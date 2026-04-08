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    Gobierno designará de forma directa al nuevo director nacional del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas

    El Ejecutivo oficializó el nombramiento directo del director del SBAP a través de una facultad legal que permite eximir cargos estratégicos del concurso de Alta Dirección Pública. Esta modalidad es conocida como "bala de plata".

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas
    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El Ministerio de Hacienda oficializó este miércoles la decisión del gobierno de nombrar de forma directa al nuevo director nacional del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).

    A través de un decreto firmado por el Presidente de la República, José Antonio Kast, y los ministros de Hacienda y Medio Ambiente, Jorge Quiroz y Francisca Toledo, respectivamente, el Ejecutivo hizo uso de la facultad legal que le permite eximir a ciertos cargos del sistema de selección de la Alta Dirección Pública durante el inicio de la administración.

    Esta medida, contemplada en la Ley 19.882, y conocida como “balas de plata”, permite al mandatario designar directamente hasta 12 jefes de servicio en puestos estratégicos sin pasar por el proceso de concurso público habitual.

    Según detalló el documento oficial, el objetivo de esta determinación es que “dentro de las prioridades programáticas y para facilitar la instalación de la nueva administración, se ha estimado pertinente que el cargo de Director/a Nacional del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, adscrito al Sistema de Alta Dirección Pública, sea objeto de exención, en los términos regulados en el artículo trigésimo sexto bis de la ley Nº 19.882”.

    A pesar de eximirse del concurso, la normativa establece que la persona elegida para el cargo debe cumplir estrictamente con los requisitos legales y los perfiles de competencia previamente aprobados por el Consejo de Alta Dirección Pública.

    El decreto consignó que esta atribución se ejerce por una única vez para este puesto, por lo que cualquier futura vacante en la dirección nacional del servicio deberá ser provista nuevamente mediante los mecanismos regulares de selección pública.

    Este puesto es relevante toda vez que en agosto de este año comenzará el funcionamiento del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), organismo encargado de la conservación de la biodiversidad en el territorio. Su implementación ha enfrentado diversas etapas técnicas y políticas.

    En octubre de 2025, la administración anterior extendió el plazo de la consulta pública sobre los sitios prioritarios debido a cuestionamientos del sector empresarial. Posteriormente, en marzo de 2026, el nuevo gobierno suspendió formalmente este proceso de determinación de sitios, amparado en la Ley N°21.600.

    La autoridad ambiental explicó en una resolución que la suspensión se debe al alto volumen de antecedentes recibidos, los cuales incluyen casi 10.000 observaciones que requieren de un análisis detallado antes de continuar con la ejecución del sistema.

    Bajo la modalidad de las “balas de plata”, el gobierno ha designado a la fecha al director nacional del Servicio de Impuestos Internos (SII), Jorge Trujillo, al director nacional de Fonasa, César Oyarzo, al superintendente de Salud, Fernando Riveros, al superintendente de Pensiones, y al director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Arturo Farías, entre otros.

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