Criteria: Kast lidera carrera presidencial pese a leve baja, Jara lo sigue y Matthei anota ligera alza

Este domingo se dio a conocer la cuarta medición de agosto de la encuesta Criteria, que mantiene al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, en el primer lugar de las preferencias presidenciales

El exdiputado obtiene un 28% de apoyo, dos puntos menos que en la medición anterior, seguido muy de cerca por la exministra del Trabajo y carta del oficialismo, Jeannette Jara, con 27% . En tercer lugar se ubica la exalcaldesa de Providencia y abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, que alcanza un 14%. Más atrás aparecen Franco Parisi con 9%, Johannes Kaiser con 8%, Marco Enríquez-Ominami y Harold Mayne-Nicholls con 2% cada uno, y Eduardo Artés con 1%.

En la pregunta abierta sobre quién les gustaría a los encuestados que fuera el próximo presidente o presidenta, Kast se mantiene en el primer lugar con un 28%, aunque baja dos puntos respecto de la medición previa. Jara conserva un 27%. y en tercer lugar se ubica Matthei, quien sube a 15%. Más atrás se posicionan Parisi con 9%, Kaiser con 7% y Enríquez-Ominami con 2%. Un 9% de los consultados no manifiesta preferencia

En los escenarios de segunda vuelta, Kast derrotaría a Jara por 47% frente a 33%, con un 20% que votaría nulo o blanco. En un cruce entre Matthei y Jara, la candidata de Chile Vamos se impondría por 40% contra 31% de la exministra, mientras que un 29% optaría por votar nulo o blanco. En tanto, en una eventual definición entre Jara y Parisi, la representante del PC obtendría 34% versus 31% del economista, con un 35% de nulos o blancos

Por otro lado, la aprobación del Presidente Gabriel Boric subió tres puntos y se ubica en 32%, mientras que su desaprobación bajó a 58%. La gestión del gobierno, en tanto, alcanzó un 30% de aprobación y 62% de desaprobación.