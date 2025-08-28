SUSCRÍBETE
Enel Américas da inicio a programa de recompra de acciones y directorio fija precio de la operación

La oferta por un 4% de la propiedad comenzará este viernes y se realizará a un precio de $105,23 por papel.

Por 
Patricia San Juan

Los accionistas de Enel Américas, la filial de la eléctrica italiana Enel, que opera los negocios en Latinoamérica a excepción de Chile, aprobaron el programa de recompra de acciones por hasta un 4% de la propiedad que había sido anunciado a fines de julio.

Mediante un hecho esencial enviado a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) la compañía informó que posterior a la junta de accionistas el directorio acordó dar inicio al programa a través del mecanismo de prorrata de oferta firme en bloque (OFB) en la Bolsa por un 4% de las acciones suscritas y pagadas en que se divide el capital social de la empresa, esto es, por 4.291.195.581 acciones, a un precio por acción de $105,23. De este modo la operación totalizaría $451.592 millones (US$467 millones).

Inicio de la oferta

Además se determinó que la OFB será inscrita hoy en los sistemas de la Bolsa con efecto a contar del 29 de agosto de 2025. La OFB tendrá un período inicial de 30 días, esto es, entre el 29 de agosto y 27 de septiembre y podrá tener una duración total de hasta 90 días.

El objetivo del programa es optimizar la estructura de capital y mejorar el retorno por acción al accionista, dijo la compañía.

Tras el anuncio las acciones de Enel Américas cotizaban con un alza de 3,4% a $100,63 en la Bolsa de Comercio de Santiago.

Enel Américas, a través sus filiales tiene operaciones de generación, transmisión y distribución de energía en Argentina, Brasil, Colombia y Perú. También tiene presencia en Centro América en Costa Rica, Guatemala y Panamá.

