El nuevo teléfono de los bancos para atender emergencias, estafas y robo o extravío de celulares
La medida busca reducir los tiempos de reacción y reforzar la protección frente a los fraudes financieros en el país.
La Asociación de Bancos (ABIF) anunció el lanzamiento de un número único, nacional y gratuito que permitirá a las personas comunicarse de inmediato con su banco en situaciones de emergencia.
La medida busca reducir los tiempos de reacción y reforzar la protección frente a los fraudes financieros en el país
El gremio bancario dijo que el teléfono es el “1212”.
El número cubrirá emergencias, tales como robo o extravío de celular, fraudes digitales (transferencias o compras no reconocidas), estafas por mensajería o correo electrónico, llamadas fraudulentas, fraudes con QR y clonación de tarjetas.
“El 1212 es una iniciativa en la que hemos trabajado en conjunto con la industria y que se suma a todas las acciones que la banca ha venido desarrollando para combatir los fraudes. No es una medida aislada, sino parte de un esfuerzo constante por reforzar la seguridad y la confianza de los clientes”, señaló Luis Opazo, gerente general de la ABIF.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.