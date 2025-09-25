SUSCRÍBETE
El PIB de Estados Unidos remonta en el segundo trimestre

El Producto Interno Bruto (PIB) de la superpotencia volvió a subir en la última revisión.

Por 
Europa Press
Las 10 mejores ciudades para emprender en Estados Unidos

El producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos experimentó un crecimiento del 0,9% en el segundo trimestre frente a los primeros tres meses de 2025, según se desprende de la tercera estimación publicada por la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio.

En cifras anualizadas, el avance fue del 3,8%, lo que es su mejor marca en casi dos años y contrasta con el retroceso del 0,6% observado a principios de año. Esto supone, además, despegarse de la primera caída registrada en el PIB estadounidense desde el inicio de 2022, cuando bajó un 1% anualizado.

“El aumento del PIB real en el segundo trimestre fue producto, principalmente, de una disminución de las importaciones, que se restan del cálculo del PIB, y del incremento del consumo. Estos movimientos se vieron parcialmente compensados por la caída de la inversión y las exportaciones”, ha explicado el documento.

En comparación con el primer trimestre, la salida de “números rojos” se explica por las menores importaciones y por la aceleración del gasto de los consumidores. Sin embargo, la inversión sí se redujo.

La primera publicación del PIB al segundo trimestre en 12 meses fue de 3%, en la segunda revisión fue de 3,3% y en la tercera llegó a 3,8%.

