Ganancias de SAAM aumentan 4% y alcanzan los US$32 millones en primer semestre

SAAM, compañía que presta servicios portuarios, de remolcadores y logística, reportó utilidades por US$ 32,3 millones durante el primer semestre, un avance de 4% respecto del mismo período de 2019.

En tanto, el Ebitda llegó a US$ 109,6 millones en el primer semestre, lo que representa un aumento de 33%, y las ventas sumaron US$ 290,6 millones creciendo 14% respecto del año pasado.

Por otro lado, en el segundo trimestre las ganancias sumaron US$ 14,2 milllones, un alza de 9% respecto de igual período de 2019, el Ebitda llegó a US$ 56,4 millones (+40%) y las ventas totalizaron US$ 143,4 millones (+15%).

“Los puertos y, especialmente los terminales que operamos en Chile, se han visto fuertemente afectados por la pandemia, disminuyendo sus volúmenes de transferencia en un 21% este semestre respecto de la primera mitad de 2019. La adquisición de las operaciones conjuntas de Boskalis y el desempeño de nuestra División de Remolcadores nos ha ayudado a enfrentar mejor este período”, expresó el gerente general de SAAM, Macario Valdés.

“Hemos desplegado todos nuestros esfuerzos para resguardar a nuestros trabajadores del virus y mantener la continuidad de la cadena de suministro, lo que ha significado un esfuerzo económico importante en medidas preventivas y cuarentenas más allá de lo exigido por la autoridad”, agregó el ejecutivo.