FNE inicia investigación por la adquisición de Klap por parte de Itaú

En diciembre del año pasado, Itaú Chile anunció un acuerdo con Sonda para la adquisición de la totalidad de Multicaja S.A. y de Iswitch S.A., compañías que operan en el país bajo la marca Klap.

El acuerdo fue formalizado a través de un Share Purchase Agreement (SPA) suscrito entre el banco y los accionistas de Klap. El valor de la transacción fue de $40 mil millones, según informó Itaú en dicha oportunidad.

Sin embargo, para concretarse, la operación debe ser evaluada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), proceso que fue recientemente notificado tras la aceptación y revisión de los antecedentes presentados por las partes.

“En vista de lo anterior, y sin perjuicio de los demás antecedentes e información que esta Fiscalía pueda requerir durante el procedimiento, corresponde ordenar el inicio de la investigación, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 inciso tercero del DL 211″, notificó la FNE.

Klap fue fundada hace 18 años como Multicaja por el exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry.

En la estructura societaria de Klap, Sonda tenía un 69,5% de la propiedad, Javier Etcheberry un 15,56% e Ingeniería e Inversiones de José Luis del Río, exintegrante del grupo controlador de Falabella y directorio de la sociedad, con un 14,94% de la propiedad.

Klap opera como adquirente desde 2021, con una participación de mercado de 8,4%. La compañía cuenta con cerca de 30 mil puntos de venta afiliados a nivel nacional, de los cuales aproximadamente el 70% corresponde a pequeñas y medianas empresas, y procesa alrededor de 80 millones de transacciones mensuales.

Cuando se anunció la compra de Klap, el CEO de Itaú Chile, Andre Gailey, señaló que “la adquisición de Klap marcará un hito estratégico para Itaú Chile. Una vez que se materialice, completaremos nuestra oferta de valor, integrando de manera coherente las capacidades de emisión y adquirencia, al mismo tiempo que avanzamos hacia un ecosistema integral de medios de pago, servicios transaccionales y soluciones de financiamiento”.