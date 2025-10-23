El nuevo teléfono de los bancos para atender emergencias, estafas y robo o extravío de celulares

La Asociación de Bancos (ABIF) anunció el lanzamiento de un número único, nacional y gratuito que permitirá a las personas comunicarse de inmediato con su banco en situaciones de emergencia.

La medida busca reducir los tiempos de reacción y reforzar la protección frente a los fraudes financieros en el país

El gremio bancario dijo que el teléfono es el “1212”.

El número cubrirá emergencias, tales como robo o extravío de celular, fraudes digitales (transferencias o compras no reconocidas), estafas por mensajería o correo electrónico, llamadas fraudulentas, fraudes con QR y clonación de tarjetas.

“El 1212 es una iniciativa en la que hemos trabajado en conjunto con la industria y que se suma a todas las acciones que la banca ha venido desarrollando para combatir los fraudes. No es una medida aislada, sino parte de un esfuerzo constante por reforzar la seguridad y la confianza de los clientes”, señaló Luis Opazo, gerente general de la ABIF.