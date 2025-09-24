SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Expertos valoran cambios que hará Fonasa en segunda licitación de su nueva modalidad, pero estiman que sí implican mayor costo fiscal

La mayoría estima que los cambios anunciados por el director de Fonasa son positivos, pero muestran cautela, pues esperan a ver cómo quedarán plasmados en las bases de licitación. También alertan que sigue sin definirse un tema clave: la red de prestadores que tendrá la Modalidad de Cobertura Complementaria.

Mariana MarusicPor 
Mariana Marusic

Una serie de cambios planea hacer Fonasa en las nuevas bases de licitación que pronto lanzará con el objetivo de crear la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC). Esto, luego de que se declaró desierta a fines de junio pasado la primera subasta, pues ninguna compañía de seguros hizo ofertas.

El director de Fonasa, Camilo Cid, explicó que uno de los principales cambios que planean hacer, es incorporar un stop loss para las aseguradoras durante el primer año licitado, con el objetivo de que si se supera cierto nivel de siniestralidad, el asegurador público comparta el financiamiento con la industria, cuestión que en todo caso Fonasa estima que es improbable que ocurra, por lo que asignan una baja probabilidad a que se necesiten mayores recursos fiscales.

Andres Perez

En paralelo, Cid también informó que se subirá el arancel para atraer a más clínicas a la MCC. En todo caso, será decisión de los prestadores ver si finalmente se incorporan o no.

La mayoría de los expertos estima que estos cambios avanzan en la dirección correcta, pero también muestran cautela, pues esperan a ver cómo quedarán plasmados en las bases de licitación antes de proyectar si esto logrará que la subasta tenga éxito o no. En lo que coinciden, es en que el stop loss, y en general esta nueva modalidad, probablemente sí va a implicar mayor gasto fiscal.

La economista experta en salud, Daniela Sugg, socia fundadora de la consultora Sugg y Asociados, cree que “los cambios y ajustes propuestos a las bases avanzan en la dirección correcta al entregar mayor certidumbre financiera a las aseguradoras —por ejemplo, mediante la incorporación de un stop loss y la eliminación de la gratuidad en la prima a partir de la tercera carga—, así como al incentivar la inscripción de más prestadores a través de la modificación de los aranceles MCC".

No obstante, agrega que “la efectividad de estas medidas solo podrá evaluarse una vez que las bases sean públicas y se conozca el detalle de éstas”.

A Sugg le “llama la atención que se haya normalizado el incumplimiento de los plazos legales —que exigían un nuevo llamado a licitación dentro de los tres meses posteriores a declararse desierto el primero— y que aún no se hayan resuelto aspectos clave como la definición de la red de prestadores y se encuentre trabajando en paralelo en nuevos aranceles para la MCC, lo cual tiene impacto no solo en prestadores, sino que en todos los actores relacionados al seguro. También que se piense que el stop loss es solo para el primer año y no de forma permanente".

Sugg recuerda que ha “indicando en otras oportunidades que la MCC tenía costo fiscal y ahora los cambios van en concordancia con ello. Es esperable mayor gasto público, porque se genera un incentivo al uso al tener mejores condiciones que en la MLE, y el stop loss implica un compromiso de pago”. Así, dice que “se esperaría que el presupuesto 2026 comprometa recursos en MCC, pero ajustando otras iniciativas, si es que se quiere cumplir con un ajuste fiscal”.

El director de isapre Esencial y académico del Instituto de Salud Pública de la UNAB, Manuel Inostroza, proyecta que “de todas maneras” esta medida significará mayores recursos fiscales “por un mayor volumen de personas de Fonasa dispuestas a ocupar prestadores privados por el efecto de la MCC y su rebaja en los copagos y la combinación de las crecientes listas de espera en Fonasa. Se produce por efecto de la elasticidad precio demanda, una mayor frecuencia de prestaciones, y eso aumentará el gasto fiscal sí o sí”.

De hecho, explica que “previamente en la MLE ya se viene dando sin que haya habido cambios en los copagos. Si en 2018 se demandaron 60.259 millones de prestaciones, en 2023 se demandaron 74.232 millones, es decir, un 23% más. Y es una irresponsabilidad fiscal no decirlo públicamente”.

Inostroza cree que “hay que ver el detalle de la licitación y del nuevo arancel para saber si va a poder existir un cambio de verdad en un país en pleno proceso electoral, y con una implementación que no va a depender del actual gobierno, lo que a mi juicio hace muy improbable que haya éxito en esta nueva licitación”.

Carolina Velasco, directora de estudios del Instituto de Política Públicas en Salud (IPSUSS) de la Universidad San Sebastián, cree que los cambios anunciados “abordan varios de los aspectos que inhibieron la participación de las aseguradoras, que apuntaban a la dificultad de definir un precio (prima) del seguro, porque no se podía pronosticar el costo por persona, ya que no se sabe quiénes tomarán el seguro”.

Velasco agrega que “lo que sí se puede predecir es que será más probable que lo tomen quienes no podían acceder a los tratamientos de mayor costo a través de la MLE por falta de recursos y que tampoco accedían a la MAI por las listas de espera, es decir, personas que requieren tratamiento”.

En ese sentido, cree que “es menos probable que los beneficiarios que usan solo consultas y prestaciones de bajo costo en la MLE (personas jóvenes y sanas, hombres) se cambien, porque implica pagar al mes entre $30 mil y $50 mil (o más), en comparación con el copago, por ejemplo, de consultas, que es bajo y que no se usa todos los meses”.

Así, Velasco estima que “es más probable que los usuarios de la MCC sean personas de mayor gasto, tanto de la MAI como de la MLE y, por ello, el stop loss, es decir, el subsidio que pagará Fonasa a las aseguradoras cuando los gastos sean altos, es un alivio para el riesgo de pérdidas de las aseguradoras".

Velasco proyecta que, “si el seguro se implementa, es altamente probable que el gasto fiscal aumente, por el mayor uso de prestadores privados como un todo, y por el mecanismo de subsidio de Fonasa a aseguradores ante altos gastos (stop loss), a menos que se disminuyan los recursos de la MAI. Asimismo, es esperable que disminuyan las listas de espera, lo que es algo positivo para el país y muy bienvenido por las personas".

Pero además afirma que “la MCC tiene mecanismos de pago mejores que la MLE. Sí me preocupa que todo ello ocurra aumentando el gasto del país sin un correlato en mejoras de productividad, especialmente en el sector estatal, que ha demostrado estar al debe. Además, no es claro que no aumente (como un todo) la proporción del gasto total de salud que proviene de las personas, dado esta prima. En ese sentido es importante pensar este cambio dentro de una reforma más profunda”.

Francisco León, exjefe del Departamento de Estudios de Fonasa y actual consultor senior de Efkt Consultores, reconoce que “varias de las modificaciones anunciadas van en la línea correcta. Incorporar un mecanismo de stop loss, actualizar aranceles, ampliar los plazos de implementación y escuchar a la industria son ajustes razonables".

Pero León afirma que “lo relevante ahora no son los títulos, sino cómo esos anuncios se verán reflejados en las bases de licitación. La experiencia muestra que es en la letra chica donde se esconden los verdaderos riesgos”.

En ese sentido, sostiene que “un ejemplo evidente es el supuesto de que solo 3.800 personas de listas de espera quirúrgicas no GES se matricularían en la MCC. Ese cálculo, más que un argumento técnico, es una demostración de que aún no se comprende cabalmente la selección adversa y el uso oportunista en seguros de salud. Los incentivos están dados para que los usuarios de mayor gasto ingresen primero, y suponer lo contrario es, en el mejor de los casos, ingenuo”.

Añade que “el stop loss es presentado como un mecanismo de bajo riesgo fiscal. Pero, a mi juicio, tiene una probabilidad mucho más alta de activarse. Y si se activa, no estamos hablando de una redistribución de recursos, sino de un gasto fiscal adicional que no está sincerado".

León también suma “otro problema no resuelto: la red de prestadores. Las aseguradoras siguen sin saber con claridad con qué clínicas contarán”.

En tanto, Velasco cree que el aumento de aranceles “debiera fomentar la participación de clínicas (...) aumentando la posibilidad de que funcione el seguro”. Pero por otro lado, señala que “no se sabrá qué prestadores se inscribirán (pueden hacerlo en cualquier momento) ni quiénes tomarán el seguro, dado que la preinscripción comienza una vez adjudicada la licitación, pero, además, no es obligatorio inscribirse para quienes se preinscriban. Ello sigue dificultando determinar la prima, por lo que, el stop loss solo por el primer año podría ser insuficiente. Así, si bien las posibilidades de que funcione el seguro aumentan, es difícil hacer un pronóstico".

Más sobre:SaludFonasaMCC

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Contraloría toma razón de destitución de exsubsecretario Christian Larraín: no podrá ocupar cargos públicos por cinco años

El presidente de Serbia reclama en la ONU la soberanía sobre Kosovo

Tres sujetos detenidos y una vivienda incautada en el centro de Curacaví dejan procedimiento por ley de drogas

Ataques israelíes matan a decenas en Ciudad de Gaza mientras se expande la ofensiva militar

PDI y Fiscalía entregan detalles de la banda delictual chilena que robó en casa de “Pampita” Ardohain

Indagan posible agresión: lactante de siete meses está grave en hospital Roberto del Río tras sufrir fractura craneal

Lo más leído

1.
Femicidio en Santiago Centro: sujeto acabó con la vida de su pareja para luego lanzarse desde un piso 11

Femicidio en Santiago Centro: sujeto acabó con la vida de su pareja para luego lanzarse desde un piso 11

2.
Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

3.
Kast rechaza la regularización de inmigrantes para el trabajo agrícola: “Chile no resiste más improvisaciones”

Kast rechaza la regularización de inmigrantes para el trabajo agrícola: “Chile no resiste más improvisaciones”

4.
Plátano milagroso, cuchillo y pasamontaña: los fundamentos de la Conmebol que explican la severa sanción contra la U

Plátano milagroso, cuchillo y pasamontaña: los fundamentos de la Conmebol que explican la severa sanción contra la U

5.
Superintendencia de Educación publica instructivo para aplicación de dictamen que impide cancelar matrículas por deuda

Superintendencia de Educación publica instructivo para aplicación de dictamen que impide cancelar matrículas por deuda

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Servicios

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Anuncian nuevo recargo a la tarifa de Aguas Andinas por alto consumo en verano

Anuncian nuevo recargo a la tarifa de Aguas Andinas por alto consumo en verano

Tres sujetos detenidos y una vivienda incautada en el centro de Curacaví dejan procedimiento por ley de drogas
Chile

Tres sujetos detenidos y una vivienda incautada en el centro de Curacaví dejan procedimiento por ley de drogas

PDI y Fiscalía entregan detalles de la banda delictual chilena que robó en casa de “Pampita” Ardohain

Indagan posible agresión: lactante de siete meses está grave en hospital Roberto del Río tras sufrir fractura craneal

Contraloría toma razón de destitución de exsubsecretario Christian Larraín: no podrá ocupar cargos públicos por cinco años
Negocios

Contraloría toma razón de destitución de exsubsecretario Christian Larraín: no podrá ocupar cargos públicos por cinco años

Empresarios mineros presentan querella por prevaricación en conflicto por yacimiento de oro

El gigante belga Carmeuse toma el control de Cementos Biobío: grupo será presidido por abogado chileno

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado
Tendencias

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

4 momentos clave del incendiario discurso de Trump ante la Asamblea General de la ONU

Alcaldesa de La Serena anuncia medidas contra la U por el incendio frente al hotel de concentración
El Deportivo

Alcaldesa de La Serena anuncia medidas contra la U por el incendio frente al hotel de concentración

Dónde y a qué hora ver a Once Caldas vs. Independiente del Valle por la Copa Sudamericana

El banderazo de los hinchas de la U termina en incendio frente al hotel de concentración en La Serena

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú
Finde

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Isabel Allende: “En Chile las periodistas mujeres son mucho mejores que los hombres, desde siempre”
Cultura y entretención

Isabel Allende: “En Chile las periodistas mujeres son mucho mejores que los hombres, desde siempre”

Es solo rock & roll: los Rolling Stones vuelven al estudio y alistan reedición de un clásico

“Tratamos de mantener la idiosincrasia chilena”: la palabra de los creadores de La Casa de los Espíritus (y los elogios de Isabel Allende)

El presidente de Serbia reclama en la ONU la soberanía sobre Kosovo
Mundo

El presidente de Serbia reclama en la ONU la soberanía sobre Kosovo

Ataques israelíes matan a decenas en Ciudad de Gaza mientras se expande la ofensiva militar

Un millón de sirios regresaron a su país desde la caída de Bashar al Assad

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?