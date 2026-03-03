Fonasa suma casi 2 millones de afiliados adicionales durante el gobierno de Boric y supera los 17 millones de personas

Fonasa registró una población beneficiaria de 17.171.882 de personas a enero de 2026. Esto es un incremento de 1.948.996 afiliados desde enero de 2022, lo que significa que durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric se han incorporado poco menos de 2 millones de personas a la institución que dirige Camilo Cid.

Eso es lo que reporta el asegurador público de salud al cierre del primer mes del año, marcando un incremento de 360.627 afiliados en 12 meses, y un alza de casi 40 mil personas versus diciembre de 2025.

Del total de personas que se incorporaron a Fonasa entre enero de 2022 y el primer mes de 2026, hubo 669.155 afiliados que ingresaron al tramo D, lo que representa un incremento de 17,4%. El asegurador público destaca que, precisamente, este es el tramo de mayor crecimiento porcentual.

“Este aumento da cuenta de un proceso de ampliación de la base contributiva del Fondo”, afirma Fonasa. En esa línea, también hablan de una “consolidación”, dado que a juicio de la institución “el crecimiento del tramo D confirma que el sistema público no solo protege solo a personas en situación de mayor vulnerabilidad, sino que también es una opción confiable para segmentos de ingresos medios y medios altos”.

Asimismo, destacan que en el periodo analizado hubo una “incorporación de cotizantes con mayor capacidad contributiva: la renta promedio de los nuevos beneficiarios alcanza $1.094.086, cifra 36% superior a la renta de los cotizantes históricos ($697.086)”.

Adicionalmente, aseguran que hubo un “ingreso predominante de población económicamente activa”, ya que el 54% de los nuevos afiliados que ingresaron en los últimos cuatro años se trata de hombres, con una edad promedio de 37 años, “lo que refleja la incorporación de personas en plena etapa laboral. Este fenómeno contribuye a equilibrar la estructura etaria y fortalecer el financiamiento solidario”.

Desde Fonasa también mencionan que hay un “mayor dinamismo en el uso de Modalidad Libre Elección (MLE)”. Esto, considerando que “el perfil de los nuevos cotizantes sugiere una mayor valoración de la red de prestadores privados en convenio, como una institución pública con una oferta amplia de alternativas de atención”.

Esto ocurre en un contexto en que las isapres encadenan seis años con fugas en su total de afiliados, desde enero de 2020. En dicho periodo han perdido poco más de un cuarto de su cartera, registrando casi 900 mil afiliados menos, hasta 2.448.783 beneficiarios. Esto ha ocurrido principalmente producto de los incrementos que han hecho en sus planes de salud y en medio de un mercado laboral que no repunta.

Representación a nivel del país

Bajo este escenario, en términos demográficos y según la proyección de población del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), los beneficiarios que anota Fonasa actualmente equivalen al 85% de la población nacional. Además, representan el 87% de la población asegurable.

En esa línea, según las estimaciones de Fonasa al cruzar datos con el INE, el 88% de los niños y adolescentes menores de 18 años están en el asegurador público, mientras que cuando se trata de las personas que viven en el país con 60 años y más, representan el 90% del total.

Como proporción de la población total de cada región, la mayor cantidad de personas se ubica en Arica y Parinacota (96%), del Maule (96,8%), Ñuble (95%), Araucanía (98,2%), Los Ríos (96,9%) y Los Lagos (97,9), ya que en esas regiones las personas que pertenecen a Fonasa superan el 95% respecto del total de la población.

Además, la representación sobre el total es superior al 90% en las regiones de Tarapacá (94,2%), Atacama (93,9%), Libertador Bernardo O´Higgins (91,8%) y Biobío (91%).

Caracterización

“La composición demográfica y socioeconómica de la población beneficiaria de Fonasa permite dimensionar el rol que cumple el Fondo en la cobertura sanitaria del país. Al contrastar estos datos con las proyecciones del INE, se observa una estructura consistente con la configuración demográfica nacional, especialmente en la participación de mujeres y personas mayores”, afirma Fonasa.

Al respecto, detalla que el 52% de los afiliados a Fonasa corresponde a mujeres y 48% a hombres. En términos etarios, el 55% de las personas se concentra entre los 20 y 59 años, mientras que el 23% son menores de 20 años y un 22% corresponde a personas mayores de 60 años.

Respecto de los tramos de ingreso, el 41% corresponde al tramo B; 26% al tramo D; 18% al tramo A y 15% al tramo C.