OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Fatalidades mineras alcanzan mayor nivel desde 2018

    A la fecha, Sernageomin reporta un total de 15 fallecidos, mismo nivel alcanzado durante todo el 2018. El accidente de El Teniente, que lamentó seis fallecidos, representa un 40% de la accidentabilidad minera anual.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    División El Teniente de Codelco acuerda jornada excepcional de trabajo ante emergencia por coronavirus

    El jueves 9 de octubre un trabajador de una empresa colaborada falleció en la productora de cobre más grande del mundo controlada por BHP, Escondida. El incidente sigue siendo investigado por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) para determinar las razones del fallecimiento.

    Pese a que aún no se ha consignado si el hecho corresponde a un fatal minero, vale decir, que fue provocado por labores específicas y relativas a la operación y no por razones naturales, la accidentabilidad del sector alcanza a 15 (sin contar el ya descrito) su máximo desde 2018. Ese año el sector también lamentó 15 fatales en total, según el Sernageomin.

    Este año, un solo accidente representó el 40% del total anual: los seis fallecidos que lamentó la minería en El Teniente el pasado 31 de julio. La faena está ubicada en la comuna de Machalí, Región de O’Higgins.

    A propósito, hace unas semanas el presidente de Codelco, Máximo Pacheco, dijo sobre el accidente que “ninguno de los registros sísmicos muestra movimientos observables y de menor magnitud que hayan ocurrido antes del evento principal y que sirvieran de señales de alerta: ’El cerro no habló’“. El timonel de la estatal agregó que “se manejaron correctamente los protocolos de activación y manejo de la emergencia”.

    Razones principales

    De acuerdo al informe de accidentabilidad minera a septiembre de este año realizado por Sernageomin, durante el año se reportaron 12 accidentes mineros ocurridos en la minería subterránea, dos en planta y otro en diferentes instalaciones. Los accidentes están concentrados principalmente en la Región de O’Higgins, alcanzando en el año 6 fatales, seguido por la Región de Atacama, que registra 4, y luego Antofagasta, que alcanza 3.

    La mediana minería reporta un fatal, mientras que la gran y pequeña minería alcanzan niveles similares de 7 fallecidos cada una. En total, los contratistas reportan mayor accidentabilidad que los mandantes, de 8 y 7 respectivamente. De la dotación total de trabajadores del sector minero, un 96% proviene de la gran y mediana minería, mientras que la pequeña es del restante 4%.

    Particularmente, la principal razón de accidentes en los últimos 25 años es del tipo “golpeado por roca”. Así lo detalla el informe actualizado de Sernageomin, que apunta que un 31% de los accidentes fatales ocurridos en la industria extractiva minera nacional, durante ese periodo, son por dicho motivo, totalizando 202. En el mismo plazo, la segunda razón de accidentes mineros es por caída desde altura, que registra 103 fatales.

    Por el lado de la gran y mediana minería, desde el 2000 a la fecha la primera razón de accidentes es ocasionada por vehículos motorizados o equipos rodantes, cuyo nivel alcanza 73 fallecidos representando el 23% del total. La segunda razón, que ha provocado la muerte de 60 trabajadores, es por la categoría “apretado, atrapado, aprisionado, succionado”. Para la pequeña minería un 48% de los accidentes mineros es originado por golpes de roca, registrando 155 en los últimos 25 años.

    Además, durante el mismo periodo mencionado agosto es el mes que más registra accidentes, alcanzando 70 fatales tan solo en ese plazo, junio y enero le siguen, con 65 y 63 fallecidos, respectivamente. Así también, el día que más ocurren accidentes es el día jueves, que reporta la cifra más alta de fatalidades con 127 desde el 2000, le sigue el lunes con 109.

    Más sobre:MineríaAccidentabilidad MineraFatalesBHPSernageomin

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “El que no salta es paco”: el cántico que toca una fibra sensible a familiares de carabineros en el oficiliasmo

    Quién es Michel Ibacache, la exigente jueza que puso contra las cuerdas a la Fiscalía en la trama bielorrusa

    Los primeros contactos entre las derechas para la “foto de unidad” tras el cierre de las urnas

    Felipe Parra en la piel de los candidatos presidenciales: “Kast es el más difícil de imitar y Artés lo saqué al tiro”

    El sistema tributario con que Australia busca que los gigantes tecnológicos paguen por las noticias de medios locales

    Longevos, pero obesos: OCDE posiciona a Chile como un país con alta esperanza de vida y alarmantes cifras sobre el peso

    Lo más leído

    1.
    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    2.
    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    3.
    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    4.
    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    5.
    Kaiser realiza masivo acto de cierre de campaña y afirma que indultaría a “carabineros condenados por defender la democracia”

    Kaiser realiza masivo acto de cierre de campaña y afirma que indultaría a “carabineros condenados por defender la democracia”

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    Servicios

    “El que no salta es paco”: el cántico que toca una fibra sensible a familiares de carabineros en el oficiliasmo
    Chile

    “El que no salta es paco”: el cántico que toca una fibra sensible a familiares de carabineros en el oficiliasmo

    Quién es Michel Ibacache, la exigente jueza que puso contra las cuerdas a la Fiscalía en la trama bielorrusa

    Los primeros contactos entre las derechas para la “foto de unidad” tras el cierre de las urnas

    Empresario argentino se querella contra hermanos Menichetti Pilasi por estafa en el negocio de carbón
    Negocios

    Empresario argentino se querella contra hermanos Menichetti Pilasi por estafa en el negocio de carbón

    ¿El regreso del FUT?

    Presupuesto 2026: Tras presión parlamentaria, gobierno repone número de subsidios de vivienda

    Por qué Colombia dejará de compartir información de inteligencia con EEUU y cuáles podrían ser los efectos
    Tendencias

    Por qué Colombia dejará de compartir información de inteligencia con EEUU y cuáles podrían ser los efectos

    Qué se sabe del objeto no identificado que cayó en un cerro de Río Hurtado

    Qué es la “flota fantasma” de Rusia y cómo es utilizada para evadir las sanciones de Occidente

    Leyendas, vocales de mesa y sin votar por estar en Rusia: las Elecciones para los deportistas chilenos en el exterior
    El Deportivo

    Leyendas, vocales de mesa y sin votar por estar en Rusia: las Elecciones para los deportistas chilenos en el exterior

    Las claves del sorprendente rendimiento de Corea del Norte en el Mundial Sub 17

    La razón por la que Fernando Zampedri se excusó de ser vocal de mesa

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia
    Finde

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo

    Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto

    Felipe Parra en la piel de los candidatos presidenciales: “Kast es el más difícil de imitar y Artés lo saqué al tiro”
    Cultura y entretención

    Felipe Parra en la piel de los candidatos presidenciales: “Kast es el más difícil de imitar y Artés lo saqué al tiro”

    Familia revela que Ozzy Osbourne fue hospitalizado en secreto dos semanas antes de su show de despedida

    Dua’s version: escucha su interpretación de El Duelo de La Ley en el Estadio Nacional

    El sistema tributario con que Australia busca que los gigantes tecnológicos paguen por las noticias de medios locales
    Mundo

    El sistema tributario con que Australia busca que los gigantes tecnológicos paguen por las noticias de medios locales

    China exige a Japón retirar sus “escandalosas” declaraciones sobre Taiwán

    Marco Rubio apunta que las pruebas nucleares propuestas por Trump incluirán el uso de “sistemas de lanzamiento”

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte