Gulf aumenta su presencia en Chile con la entrada al mercado de lubricantes de automóviles vía alianza con Refax

Gulf Oil International, que hoy está en manos del grupo indio Hinduja, arribó a Chile con su plan de estaciones de servicio en 2023 y, ahora, la firma de origen estadounidense busca seguir expandiéndose en territorio nacional vía el mercado de lubricantes para automóviles.

A la fecha hay ocho estaciones de servicio a nivel nacional (Región de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y La Araucanía). Ante este contexto, el plan paralelo es lograr el 5% del mercado de lubricantes en los próximos cuatro años, según explicó en un comunicado.

En Chile, las estaciones de servicio de Gulf son representadas por el grupo Cabal, de la familia Matijevic, pero su arribo al mercado de lubricantes es vía una alianza con Refax, que actuará como aliado y distribuidor exclusivo, “encargada de asegurar la cobertura nacional a través de su red de clientes, entre los que se cuentan repuesteros, lubricentros y servitecas, abarcando desde Arica a Punta Arenas”.

14 Agosto 2025 Bencinas, gasolinera, diesel, petroleo, Gulf Foto: Andres Perez Andres Perez

Refax nació en Chile en 1979 y hoy es parte de Temot International, firma nacida en Alemania que agrupa un conjunto de empresas relacionadas con servicios y productos para vehículos.

De esta forma, Refax es la representante de Gulf en el área de lubricantes, donde ofrecerán el producto tanto a minoristas como mayoristas. La firma también tiene presencia en Perú, Colombia y México.

“Consideramos que el mercado chileno posee uno de los parques automotores más modernos de la región, lo que demanda productos de calidad superior. Por eso, decidimos convertir a Chile en un país estratégico a largo plazo”, señaló Gastón Mienko, vicepresidente para Sudamérica de Gulf Oil International, en un comunicado.

Claudio Saldías, gerente de ventas de Refax, valoró la incorporación como una oportunidad para competir en grande: “Nuestro objetivo es llegar con calidad y respaldo a cada rincón de Chile, y alcanzar un 5% del mercado en el mediano plazo”, afirmó.

En detalle, la línea que llega a Chile incluye lubricantes sintéticos y semisintéticos, “diseñados para motores modernos, flotas y vehículos particulares”.