevante cuando se combina con los cambios en el régimen de inversión”.

Al respecto, detalló que “un benchmark demasiado restrictivo puede limitar la diversificación y la capacidad de adaptación frente a distintos escenarios de mercado. Aquí creemos que debiera existir más espacio para la innovación y la diferenciación”.

Y fue más allá, porque dijo que “lo ideal sería que cada AFP pudiera proponer su benchmark al regulador, dentro de un marco general claro. Eso permitiría competir por lo que realmente importa: generar la mejor rentabilidad posible para los afiliados, con mayor flexibilidad para adaptarse a los ciclos de mercado”.

A raíz de lo anterior, indicó que “estos procesos requieren mayor gradualidad, espacio para evaluación y ajustes, y una implementación que ponga en el centro la protección de la rentabilidad de largo plazo”.

Añadió que “en definitiva, creemos que aún existen oportunidades para mejorar la implementación de la reforma y abordar sus desafíos pendientes. Insistimos que una implementación acelerada de las medidas actuales puede generar impactos negativos en los afiliados”.