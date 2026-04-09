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    Engie se retira del gremio renovable Acera: “No representa adecuadamente nuestra visión de mercado”

    Engie argumentó tras su salida que “la composición actual de la asociación no representa adecuadamente nuestra visión de mercado ni la mirada integral que promovemos como utility para el desarrollo del sector”.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    FILE PHOTO: The logo of French gas and power group Engie is seen in Nantes, France, September 28, 2020. REUTERS/Stephane Mahe/File Photo Stephane Mahe

    El éxodo del gremio continúa. Si a fines del año pasado Colbún había decidido salirse del gremio, ahora se suma otra gran empresa. Engie anunció este jueves su retirada de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera) argumentando que el gremio no representa la visión de mercado que tiene la compañía eléctrica.

    La empresa explicó, en una carta dirigida al presidente de Acera, Sergio del Campo, que bajo su estrategia global, “Engie ha definido como objetivo prioritario transformarse en la mejor empresa utility para liderar la transición energética”.

    Este propósito definido por la eléctrica, sostiene, “implica una visión integrada del sistema energético, con foco en la descarbonización y el desarrollo de energías renovables y almacenamiento, pero también en la seguridad de suministro y la corrección de distorsiones de mercado, el desarrollo de infraestructura habilitante y un relacionamiento institucional coherente con el rol que desempeñamos como utility eléctrica”.

    Es por ello que “la composición actual de la asociación no representa adecuadamente nuestra visión de mercado ni la mirada integral que promovemos como utility para el desarrollo del sector”.

    El gremio, como dice en su página web, reúne a más de 150 socios desarrolladores, generadores y proveedores de la cadena de valor de la industria de las energías renovables.

    Engie agradeció el trabajo que realizó la secretaria ejecutiva de Acera, Ana Lía Rojas y al equipo del gremio.

    Más sobre:EngieAceraEnergía

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