    Gobierno da inicio al pago del Aporte Familar Permanente 2026

    El monto del beneficios es de $66.834, monto que se paga por carga familiar o por familia, dependiendo del tipo de beneficiario.

    Por 
    Patricia San Juan
    Gobierno da inicio al pago del Aporte Familar Permanente 2026. RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    El ministro de Trabajo, Giorgio Boccardo, informó que desde el lunes 16 de febrero ya está disponible el pago del Aporte Familiar Permanente 2026, ex “Bono Marzo”, al primer grupo de beneficiarios.

    Esta primera nómina la componen personas que tenían concedido el Subsidio Familiar a diciembre de 2025 y también familias pertenecientes, a esa misma fecha, al Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar) o a Chile Solidario, y que a la vez cobran esos beneficios en forma regular en el IPS entre el 14 y 28 de febrero. El Aporte se les pagará en conjunto con su beneficio habitual, sin necesidad de trámites.

    Boccardo destacó que “el Aporte Familiar Permanente constituye un apoyo concreto con el que las familias cuentan durante los primeros meses del año, cuando sabemos que los gastos aumentan significativamente. Este beneficio va a llegar a 1 millón 870 mil familias en todo el país, con un aporte de $66.834 por causante, que se entrega de manera automática. Estamos hablando de una política de Estado que pone a las familias en el centro, que reconoce especialmente el esfuerzo de las mujeres y de la clase media, y que se traduce en un esfuerzo fiscal superior a los $240 mil millones para entregar mayor seguridad y tranquilidad económica”.

    Primeros pagos

    El monto del Aporte Familiar Permanente es de $66.834, monto que se paga por carga familiar o por familia, dependiendo del tipo de beneficiario.

    Para acceder al beneficio no es necesario postular ni inscribirse, dado que se asigna automáticamente a quienes cumplen con los requisitos que señala la Ley N° 20.743. Para consultar si les corresponde, así como la fecha y forma de pago, las personas pueden ingresar al sitio www.aportefamiliar.cl o www.chileatiende.cl, y también llamar al Call Center 101.

    Si las personas no aparecen con pago en este primer listado de beneficiarios que se publica, podrán consultar el 2 o el 16 de marzo.

    Cerca del 92% de las personas beneficiarias en esta primera nómina recibirán su Aporte Familiar Permanente como depósito en CuentaRUT u otra cuenta bancaria que tengan registrada. Los demás beneficiarios podrán cobrar su dinero de forma presencial en Caja Los Héroes o BancoEstado, según se les indique al momento de consultar en www.aportefamiliar.cl o llamando al 101. Luego, en marzo, se comenzarán a entregar los beneficios a los otros dos grupos masivos.

    ¿Qué personas recibirán el Aporte Familiar?

    • Desde el 16 de febrero: se informará el primer grupo a pago

    Personas beneficiarias de Subsidio Familiar, Chile Solidario o del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, que reciben el pago habitual de sus beneficios la segunda mitad de febrero.

    • Desde el 2 de marzo: se informará el segundo grupo a pago

    Personas beneficiarias de Subsidio Familiar, Chile Solidario o del Subsistema de Seguridades y Oportunidades que reciben el pago habitual de sus beneficios la primera mitad de cada mes.

    • Desde el 16 de marzo: se informará el tercer grupo a pago

    Personas que reciben pago de Asignación Familiar por sus cargas familiares.

    Para recibir el Aporte, todas esas personas deben haber sido beneficiarias de los mencionados subsidios o de la Asignación Familiar o Maternal a diciembre de 2025.

    Hay un plazo de nueve meses para cobrar el Aporte Familiar, desde la fecha de emisión del documento de pago.

    TrabajoGiorgio BoccardoAporte Familar PermanenteBono marzo

