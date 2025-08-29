SUSCRÍBETE
Política

Senador Saavedra (PS) acusa que “el Partido Comunista ya soltó la candidatura de Jeannette Jara”

En medio de las presiones para que la exministra suspenda su participación en el PC, el legislador afirma que ese no es el camino a seguir. Para él, la solución pasa por que Lautaro Carmona guarde silencio. Saavedra también sugiere que hoy el PS -y el resto del oficialismo- es más leal con la abanderada que la colectividad en que ella milita.

Cristóbal FuentesPor 
Cristóbal Fuentes

Esta fue una semana para el olvido para la alianza de partidos que sustenta la postulación a La Moneda de Jeannette Jara.

Se trata de un sentir extendido en el sector. Y la causa es una: el flanco que abrió el líder del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, en la candidatura de la exministra del Trabajo, al cuestionar la gestión de Mario Marcel en Hacienda y los motivos de su salida del gobierno.

Justo en momentos en que Jara, militante comunista, se esfuerza por dar señales de responsabilidad fiscal para ampliar su base de apoyo.

Es en ese contexto que el senador socialista Gastón Saavedra es tajante en decir que los esfuerzos del PC, y de sus más importantes dirigentes, no están puestos en llegar a La Moneda con Jara, sino en reforzar su presencia en el Congreso.

En consideración de lo que ha pasado esta semana, ¿Jara debería reconsiderar la posibilidad de suspender su militancia?

—Jara no tiene para qué dejar su militancia. Ella es una militante por convicción, está convencida de que ese es un camino para un Chile mejor. Eso hay que respetarlo. Lo que debe ocurrir acá es que el presidente de su partido, Lautaro Carmona, debe entrar en razón, hacer una autocrítica necesaria y entender que aquí estamos todos en un camino unitario, para que Jeannette Jara encabece un programa de gobierno que le garantice a los chilenos y chilenas un mayor bienestar. Ese es el trabajo que tenemos que hacer, más que estar en una crítica hacia Mario Marcel o hacer exigencias que no son las que se debieran efectuar. Hay que privilegiar el bien superior, que es la Presidencia de la República.

En consideración de la fuerte remezón que generaron los dichos de Carmona, esta semana en la alianza se reabrió la discusión sobre si Jara debiera o no suspender su participación en el PC. Uno de los que propuso que dé un paso al costado es el exministro Sergio Bitar (PPD), quien dijo que “Jeannette Jara debe congelar su militancia en el PC para ser leal a la coalición que la eligió. Las afirmaciones de Carmona alejan a sectores de centroizquierda y alimenta ataques de la derecha. La candidata debe tener libertad y salir de ese nicho para crecer”.

¿El presidente del PC, Juan Andrés Lagos y Daniel Jadue no privilegian ese bien superior de llegar a la Presidencia?

—Yo entiendo que la estrategia de ellos no es para la Presidencia de la República, es para la campaña parlamentaria, simplemente para fortalecer la presencia del PC en el Parlamento, lo que a mí me parece impropio, inadecuado, poco razonable. La brutalidad en el proceder está en aquellos que, en términos mezquinos, están tratando de solo fortalecer la adhesión hacia los candidatos parlamentarios y no hacia la presidencial.

¿Cree que el PC soltó la candidatura presidencial?

—Por los dichos de su presidente, en los términos que lo hace, y además otros altos dirigentes que solo salen a defenderlo, entiendo que sí, que la soltaron y que su objetivo es la parlamentaria. Lo que quieren como partido es reforzar su presencia en el Parlamento, más que hacer crecer a Chile y mejorarle la calidad de vida a los chilenos.

¿Hoy el PS y los otros partidos del oficialismo son más leales a la candidatura de Jara que el PC?

—La evidencia así lo dice.

¿Qué le recomendaría a Lautaro Carmona?

—Espero que tenga un mínimo acto de decencia y que explique qué es lo que quiso decir estando en México. Es mejor que guarde silencio, es razonable el silencio. Así se podrían bajar las tensiones que estamos teniendo y que no son necesarias para una campaña que, en el corazón de la ciudadanía, ha ido creciendo.

¿Espera que Carmona pida disculpas?

—No, no le pediría a nadie que pida disculpas. Pero cada uno se tiene que hacer responsable de sus dichos. Los dirigentes tenemos que ser responsables de nuestros dichos.

