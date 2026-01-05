SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Gulf aumenta su presencia en Chile con la entrada al mercado de lubricantes de automóviles vía alianza con Refax

    Gulf Oil International operará en el mercado nacional de lubricantes tras alianza con la chilena Refax y aspira a lograr el 5% del mercado en los próximos cinco años.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    Gulf Oil International, que hoy está en manos del grupo indio Hinduja, arribó a Chile con su plan de estaciones de servicio en 2023 y, ahora, la firma de origen estadounidense busca seguir expandiéndose en territorio nacional vía el mercado de lubricantes para automóviles.

    A la fecha hay ocho estaciones de servicio a nivel nacional (Región de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y La Araucanía). Ante este contexto, el plan paralelo es lograr el 5% del mercado de lubricantes en los próximos cuatro años, según explicó en un comunicado.

    En Chile, las estaciones de servicio de Gulf son representadas por el grupo Cabal, de la familia Matijevic, pero su arribo al mercado de lubricantes es vía una alianza con Refax, que actuará como aliado y distribuidor exclusivo, “encargada de asegurar la cobertura nacional a través de su red de clientes, entre los que se cuentan repuesteros, lubricentros y servitecas, abarcando desde Arica a Punta Arenas”.

    14 Agosto 2025 Bencinas, gasolinera, diesel, petroleo, Gulf Foto: Andres Perez Andres Perez

    Refax nació en Chile en 1979 y hoy es parte de Temot International, firma nacida en Alemania que agrupa un conjunto de empresas relacionadas con servicios y productos para vehículos.

    De esta forma, Refax es la representante de Gulf en el área de lubricantes, donde ofrecerán el producto tanto a minoristas como mayoristas. La firma también tiene presencia en Perú, Colombia y México.

    “Consideramos que el mercado chileno posee uno de los parques automotores más modernos de la región, lo que demanda productos de calidad superior. Por eso, decidimos convertir a Chile en un país estratégico a largo plazo”, señaló Gastón Mienko, vicepresidente para Sudamérica de Gulf Oil International, en un comunicado.

    Claudio Saldías, gerente de ventas de Refax, valoró la incorporación como una oportunidad para competir en grande: “Nuestro objetivo es llegar con calidad y respaldo a cada rincón de Chile, y alcanzar un 5% del mercado en el mediano plazo”, afirmó.

    En detalle, la línea que llega a Chile incluye lubricantes sintéticos y semisintéticos, “diseñados para motores modernos, flotas y vehículos particulares”.

    Más sobre:NegociosGulfRefax

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El check list al día: Wom pagó la multa por incumplimientos en la red 5G

    Orquesta Sinfónica Nacional de Chile interpretará Carmina Burana en el Estadio Nacional

    Codelco cerró 2025 con ligero aumento productivo: alcanzó las 1.332.000 toneladas de cobre

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos

    Verano 2026: Se espera un mayor turismo interno y destacan destinos como Isla de Pascua

    Senador Insulza propone perfil de Alfredo Moreno para liderar Cancillería de Kast tras nuevo escenario en Venezuela

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    Servicios

    Rating del domingo 4 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 4 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Revisa los resultados de la PAES 2025 y cómo realizar la postulación a universidades

    Revisa los resultados de la PAES 2025 y cómo realizar la postulación a universidades

    Temblor hoy, lunes 5 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 5 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Senador Insulza propone perfil de Alfredo Moreno para liderar Cancillería de Kast tras nuevo escenario en Venezuela
    Chile

    Senador Insulza propone perfil de Alfredo Moreno para liderar Cancillería de Kast tras nuevo escenario en Venezuela

    Resultados PAES Admisión 2026: autoridades destacan estabilidad en los puntajes promedio aunque reportan baja en Ciencias

    Proclamación oficial en el Tricel, viaje a Perú y reunión en ICARE: la extensa agenda de José Antonio Kast para esta semana

    El check list al día: Wom pagó la multa por incumplimientos en la red 5G
    Negocios

    El check list al día: Wom pagó la multa por incumplimientos en la red 5G

    Codelco cerró 2025 con ligero aumento productivo: alcanzó las 1.332.000 toneladas de cobre

    Verano 2026: Se espera un mayor turismo interno y destacan destinos como Isla de Pascua

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos
    Tendencias

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    Colo Colo hace caja con dos de sus figuras: los albos cierran millonarias ventas de Vicente Pizarro y Alan Saldivia
    El Deportivo

    Colo Colo hace caja con dos de sus figuras: los albos cierran millonarias ventas de Vicente Pizarro y Alan Saldivia

    Cómo fue el emotivo reencuentro entre Charles Aránguiz y Eduardo Vargas en la primera práctica de la U

    José Ignacio Cornejo sigue como el mejor chileno y se ubica octavo tras la segunda etapa del Dakar

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    Orquesta Sinfónica Nacional de Chile interpretará Carmina Burana en el Estadio Nacional
    Cultura y entretención

    Orquesta Sinfónica Nacional de Chile interpretará Carmina Burana en el Estadio Nacional

    Conflicto en Venezuela impide a DiCaprio llegar a Palm Springs para recibir premio internacional

    Fallece a los 46 años Bret Hanna-Shuford, exactor de Broadway y creador de Broadway Husbands

    China pide a Estados Unidos evitar usar la “amenaza china” para “justificar” sus posibles acciones en Groenlandia
    Mundo

    China pide a Estados Unidos evitar usar la “amenaza china” para “justificar” sus posibles acciones en Groenlandia

    Nicolás Maduro es trasladado al tribunal de Nueva York para comparecer ante la justicia estadounidense

    Operación militar en Venezuela genera preocupación en Irán en medio de protestas

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso