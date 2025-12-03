VOTA INFORMADO por $1100
    Fuerte temporal en Argentina destruye más del 30% de la cosecha de cerezas en medio de la temporada alta

    La lluvia también afectó a la fruta madura, lo que provoca la partidura (cracking) y la deja fuera del mercado.

    Olivia Hernández D.
    Fuerte temporal en Argentina destruye más del 30% de la cosecha de cerezas.

    Una tormenta que combinó lluvia y granizos en el Valle Medio de Río Negro, específicamente en Chimpay, el corazón productivo de la cereza en Argentina, afectó gravemente a la cosecha de esta temporada.

    La localidad concentra 270 hectáreas del cultivo, con entre un 75% y un 80% de la fruta destinada a exportación.

    Según consignó el medio trasandino La Nación, la Cámara Argentina de Productores de Cereza Integrados (Capci) estima que la merma superará el 30% del volumen que se esperaba levantar.

    El resultado del episodio fue especialmente complejo porque ocurrió en el tramo final de la campaña, cuando faltaban apenas entre 7 y 10 días para concluir la cosecha. Además, la lluvia también afectó a la fruta madura, lo que provoca la partidura (cracking) y la deja fuera del mercado.

    Según La Nación, en Chimpay operan tres firmas que concentran la exportación. Una de ellas, con más de 100 hectáreas, fue la más afectada: el granizo intenso la obligó a suspender la cosecha y dejó más de 400 mil kilos sin poder levantarse.

    Andres Perez

    El gerente general de Capci, Aníbal Caminiti, explicó al medio que “el año pasado hubo una producción récord. La provincia superó las 4000 toneladas y Chimpay tuvo una producción plena porque no hubo eventos climáticos”.

    Ahora, con este episodio meteorológico, el impacto será muy fuerte para las empresas de la región. “Es muy probable que haya empresas que no van a poder recuperar lo invertido con la fruta que lograron cosechar y comercializar”, advirtió.

    En este contexto, la Secretaría de Fruticultura de Río Negro anticipó que la provincia argentina avanza hacia la declaración de emergencia, tanto a nivel provincial como ante el gobierno nacional.

    Según otros medios, los especialistas proyectan que la caída final de las exportaciones podría rondar el 40% respecto de la temporada pasada. De esta manera, si en la temporada 2024-2025 se superaron las 8.000 toneladas —un récord histórico—, para el cierre de la presente temporada no se descarta que los envíos totales queden por debajo de las 6.000 toneladas.

    Solo “el año pasado hubo una producción récord. La provincia superó las 4.000 toneladas y Chimpay tuvo una producción plena porque no hubo eventos climáticos”, recordó Caminiti.

