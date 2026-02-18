Histórica fábrica de neumáticos de Argentina cierra sus puertas y despide a cerca de mil empleados

La histórica fábrica de neumáticos argentina Fate (Fábrica Argentina de Telas Engomadas) anunció el cierre definitivo de sus operaciones. La empresa trasandina, con más de ocho décadas de trayectoria, dejará de funcionar desde este miércoles y despedirá a la totalidad de sus empleados: 920 personas, según informó el medio Infobae.

Los factores que llevaron a Fate a tomar esta decisión fueron varios. De acuerdo con diversos medios argentinos, en el último tiempo la empresa debió enfrentar el ingreso masivo de neumáticos de origen chino, con precios hasta un 40% menores, además de la pérdida de poder adquisitivo y meses de conflicto sindical.

La empresa, propiedad de la familia Madanes Quintanilla, señaló a través de un comunicado: “Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina”.

“Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo. Fate es una empresa de capitales argentinos que durante más de ochenta años generó empleo de calidad, desarrolló proveedores locales, exportó tecnología y contribuyó al entramado productivo del país. Esa identidad nos define y nos acompañará en los desafíos que se presenten hacia adelante”, agregó.

Clarín destacó que el cierre de Fate pondría presión sobre la italiana Pirelli y la japonesa Bridgestone, “los otros dos gigantes que aún fabrican en el país”.

Y finalizó con un “profundo agradecimiento a quienes nos acompañaron en este recorrido: nuestros colaboradores, clientes, proveedores y a todos aquellos que confiaron en nuestra industria”.

Según consignó Clarín, la empresa se comprometió a pagar todas las deudas pendientes, además de las indemnizaciones correspondientes a los empleados.