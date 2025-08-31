SUSCRÍBETE
Fontaine defiende propuesta de “Chao préstamo al Estado” de Kast: “Es una mejora de la reforma, no es un cambio”

El economista, que forma parte del equipo del abanderado republicano, aseguró que la medida busca perfeccionar el acuerdo previsional que recién fue aprobado durante este 2025.

Joaquín DíazPor 
Joaquín Díaz
FRANCISCO PAREDES

El economista y exconvencional, Bernardo Fontaine, quien forma parte del equipo de la candidatura presidencial de José Antonio Kast, defendió la medida previsional “Chao Préstamo al Estado” que forma parte del programa del abanderado republicano.

En el punto 7 del eje económico, Kast propone reemplazar el instrumento actual por la inversión de los recursos en instrumentos financieros en condiciones de mercado. “Todo el aporte de cotización adicional va a las cuentas individuales de cada trabajador”, señala la medida, la cual fue ampliamente criticada desde el oficialismo.

Sobre esto, en conversación con Mesa Central, Fontaine explicó que en un principio, la propuesta surgió “para destrabar una reforma de pensiones que estaba atascada, con un gobierno que quería que todas las cotizaciones fueran al Estado,

“La mayoría de los chilenos que están a favor de que las cotizaciones vayan a las cuentas individuales, y esto fue muy útil para destrabarla y posibilitar un aumento de pensiones que está en la reforma”, aseguró el economista.

Fontaine señaló que el objetivo actual es perfeccionar la reforma, manifestando que “si hay un gobierno que está dispuesto a asumir un financiamiento distinto y los trabajadores se libran de tener que prestarle cotizaciones al Estado, tanto mejor,

Esto es una mejora de la reforma, no es un cambio”, sentenció.

