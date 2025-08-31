Lautaro Carmona (PC) responde a Saavedra (PS) y niega falta de apoyo a Jara: “Los comunistas morimos por las mejores ideas”

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, respondió este domingo a las declaraciones del senador socialista Gastón Saavedra, quien acusó el viernes a la colectividad de Vicuña Mackenna de haber “soltado” la candidatura presidencial de una de sus militantes, Jeannette Jara.

En entrevista con La Tercera, Saavedra fue consultado por el flanco que abrió Carmona, en la candidatura de Jara, al cuestionar la gestión del saliente ministro Mario Marcel -uno de los estrechos colaboradores de la candidata cuando fue titular de Trabajo- y por la discusión pública que este tema generó entre dos integrantes del comando, Ricardo Lagos Weber (PPD) y Bárbara Figueroa (secretaria general del PC). “Lo que quieren como partido es reforzar su presencia en el Parlamento, más que hacer crecer a Chile y mejorarle la calidad de vida a los chilenos”, dijo el legislador.

Santiago 14 de agosto 2025. Jeannette Jara se reune con el Comite Ejecutivo de la Central Unica de Trabajadores. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Al cierre de la conmemoración por los dos años de la muerte del timonel comunista Guillermo Teillier, Carmona fue consultado por los dichos de Saavedra. “Creo que ahí hay una especulación. No nos conoce mucho entonces, porque quien conozca a los comunistas sabe que morimos por las mejores ideas. Damos la vida por las mejores ideas”, aseveró el timonel en un punto de prensa en el Cementerio General.

“Entonces, estas interpretaciones que pueden sonar un poquito especulativas o frívolas, no se las quiero asignar a él, las tomo como desconocimiento o una forma de comprensión incompleta. Pero el Partido Comunista, todos los militantes, la Juventud, hombres y mujeres, incluyendo al presidente del Partido Comunista, cuando asumen y abrazan una causa, lo hacen hasta total entrega. Y eso lo escribe la historia de 116 años del Partido Comunista", puntualizó.

Santiago, 31 de agosto de 2025. El presidente del partido Comunista Lautaro Carmona, encabeza un homenaje a Guillermo Teillier al conmemorarse dos anos de su muerte. Foto: Andrés Pina/Aton Chile. ANDRES PINA/ATON CHILE

Junto con ello, el dirigente reforzó que el PC determinó “en su discusión de dirección nacional, asignarle autonomía al accionar de Jeannette Jara, miembro de nuestra dirección, en su condición de candidata presidencial de una coalición que supera lejos al Partido Comunista. No es candidata solo del Partido Comunista, sino de una coalición mucho más amplia. Y sobre esa base, lo que ella haga va a contar con, tal como lo decimos, con nuestro respaldo, con nuestra comprensión".