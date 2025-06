Encuesta: 50% de pymes aumentará inversión, pero la mayoría congelará contrataciones en 2025

Una reciente encuesta aplicada a 1.139 micro, pequeñas y medianas empresas de menor tamaño de todo Chile reveló un disímil panorama para este año. El sondeo, realizado por Propyme y DefensaDeudores.cl, reveló que si bien una porción relevante de empresas aumentará sus inversiones y ventas este año, una mayoría de ellas congelará nuevas contrataciones de personal durante 2025.

Según la encuesta, casi un 40% de las empresas cree que sus ventas aumentarán durante este año, mientras que un 36% estima que se mantendrán. Sin embargo, casi un 50% de las mipymes asegura que aumentará sus inversiones moderada o significativamente este año y sólo un 22,5% afirma que la reducirá.

Por contrapartida, el sondeo revela que un 62% de las compañías encuestadas mantendrá el número de trabajadores y sólo un 20% lo aumentará durante este año. Entre los factores que afectarán sus decisiones de contratación están los costos laborales (60,1%) y las condiciones de mercado y demanda (18,5), entre otras.

“Que muchas mipymes proyecten aumentos en sus ventas o estén dispuestas a invertir, pero no a contratar, es una señal que debe ser atendida. Lo que esta medición revela es que el problema no es la falta de dinamismo o intención de crecer, sino las condiciones estructurales que hoy hacen inviable ampliar equipos. El costo del empleo formal se ha vuelto desproporcionado frente a sus márgenes. A esto se suma una normativa como la Ley de Pago a 30 Días que aún no se cumple plenamente, fiscalizaciones crecientes sin diferenciación por tamaño y un financiamiento que sigue restringido y caro. Si no abordamos estos nudos críticos, seguiremos teniendo crecimiento sin empleo, inversión sin inclusión y un ecosistema productivo cada vez más asimétrico”, afirma Rodrigo Bon, director ejecutivo Propyme.

La medición, realizada en abril de 2025, también muestra que un 85% de los encuestados declara enfrentar obstáculos para acceder a financiamiento, principalmente debido a las altas tasas de interés y exigencias de garantías. “Las pymes están respondiendo con esfuerzo, pero lo hacen en un entorno que no les da certezas. No basta con pedirles que resistan: necesitan señales claras, acceso real al financiamiento y condiciones para invertir”, añade Rodrigo Bon.

El sondeo revela también que más del 40% de las mipymes presenta niveles de endeudamiento entre alto y moderado. “El alto nivel de endeudamiento que arrastran muchas pymes está asfixiando su margen de maniobra. Aunque gran parte de ellas ha demostrado responsabilidad financiera, la falta de liquidez y el encarecimiento del crédito las está llevando a priorizar la subsistencia por sobre la expansión. No es que no quieran contratar, es que no pueden asumir el riesgo. Hoy vemos empresas que llevan más de una década operando, que tienen voluntad de invertir o crecer, pero que postergan cualquier incorporación de personal ante un escenario de tasas altas, pago tardío de facturas y costos laborales crecientes. Si no se resuelve el cuello de botella del financiamiento ni se hacen ajustes proporcionales en la carga regulatoria, la contribución histórica de las pymes al empleo formal en Chile empezará a erosionarse”, afirma Ricardo Ibáñez, abogado y fundador de Defensa Deudores.

El 46% de los encuestados señala que su empresa la conforman hasta dos personas, mientras que un 29% reporta tener equipos de entre 3 y 5 personas. Además, un 55% indicó que su negocio es de carácter familiar. Por rubro, el 24% son proveedoras de servicios, el 18% se dedica a la comercialización de productos y el 12% corresponde a consultoras. Otro dato relevante: el 44% de las encuestadas lleva más de 10 años operando.