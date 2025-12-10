VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    El histórico 2025 de las exportaciones chilenas: envíos rozan los US$ 100.000 millones a noviembre

    En el sector frutícola se aprecia que las cerezas frescas dieron comienzo a una nueva temporada con embarques por US$300 millones en el onceavo mes de 2025, prácticamente triplicando los envíos de igual mes del año pasado.

    Olivia Hernández D.Por 
    Olivia Hernández D.
    Valparaiso, 6 de enero de 2023. Vista general del puerto y la bahia de Valparaiso al atardecer. Raul Zamora/Aton Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    El comercio internacional del país sigue creciendo. Según el último informe comercial de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), a noviembre de 2025, las exportaciones chilenas escalaron hasta los US$ 95.719 millones, anotando un alza de 6,8% frente a igual periodo de 2024.

    Con este resultado se proyecta un 2025 histórico toda vez que el año pasado, en el ejercicio completo, los envíos llegaron a un récord de US$ 100.163 millones

    Solo durante el penúltimo mes del año, el comercio exterior sumó US$15.594 millones, anotando un alza de 4,2% frente al noviembre de 2024, completando así un registro de quince meses de alzas mensuales sucesivas.

    La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza, sostuvo que, “a pesar del difícil escenario internacional, Chile completa quince meses consecutivos de expansión en su comercio exterior, estas cifras demuestran como nuestra política económica-comercial en conjunto con los esfuerzos del sector privado, se han transformado en un pilar central para la diversificación de nuestras exportaciones, la inversión en bienes de capital y la estabilidad económica del país”.

    En ese sentido añadió que “con más de 8.400 empresas exportando y cifras récords en bienes y servicios, el comercio exterior chileno es hoy una plataforma clave para la generación de empleo, inversión y desarrollo regional”.

    En la foto la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza.

    Exportaciones por sector

    El informe elaborado por la Subrei -con datos del Banco Central y del Servicio Nacional de Aduanas- también analiza el desempeño de los distintos sectores de la economía.

    La minería logró retornos por US$56.418 millones, anotando un alza de 10,5% en comparación con igual periodo de 2024, registrando su propio récord de ventas al exterior, aseguraron desde la Subsecretaría.

    Por su parte, el sector frutícola inició su temporada estival con envíos por US$518 millones. Más en detalle, se aprecia que las cerezas frescas dieron comienzo a una nueva temporada con embarques por US$300 millones en el onceavo mes de 2025, prácticamente triplicando los envíos de igual mes del año pasado (US$ 106 millones).

    El documento también detalla que las ventas al exterior de la industria de los alimentos mantuvieron su impulso al alza, alcanzando retornos por US$12.543 millones entre enero y noviembre.

    Las exportaciones de vinos embotellados, en tanto, sumaron US$1.205 millones, anotando un descenso de 3,3% frente a los once primeros meses de 2024 (-US$ 41 millones). Según información de la Subrei, la disminución se explica “debido a una baja en los embarques de blends de tintos, lo que ha sido en gran parte compensado por las alzas en los blends de vinos blancos, sauvignon blanc, vinos rosados, pinot blanc, chardonnay y espumosos, entre otros”.

    El informe agregó que la manufactura forestal totalizó en su conjunto embarques por US$5.411 millones, anotando un descenso de 7,3% frente al mismo periodo de 2024 (-US$ 427 millones), ante menores embarques de celulosa y chips de madera.

    Foto: SAG.

    De enero a noviembre, las exportaciones de servicios anotaron prestaciones al exterior por US$2.839 millones y superando a todo lo exportado en 2024 completo. Este monto significó un alza de 12,7% en relación con el mismo periodo de 2024, completando 41 meses consecutivos de crecimiento de estas prestaciones al exterior.

    Desde la Subrei precisaron que el 94,1% de sus embarques se dirigió a los destinos con los cuales Chile tiene en vigor Acuerdos Económico-Comerciales, entre ellos destacaron Mercosur, China, la Alianza del Pacífico y Estados Unidos.

    Finalmente, la subsecretaria puntualizó que “en Subrei seguimos avanzando con fuerza en la apertura de nuevas oportunidades para nuestras empresas en el mundo, recientemente logramos la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación Económica Integral (Cepa) entre Chile y los Emiratos Árabes Unidos, nuestro primer acuerdo con un país del Medio Oriente. Asimismo, este lunes me he reunido con el ministro de Comercio e Industria de India, Piyush Goyal, en el marco del proceso de negociación del Acuerdo de Asociación Económica Integral, con el fin de continuar fortaleciendo la expansión internacional de nuestras emprendedoras y emprendedores en todas las regiones del mundo”.

    Más sobre:ExportacionesCerezasSubrei

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Comisión de Educación del Senado aprueba en general y en particular proyecto que regula mecanismos de acceso a pedagogía

    Timoneles oficialistas evitan ahondar en declaraciones de Jara sobre Machado y distanciamiento de voceros sobre el tema

    Comisión de Gobierno del Senado despacha reforma al sistema político: iniciativa se votará el próximo martes en sala

    La Fed cumple con las expectativas del mercado y recorta la tasa de interés, pero en votación dividida

    Comisión revisora aprueba procedencia de la acusación constitucional contra el juez Diego Simpertigue

    La película que une a Billie Eilish y James Cameron confirma estreno en Chile

    Lo más leído

    1.
    Excandidato convencional y exCUT: Quién es el líder del gremio de trabajadores municipales que quiere formar una AFP

    Excandidato convencional y exCUT: Quién es el líder del gremio de trabajadores municipales que quiere formar una AFP

    2.
    Kast plantea que en su programa no se menciona la revisión de las 40 horas para las pymes: falso ❌

    Kast plantea que en su programa no se menciona la revisión de las 40 horas para las pymes: falso ❌

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuál es la revelación del año 2025, según la revista Time

    Cuál es la revelación del año 2025, según la revista Time

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Servicios

    Metro gratuito y horario extendido: así funcionará el transporte público en la segunda vuelta

    Metro gratuito y horario extendido: así funcionará el transporte público en la segunda vuelta

    ¿Qué plan tienen para reducir y/o eliminar los hechos violentos en los colegios?

    ¿Qué plan tienen para reducir y/o eliminar los hechos violentos en los colegios?

    Con el voto obligatorio, ¿cómo se cuentan y distribuyen los votos nulos y blancos?

    Con el voto obligatorio, ¿cómo se cuentan y distribuyen los votos nulos y blancos?

    Metro gratuito y horario extendido: así funcionará el transporte público en la segunda vuelta
    Chile

    Metro gratuito y horario extendido: así funcionará el transporte público en la segunda vuelta

    Comisión de Educación del Senado aprueba en general y en particular proyecto que regula mecanismos de acceso a pedagogía

    Timoneles oficialistas evitan ahondar en declaraciones de Jara sobre Machado y distanciamiento de voceros sobre el tema

    La Fed cumple con las expectativas del mercado y recorta la tasa de interés, pero en votación dividida
    Negocios

    La Fed cumple con las expectativas del mercado y recorta la tasa de interés, pero en votación dividida

    El histórico 2025 de las exportaciones chilenas: envíos rozan los US$ 100.000 millones a noviembre

    La respuesta de SQM en la Suprema: “La única finalidad de Tianqi es entrabar la ejecución de una asociación con Codelco”

    Cómo Rusia ha recurrido a agentes en México para espiar a Estados Unidos, según una investigación
    Tendencias

    Cómo Rusia ha recurrido a agentes en México para espiar a Estados Unidos, según una investigación

    “Rodeado de señales de actividad”: revelan nuevos y extraños detalles sobre el 3I/ATLAS

    Cómo es el sistema antimisiles Arrow 3 que desplegó Alemania y que fue desarrollado por Israel y EEUU

    En vivo: Real Madrid recibe al Manchester City por la fase de liga de la Champions League
    El Deportivo

    En vivo: Real Madrid recibe al Manchester City por la fase de liga de la Champions League

    La señal que da Mauricio Isla que lo aleja de Colo Colo

    Flamengo de Erick Pulgar derriba a Cruz Azul y se mete en la semifinal de la Copa Intercontinental

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión
    Finde

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe

    La película que une a Billie Eilish y James Cameron confirma estreno en Chile
    Cultura y entretención

    La película que une a Billie Eilish y James Cameron confirma estreno en Chile

    Dónde ver Una Batalla Tras Otra y otras grandes nominadas a los Globos de Oro 2026

    Un retrato emocional: las claves del documental de Jeff Buckley que arrasó en In-Edit

    Criminalidad en Perú y estado de emergencia: Cada día asesinan a más de 5 personas a nivel nacional
    Mundo

    Criminalidad en Perú y estado de emergencia: Cada día asesinan a más de 5 personas a nivel nacional

    Retienen pasaporte del cardenal venezolano Porras y Petro hace llamado a Maduro

    La odisea de Machado para salir de Venezuela y llegar a Oslo, donde su hija recibió en su nombre el Nobel de la Paz

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan
    Paula

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan

    Taller 1: un espacio conservado por la memoria periodística

    Ser delgada no me protegió del escrutinio