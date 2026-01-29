Huelga en minera Mantoverde: Capstone Copper realiza operativo con helicópteros para ingresar a la desalinizadora

La empresa minera Capstone Copper informó que, debido a la prolongación de la toma y bloqueo de accesos a la plata desalinizadora de Mantoverde por parte del Sindicato N°2, debió gestionar el ingreso de personal de mantenimiento y funcionarios a las instalaciones a través de un operativo aéreo.

Esta acción se realizó, según informó la compañía, debido “al riego que supone esta situación para el funcionamiento de equipos críticos y seguridad para trabajadores de la faena”.

“Esta acción se aplicó como una medida de extrema urgencia frente a la permanente negativa del sindicato por deponer sus acciones ilegales y prácticas antisindicales en la huelga, que lleva más de 26 días y que se ha traducido en la toma de la planta y el bloqueo de todos sus accesos”, agregaron desde la minera a través de un comunicado.

En el documento, la empresa expone parte de los hechos que ocurrieron en días previos a la operación. Ahí aseguran que dirigentes del sindicato prohibieron la entrada de funcionarios a la planta, pese a haber declarado públicamente que la desalinizadora contaba con libre acceso y que “no existía una toma de instalaciones”. Esta situación fue constatada por la notaria María Carolina Vilches, quien estuvo esa jornada en terreno, afirman.

Desde la minera sostienen que “el desarrollo posterior del conflicto ha derivado en una escalada de hechos que exceden con creces el marco de una movilización laboral: bloqueos de caminos públicos y privados, amenazas a trabajadores, incendios en instalaciones industriales, ocupaciones ilegales de propiedad privada y, especialmente, la toma de facto de la Planta Desalinizadora, infraestructura crítica para la operación minera y para la seguridad de las personas”.

Desde la minera expresaron que han mantenido “plena disposición” al diálogo y que, durante el miércoles, “a pesar del bloqueo ilegal de la planta desalinizadora que el sindicato se negó a deponer”, realizaron una nueva oferta cerrada para dar término al conflicto y entregar beneficios a los trabajadores y sus familias, entre los que se encuentra un bono total de término de conflicto por $15 millones.

“Además de la propuesta, Mantoverde entregará por este año un bono trimestral a todos los trabajadores de la empresa del mismo estamento de los miembros del Sindicato N°2, reforzando así su compromiso con el bienestar y la equidad interna", agregaron.

Respuesta del sindicato

A través de un comunicado, el Sindicato N°2 de Trabajadores de Mantoverde informó ayer miércoles que la oferta de la empresa “implica un retroceso enorme respecto de las condiciones contenidas en la oferta del 8 de enero último, tanto en las condiciones permanentes, como asimismo el bono de término”.

“No solo eso, sino que esta propuesta es sustancialmente menor a la acordada con dos sindicatos minoritarios, en temas relevantes como sueldo base y bonos de término, quedando en evidencia ahora más que nunca que la empresa busca castigar a los trabajadores que hacen ejercicio legítimo de su derecho fundamental de huelga”, expresaron.

De igual manera, desde el sindicato indicaron que recibieron los “informes oficiales de la Inspección del Trabajo, que constatan el reemplazo de trabajadores en huelga en funciones críticas, como equipos de carguío, que le han permitido a la empresa seguir operando de forma ilegal”.

“Lamentamos que la empresa en vez de buscar un acuerdo real, sólo pretenda confundir a la opinión pública con esta maniobra comunicacional, que silencia que esta propuesta es sustancialmente menor a la entregada a los otros sindicatos de la empresa”, finaliza el comunicado del grupo de trabajadores.