    Fiscalía Nacional Económica inicia investigación por la adquisición de Empresas Banmédica y de Andes Logistics

    Luego de que ambas operaciones se dieran a conocer en diciembre pasado y fueran determinadas completas este año, los jefes de la división de Fusiones instruyeron iniciar una investigación en cada caso por tratarse de "una operación de concentración” durante la jornada de este miércoles.

    Sofía LópezPor 
    Sofía López
    Alejandra De Lucca V.

    El pasado 30 de diciembre de 2025, el Grupo Patria y Linzor Capital Partners notificaron a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) sobre una operación de concentración tras la adquisición del 100% de las acciones de Bordeaux Holding SpA, sociedad matriz de Banmédica SpA, y de CDC Holdings Colombia S.A.S. por parte de Healthcare MX Holdings S.L. (HCMX), y la posterior reorganización de la estructura corporativa por parte de las compradoras.

    Por otro lado, cuatro días antes de dicha notificación, otro ingreso fue hecho por los compradores Apex Singapore y Apex NL y, por la otra, Cristóbal Huidobro Cortés e Inversiones Tierra Colorada SpA, notificaron al organismo una operación de concentración, “consistente en la eventual adquisición de control por parte de Apex NL en Andes Logistics de Chile S.A.” una empresa de transporte y logística, se lee en la resolución firmada por el jefe de división de Fusiones (s), Vicente Lagos Toro.

    En el caso de adquisición de Empresas Banmédica, Linzor Capital Partners y HCMX junto a otros agentes económicos también pertenecientes a Grupo Patria, y, por otra parte, UHG Holdings UK VII Limited y Bordeaux UK Holdings II Limited, notificaron a la FNE por la operación de adquisición, donde “adicionalmente solicitaron ser eximidos de acompañar determinados antecedentes a la notificación”, se lee en el documento de la Fiscalía firmado por el también jefe de división de Fusiones, Aníbal Palma Miranda.

    Empresas Banmédica es el holding de empresas de salud privada más grande del país. Cuenta con más de un millón de suscriptores a sus planes de seguro de salud, tanto en Chile como en Colombia a través de tres isapres diferentes. Es dueña de cinco clínicas en Chile (Santa María, Dávila, Dávila Vespucio, Ciudad del Mar y BioBío) y dos en Colombia (Del Country y La Colina), además de 47 centros médicos en ambos países.

    Luego de que UnitedHealth Group (UHG) adquiriera en 2018 Empresas Banmédica, decidió venderla en medio de resultados desfavorables y una crisis de las isapres tras los altos pasivos financieros derivados de la “Ley Corta”. El año pasado, UHG registró una pérdida de US$8.300 millones vinculada a la venta de sus operaciones en Sudamérica, US$7.100 millones proveniente de su salida de Brasil y US$1.200 millones por Banmédica.

    Las operaciones de concentración se entienden como la adquisición directa o indirecta de derechos que permiten influir decisivamente en la administarción de otro agente económico. De igual manera, conforme con lo establecido en la ley, las partes están obligadas a notificar adquisiciones de control.

    El pasado 14 de enero, la FNE había declarado incompleta la notificación por primera vez. Luego de que las partes solcicitaran exención y presentaran nuevamente con fecha 28 de enero el ingreso de un complemento mediante el sumaron nuevos antecedentes “con el objeto de subsanar los errores y omisiones”, la Fiscalía inició una investigación luego de que la notificación se estableciera finalmente como completa.

    Considerando que, “de acuerdo a lo afirmado por las partes notificantes, la notificación daría cuenta de una operación de concentración”, la entidad fiscalizadora determinó inicio de la investigación, conforme a lo dispuesto en el decreto de ley que fija las normas para al defensa de la libre competencia. Se trata del artículo 5 de la nomativa, que faculta a la Fiscalía a iniciar investigaciones una vez que se notifquen las operaciones de concentración establecidas en el artículo 47 del decreto.

    De la misma manera, una vez que las notificaciones de Apex Singapore y Apex NL y de Cristóbal Huidobro Cortés e Inversiones Tierra Colorada SpA fueron determinadas como completas, se instruyó el inicio de una investigación tras dar “cuenta de una operación de concentración de aquellas contempladas en el artículo 47″.

    Apex Global Logistics (NL) B.V. es una empresa de transporte, logística, cadena de suministro y almacenamiento de origen neerlandés fundada en 2001. Cuenta con presencia en países de Asia, Oceanía, Europa, Norteamérica, y con la adquisición de Andes Logistics de Chile S.A., tendría ahora participación en el mercado chileno.

    FNE, Fusiones, Banmédica, Andes Logistics, Grupo Patria

